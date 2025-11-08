L’oroscopo di domenica 9 novembre 2025: Mercurio in Sagittario e Luna in Cancro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Arietone, con questa Luna storta tiri freccette verbali come se fossi al torneo del pub sotto casa. Risposte secche, battute affilate e mira fin troppo precisa… peccato che qualcuno rischi di finirci in mezzo e rimanerci male. Prima di scoccare un altro dardo, respira: non devi colpire ogni bersaglio. A volte conviene appoggiare l’arco — o prendere esempio da Robin Hood e puntare al cuore… ma in senso buono.

Toro

La Luna a favore ti porta le emozioni a volume 10, tipo quando parte quella canzone malinconica e all’improvviso ti chiedi perché ti sale il groppo in gola. E certo, Venere in opposizione ci mette del suo, insinuando quei dubbi sottili che fanno tremare il cuoricino. Risultato? Chiunque vedi diventa il tuo Fabrizio Quattrini personale: amici, cugini, la signora del panificio… tutti risucchiati nei tuoi “ma secondo te?”.

Gemelli

Per fortuna è domenica e potete finalmente mollare un attimo le vostre pretese intellettuali. Con Mercurio storto la lucidità è quella di quando cercate per un’ora di capire perché il telecomando non va… e poi scoprite che erano semplicemente le pile scariche. Quindi oggi niente prove di ingegno: zero impegni e testa affondata nel cuscino del divano.

Cancro

Con la Luna che ti coccola e Venere tutta dalla tua parte, una gita in un negozio di giocattoli “giusto per dare un’occhiata alla letterina per Babbo Natale” diventa l’alibi perfetto. Tra peluche morbidi e casette di legno torni bambino in un lampo. Oggi la dolcezza viene spontanea… e potresti pure tornare a casa con un orsetto nuovo.

Leone

Con Mercurio a favore hai quella sensazione di dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Però continuare a inseguire e tampinare chi ti risponde solo con il famigerato “visualizzato” — colpa di Venere storta — non è proprio la miglior strategia, soprattutto per la tua autostima. Forse è il momento di spostare l’attenzione su chi ha davvero voglia di ascoltarti.

Vergine

Marte opposto ti rende inizialmente un po’ più timorosa e trattenuta: vorresti dire la tua, ma ti blocchi per paura di sbagliare tono o parole. La Luna preferisce coccolarti più che spingerti, ma Venere ti restituisce quella sensazione piacevole di sentirti nel posto giusto. Sei un po’ come un motore diesel: parti piano, ti scaldi e poi vai.

Bilancia

C’è poco da fare, Bilancina: anche con la Luna storta, se Mercurio ti sorride riesci comunque a tirar fuori il meglio dalle situazioni grazie alla tua ironia. Sdrammatizzi tutto, pure i momenti più tesi, e alla fine contagi chi hai attorno con la tua leggerezza. Magari qualcuno imparerà da te a non prendersi sempre così sul serio.

Scorpione

Il vortice di emozioni non si calma nemmeno oggi. Con Venere nel segno e la Luna che ti fa da spalla, è impossibile nascondere ciò che senti, anche impegnandoti. Tra messaggini che ti fanno vibrare il cuore e sguardi rubati sembri finito in un episodio di Gossip Girl. Goditela… e ricordati: you know you love me, XOXO.

Sagittario

Con Mercurio e Marte a tuo favore sei così efficace nelle relazioni e nella comunicazione che nemmeno serve presentarti di persona: arrivi comunque e ovunque. Tra mail, videochiamate, vocali e persino il caro vecchio telefono fisso, raggiungi chiunque con una precisione che manco i droni Amazon. E tac: missioni sociali completate!

Capricorno

Con la Luna opposta scivoli nelle paranoie sentimentali, di quelle che ti fanno rileggere un messaggio WhatsApp dieci volte per capire se quell’emoji significava “tutto ok” o “sto per sparire per sempre”. Per una volta, lascia che quello che provi esista senza analizzarlo, come fosse un bilancio di fine anno.

Acquario

Con Venere in opposizione, il genere umano ti irrita più del solito: basta uno che mastica a bocca aperta e ti viene voglia di dissolverti nel nulla cosmico. E poi Mercurio ci mette del suo, spingendoti a pensare che trasferirti su L 98-59 — quel pianeta a 35 anni luce scoperto di recente — sia quasi un’idea sensata. Però dai, magari comincia con un weekend fuori città: è decisamente più realistico.

Pesci

Con Marte e Mercurio in quadratura, la vostra coordinazione è tutto fuorché da atleta professionista: siamo più sul livello del gruppetto dell’asilo al corso di “propedeutica alla danza”, quelli che saltellano ognuno a tempo suo e sorridono convinti. Però come si fa a non volervi bene? Anche se un piede va a destra e l’altro a sinistra, è evidente che ci mettete tutto il cuore.