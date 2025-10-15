L’oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025 occhio ai segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) che oggi hanno voglia di litigare, con la Luna prepotente in Leone che si scontra con Marte e Mercurio in Scorpione.

Ariete

Amore: giochi con il romanticismo come fosse un accessorio da alternare.

Lavoro: prendi l’iniziativa, anche se non richiesto.

Fortuna: la creatività è la tua moneta più scintillante.

Il consiglio del giorno: osa con eleganza, e sarai indimenticabile.

Voto: 7 +

Toro

Amore: fame d'affetto e dolci coccole.

Lavoro: la pazienza oggi è più utile di qualsiasi talento.

Fortuna: le stelle sembrano distratte, come i radar dell’asteroide.

Il consiglio del giorno: ascolta una playlist rilassante prima di decidere di ribaltare il mondo.

Voto: 5,5

Gemelli

Amore: state rubando cuori con la stessa facilità con cui si clicca un like.

Lavoro: ogni colloquio sembra uno shooting.

Fortuna: come una tigre pronta al salto: audaci e pronti a tutto.

Il consiglio del giorno: brillate, ma senza accecare.

Voto: 9

Cancro

Amore: pochi fronzoli, tanto cuore.

Lavoro: lavori di fino, con rigore scientifico.

Fortuna: ti basta poco per stare bene.

Il consiglio del giorno: fidati dell’essenziale, come un buon pane integrale.

Voto: 7 –

Leone

Amore: bollente come un bacio sotto la pioggia d’ottobre.

Lavoro: anche qui, ci metti sentimento.

Fortuna: ti segue come un cagnolino adorante.

Il consiglio del giorno: dichiara i tuoi sentimenti con un gesto teatrale.

Voto: 8 +

Vergine

Amore: vibra di passione ad alto voltaggio.

Lavoro: lasci che a parlare siano i fatti (e gli sguardi).

Fortuna: audace e impetuosa come un tango argentino.

Il consiglio del giorno: osa senza chiedere il permesso.

Voto: 8

Bilancia

Amore: una coccola continua, senza smancerie inutili.

Lavoro: la tua diplomazia oggi fa miracoli.

Fortuna: ti accompagna come una tazza di tè fumante.

Il consiglio del giorno: assapora, lentamente.

Voto: 9

Scorpione

Amore: misterioso e un po’ sfuggente.

Lavoro: efficace, ma con un lato oscuro.

Fortuna: da usare con parsimonia.

Il consiglio del giorno: evita scorciatoie che ti isolano.

Voto: 6

Sagittario

Amore: fatto di condivisioni vere e sentite.

Lavoro: collabori con entusiasmo contagioso.

Fortuna: ti sorride quando meno te l’aspetti.

Il consiglio del giorno: circondati di chi ti accende.

Voto: 8

Capricorno

Amore: troppo complicato per i tuoi standard.

Lavoro: tieni la barra dritta, nonostante tutto.

Fortuna: fa capolino, se ti arrendi un po’ al caos.

Il consiglio del giorno: non serve sempre il navigatore.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: sotto osservazione, ma c’è.

Lavoro: revisioni su revisioni.

Fortuna: se rallenti, ti trova.

Il consiglio del giorno: prendi fiato prima del decollo.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: iconico, come un trench firmato.

Lavoro: siete i più brillanti in riunione.

Fortuna: vi rincorre come un paparazzo.

Il consiglio del giorno: indossate il vostro carisma come un abito di scena.

Voto: 8 e mezzo