L'oroscopo di giovedì 10 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di giovedì 10 luglio 2025 con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: come un messaggio lasciato in visualizzato, ti lascia con il cuore sospeso.

Lavoro: sei impaziente come chi aspetta l’uscita dell’ultimo iPhone.

Fortuna: al rallentatore, come il wifi in treno.

Il consiglio del giorno: fai respiri profondi e ascolta una playlist chill prima di affrontare le scartoffie.

Voto: 5 e mezzo, sotto pressione come una moka sul fuoco alto.

Toro

Amore: lento ma profondo, come un amore nato sfogliando Murakami in una libreria di quartiere.

Lavoro: organizzato e pratico, come una lista della spesa con emoji accanto a ogni voce.

Fortuna: a piccoli sorsi, come una camomilla al limone bevuta scalzi sul balcone.

Il consiglio del giorno: non chiederti dove sarai tra 10, ma cosa puoi fare di buono prima di cena.

Voto: 7 – concreto come un abbraccio sul divano, avvolgente come una coperta di lana fine.

Gemelli

Amore: generoso come una playlist condivisa su Spotify, con dentro anche la vostra canzone segreta.

Lavoro: brillante come una presentazione con meme strategici che strappano applausi.

Fortuna: frizzante come acqua al limone d’estate, con tanto ghiaccio e foglioline di menta.

Il consiglio del giorno: usate la vostra mente brillante per fare del bene… o magari per lanciare una startup etica!

Voto: 8 e mezzo – esempio vivente che la bontà è sexy e contagiosa.

Cancro

Amore: timido, ma pronto a sbocciare come una peonia in primavera, al primo sole.

Lavoro: da pioniere, come chi pianta tende e speranze in territori nuovi.

Fortuna: in esplorazione, come un viaggio senza navigatore ma con lo zaino pieno di speranze.

Il consiglio del giorno: apri il cuore prima di chiudere la valigia, e ascolta chi vuole venire con te.

Voto: 5 e mezzo – le cose belle che devono ancora succedere.

Leone

Amore: spettacolare come un tramonto in spiaggia con sax di sottofondo.

Lavoro: preciso come un origami fatto col righello.

Fortuna: scintillante come una vetrina sotto il sole.

Il consiglio del giorno: non serve strafare, basta essere sinceramente brillanti.

Voto: 8 – con menzione d’onore per lo stile.

Vergine

Amore: cauto ma potente, come un amore che cresce come una pianta grassa: lento, ma inarrestabile.

Lavoro: millimetrico, come una manicure francese fatta alla perfezione.

Fortuna: elegante e contenuta, come un bracciale d’oro bianco sotto un polsino inamidato.

Il consiglio del giorno: non cedere alla fretta, che sei nata per le trame da serie tv ben scritte.

Voto: 8 e mezzo – come un piano riuscito senza neanche una sbavatura.

Bilancia

Amore: acceso come una hit estiva che non riesci a smettere di cantare.

Lavoro: creativo come un look da festival personalizzato.

Fortuna: movimentata come un pogo gentile sotto il palco.

Il consiglio del giorno: balla, suda, urla: anche l’ansia ha bisogno di un po’ di rock’n’roll.

Voto: 5 e mezzo – pronta a potare.

Scorpione

Amore: impavido come un volo con il parapendio al tramonto.

Lavoro: deciso come una firma in fondo a un contratto importante.

Fortuna: tonica come un tuffo nell’acqua gelata.

Il consiglio del giorno: osa dove hai sempre avuto paura: la spinta è con te.

Voto: 8 e mezzo, come un salto nel vuoto… con atterraggio perfetto.

Sagittario

Amore: sfasato come un messaggio vocale ascoltato a doppia velocità.

Lavoro: da ricalibrare come un’agenda Google impazzita.

Fortuna: intermittente come una connessione in montagna.

Il consiglio del giorno: meglio un passo alla volta che una corsa senza meta.

Voto: 7 – da migliorare con un pizzico di pianificazione.

Capricorno

Amore: autorevole come una dichiarazione fatta con voce ferma.

Lavoro: apprezzato come una prestazione impeccabile sotto stress.

Fortuna: di ritorno, come un boomerang ben lanciato.

Il consiglio del giorno: accetta i complimenti con lo stesso impegno con cui hai lavorato per meritarli.

Voto: 9, come una vetta raggiunta a passi lenti ma sicuri.

Acquario

Amore: dolce come un gelato condiviso sotto il sole.

Lavoro: etico e gentile, come un'e-mail ben scritta.

Fortuna: inattesa come un messaggio vocale da chi non ti aspetti.

Il consiglio del giorno: ascolta il cuore, poi crea un business plan.

Voto: 7 e mezzo – come un’intuizione che diventa realtà.

Pesci

Amore: in trasformazione, come un film che cambia genere a metà.

Lavoro: adattabile come un orario estivo.

Fortuna: leggera come un’onda che accarezza la riva.

Il consiglio del giorno: non temete i finali diversi: a volte, sono più felici.

Voto: 6 e mezzo – come una pausa necessaria per riprendere il largo.