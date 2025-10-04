L’oroscopo di domenica 5 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: un pò scontroso.
Fortuna: rimane un miraggio.
Il consiglio del giorno: ascolta della musica classica per alleviare lo stress.
Voto: 5
Toro
Amore: nutriente ma per nulla piccante.
Fortuna: sotto la tua copertina di pile.
Il consiglio del giorno: concediti un dolcetto ma che non sia troppo grasso.
Voto: 7
Gemelli
Amore: vi ignora.
Fortuna: siete convinti vi abbia abbandonato.
Il consiglio del giorno: portate a termine almeno qualche lettura.
Voto: 5-
Cancro
Amore: orsacchiotto abbracciatutti.
Fortuna: nell’empatia che capta ogni segnale.
Il consiglio del giorno: porta con te un piccolo braccialetto di ossidiana o di tormalina nera. Queste pietre aiutano a schermarsi dalle energie negative degli altri e a non farsi carico di emozioni che non ti appartengono.
Voto: 7 e mezzo
Leone
Amore: fiumi di parole…come cantavano i Jalisse
Fortuna: l’ultima è sempre la tua.
Il consiglio del giorno: lasciati viziare dal cibo d’asporto. Niente fornelli, solo il piacere di aprire la porta e trovare una pizza calda o i tuoi noodles preferiti.
Voto: 6
Vergine
Amore: tremendamente sexy.
Fortuna: ti mette alla prova ma non la temi.
Il consiglio del giorno: esercitati con il bacio alla francese.
Voto: 7
Bilancia
Amore: punta sulla leggerezza.
Fortuna: un euro per ogni congiuntivo che correggi.
Il consiglio del giorno: regalati un’ora di pace iniziando The Rose Field di Philip Pullman, il libro più atteso di ottobre 2025.
Voto: 7 e mezzo
Scorpione
Amore: in ogni direzione.
Fortuna: ti bacia tutto.
Il consiglio del giorno: guêpiere o un babydoll sotto il tuo look quotidiano, effetto sorpresa assicurato.
Voto: 9
Sagittario
Amore: come un ciglio nell’occhio.
Fortuna: quando ti senti libero.
Il consiglio del giorno: lascia correre e vai oltre.
Voto: 5
Capricorno
Amore: tu sei da fatti, non da pugnette.
Fortuna: nella tua confort zone.
Il consiglio del giorno: quando ti ammorbidisci, metti meno soggezione.
Voto: 7
Acquario
Amore: intellettualoide.
Fortuna: è un concetto scientificamente non dimostrabile.
Il consiglio del giorno: prendere le scale ogni volta che ne hai occasione.
Voto: 6 –
Pesci
Amore: partite da voi.
Fortuna: riaffiorano emozioni sopite.
Il consiglio del giorno: usate bombe da bagno al profumo di lavanda. In pochi minuti trasformeranno la vostra vasca in una spa casalinga.
Voto: 7