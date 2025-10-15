L’oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: giochi con il romanticismo come fosse un accessorio da alternare.
Lavoro: prendi l’iniziativa, anche se non richiesto.
Fortuna: la creatività è la tua moneta più scintillante.
Il consiglio del giorno: osa con eleganza, e sarai indimenticabile.
Voto: 7 +
Toro
Amore: fame d'affetto e dolci coccole.
Lavoro: la pazienza oggi è più utile di qualsiasi talento.
Fortuna: le stelle sembrano distratte, come i radar dell’asteroide.
Il consiglio del giorno: ascolta una playlist rilassante prima di decidere di ribaltare il mondo.
Voto: 5,5
Gemelli
Amore: state rubando cuori con la stessa facilità con cui si clicca un like.
Lavoro: ogni colloquio sembra uno shooting.
Fortuna: come una tigre pronta al salto: audaci e pronti a tutto.
Il consiglio del giorno: brillate, ma senza accecare.
Voto: 9
Cancro
Amore: pochi fronzoli, tanto cuore.
Lavoro: lavori di fino, con rigore scientifico.
Fortuna: ti basta poco per stare bene.
Il consiglio del giorno: fidati dell’essenziale, come un buon pane integrale.
Voto: 7 –
Leone
Amore: bollente come un bacio sotto la pioggia d’ottobre.
Lavoro: anche qui, ci metti sentimento.
Fortuna: ti segue come un cagnolino adorante.
Il consiglio del giorno: dichiara i tuoi sentimenti con un gesto teatrale.
Voto: 8 +
Vergine
Amore: vibra di passione ad alto voltaggio.
Lavoro: lasci che a parlare siano i fatti (e gli sguardi).
Fortuna: audace e impetuosa come un tango argentino.
Il consiglio del giorno: osa senza chiedere il permesso.
Voto: 8
Bilancia
Amore: una coccola continua, senza smancerie inutili.
Lavoro: la tua diplomazia oggi fa miracoli.
Fortuna: ti accompagna come una tazza di tè fumante.
Il consiglio del giorno: assapora, lentamente.
Voto: 9
Scorpione
Amore: misterioso e un po’ sfuggente.
Lavoro: efficace, ma con un lato oscuro.
Fortuna: da usare con parsimonia.
Il consiglio del giorno: evita scorciatoie che ti isolano.
Voto: 6
Sagittario
Amore: fatto di condivisioni vere e sentite.
Lavoro: collabori con entusiasmo contagioso.
Fortuna: ti sorride quando meno te l’aspetti.
Il consiglio del giorno: circondati di chi ti accende.
Voto: 8
Capricorno
Amore: troppo complicato per i tuoi standard.
Lavoro: tieni la barra dritta, nonostante tutto.
Fortuna: fa capolino, se ti arrendi un po’ al caos.
Il consiglio del giorno: non serve sempre il navigatore.
Voto: 6 e mezzo
Acquario
Amore: sotto osservazione, ma c’è.
Lavoro: revisioni su revisioni.
Fortuna: se rallenti, ti trova.
Il consiglio del giorno: prendi fiato prima del decollo.
Voto: 5 e mezzo
Pesci
Amore: iconico, come un trench firmato.
Lavoro: siete i più brillanti in riunione.
Fortuna: vi rincorre come un paparazzo.
Il consiglio del giorno: indossate il vostro carisma come un abito di scena.
Voto: 8 e mezzo