Attualità
video suggerito
video suggerito
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di domenica 5 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Quante emozioni fortissime nell’oroscopo di domenica 5 ottobre 2025 con la Luna in Pesci e Marte in Scorpione.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ginny Chiara Viola
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: un pò scontroso.

Fortuna: rimane un miraggio.

Il consiglio del giorno: ascolta della musica classica per alleviare lo stress.

Leggi anche
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Vergine e Scorpione scoppiano d'amore

Voto: 5

Toro

Amore: nutriente ma per nulla piccante.
Fortuna: sotto la tua copertina di pile.
Il consiglio del giorno: concediti un dolcetto ma che non sia troppo grasso.
Voto: 7

Gemelli

Amore: vi ignora.
Fortuna: siete convinti vi abbia abbandonato.
Il consiglio del giorno: portate a termine almeno qualche lettura.
Voto: 5-

Cancro

Amore: orsacchiotto abbracciatutti.
Fortuna: nell’empatia che capta ogni segnale.
Il consiglio del giorno: porta con te un piccolo braccialetto di ossidiana o di tormalina nera. Queste pietre aiutano a schermarsi dalle energie negative degli altri e a non farsi carico di emozioni che non ti appartengono.
Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: fiumi di parole…come cantavano i Jalisse

Fortuna: l’ultima è sempre la tua.

Il consiglio del giorno: lasciati viziare dal cibo d’asporto. Niente fornelli, solo il piacere di aprire la porta e trovare una pizza calda o i tuoi noodles preferiti.

Voto: 6

Vergine

Amore: tremendamente sexy.

Fortuna: ti mette alla prova ma non la temi.

Il consiglio del giorno: esercitati con il bacio alla francese.

Voto: 7

Bilancia

Amore: punta sulla leggerezza.
Fortuna: un euro per ogni congiuntivo che correggi.
Il consiglio del giorno: regalati un’ora di pace iniziando The Rose Field di Philip Pullman, il libro più atteso di ottobre 2025.
Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: in ogni direzione.

Fortuna: ti bacia tutto.

Il consiglio del giorno: guêpiere o un babydoll sotto il tuo look quotidiano, effetto sorpresa assicurato.

Voto: 9

Sagittario

Amore: come un ciglio nell’occhio.

Fortuna: quando ti senti libero.

Il consiglio del giorno: lascia correre e vai oltre.

Voto: 5

Capricorno

Amore: tu sei da fatti, non da pugnette.

Fortuna: nella tua confort zone.

Il consiglio del giorno: quando ti ammorbidisci, metti meno soggezione.

Voto: 7

Acquario

Amore: intellettualoide.

Fortuna: è un concetto scientificamente non dimostrabile.

Il consiglio del giorno: prendere le scale ogni volta che ne hai occasione.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: partite da voi.

Fortuna: riaffiorano emozioni sopite.

Il consiglio del giorno: usate bombe da bagno al profumo di lavanda. In pochi minuti trasformeranno la vostra vasca in una spa casalinga.

Voto: 7

Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views