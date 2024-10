video suggerito

L’oroscopo di domenica 6 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 6 ottobre 2024 e le previsioni di Ginny su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Cancro, Scorpione e Pesci sono super empatici. Il segno fortunato sono i Pesci mentre il segno sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, domenica 6 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno di Ginny: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di domenica 6 ottobre 2024, la giornata è caratterizzata da un perfetto trigono tra Venere, Marte e Saturno nei segni d'acqua, e le emozioni sono in primo piano. Si sente un crescente desiderio di equilibrio, basato su empatia e comprensione, specialmente nelle connessioni più intime. Con Mercurio in Bilancia, la comunicazione fluisce in modo armonioso, permettendo di esprimere i propri sentimenti con tatto e diplomazia. Questo transito favorisce la risoluzione di vecchie tensioni e il rafforzamento dei legami, rendendo l’ascolto reciproco fondamentale. Il segno fortunato sono i Pesci mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: il serbatoio del tuo cuoricino ha acceso la spia della riserva.

Fortuna: avresti bisogno che ti sussurri qualche suggerimento all’orecchio.

Il consiglio del giorno: prenota un trattamento rinvigorente per la settimana che sta iniziando, che sia un massaggio energetico o una seduta di pranoterapia, tutto è ben accetto basta ricaricarsi un po'.

Voto: 4

Toro

Amore: lo stesso entusiasmo che avete per il suono della sveglia.

Fortuna: ti lamenti pure per la sua assenza.

Il consiglio del giorno: spostati in bicicletta o a piedi che Marte a favore ti vuole attivo.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Amore: questa calma non ti disturba.

Fortuna: sai perfettamente dove si trova.

Il consiglio del giorno: siamo tutti d'accordo che hai la risposta corretta e in tempi rapidi, ma sarebbe bello se lasciassi spazio anche agli altri.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: il tuo cuoricione batte forte forte.

Fortuna: un invito a pranzo che ti libera dal tormento di dover decidere il menù… una vera e propria manna dal cielo.

Il consiglio del giorno: dai sempre una rilettura ai messaggini che mandi perché Mercurio rimane contrario.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: meglio non insistere.

Fortuna: potrebbe renderti più flessibile ma non le dai retta.

Il consiglio del giorno: una playlist di musica rilassante può sicuramente aiutare in una giornata come questa.

Voto: 5 per il cuore 7 per la testa

Vergine

Amore: Vi suscita una miriade di emozioni intense e travolgenti.

Fortuna: neanche la sua assenza può toglierti il buonumore.

Il consiglio del giorno: comunica i tuoi bisogni in maniera chiara e decisa, vedrai che otterrai risultati. E se così non fosse, fai affidamento sul tuo indiscutibile sex appeal.

Voto: 7 a mani basse

Bilancia

Amore: se il partner ti stuzzica o ti indispettisce, tu porta pazienza.

Fortuna: ti sussurra nell’orecchio di prendertela con calma.

Il consiglio del giorno: Ok, Marte sarà pure contrario e il divano sembra l’unica meta possibile, ma se proprio devi restare in pigiama, fallo con classe, non con aria da naufrago!

Voto: 6

Scorpione

Amore: ti ci butti a capofitto e senza protezione.

Fortuna: sei talmente intuitivo che non ti serve.

Il consiglio del giorno: approfitta della giornata per dare una sistemata agli armadi e ai cassetti della tua camera: mentre riordini, un tuffo nei ricordi è praticamente garantito.

Voto: 7

Sagittario

Amore: ti fai un sacco di domande.

Fortuna: se non puoi averla la puoi immaginare.

Il consiglio del giorno: è il momento perfetto per una meditazione profonda: ti abbandonerai senza dubbio alle riflessioni più illuminanti!.

Voto: 7 –

Capricorno

Amore: emozioni forti e abbracci rassicuranti.

Fortuna: se fai gli occhioni, non ti molla più.

Il consiglio del giorno: se ti senti troppo pigro per organizzare questa domenica delega la tua dolce metà, sarà ben felice di prendere il comando.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: sparisci senza neanche avvisare.

Fortuna: ti consola come se fosse tua sorella maggiore.

Il consiglio del giorno: mi rendo conto che ti sto chiedendo un po' troppo, ma cosa ne pensi di delegare qualcosa a qualcuno di tua fiducia, senza dover prendere ogni decisione da solo?

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore:dolce come il miele.

Fortuna: potreste anche non averne bisogno.

Il consiglio del giorno: fai una torta, però usa la stevia al posto dello zucchero: gustosa, ma light.

Voto: 8