L’oroscopo di domenica 29 marzo 2026 per tutti i segni: bisogno di concretezza per Toro e Vergine

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Un po’ ti secca questo cambio dell’ora, perché con Venere nel segno quell’oretta in più l’avresti passata molto volentieri sotto il piumone a pomiciare. Solo che, per quanto la scena sia romantica e tu ti senta irresistibile, appena sveglio meglio rimandare gli sbaciucchiamenti, perché l’alito del mattino rischia di essere più fastidioso della sveglia anticipata.

Toro

Torone, di solito non sei tra i segni più avventurosi, perché a te la comodità piace parecchio e lasciarla non ti è così semplice. Però con Marte dalla tua parte senti un entusiasmo diverso, che ti spinge ad andare un po’ più in là del solito e a superare i tuoi limiti. Se vuoi, hanno riaperto la Trollstigen, la strada più spettacolare d’Europa tra tornanti e cascate. Sono sicura che potrebbe fare al caso tuo.

Gemelli

È un periodo in cui vi sentite stanchissimi, un po’ per colpa di Marte in quadratura e un po’ perché, con Venere a favore, finite spesso le serate sul divano a sbaciucchiarvi con la vostra dolce metà. Oggi però la situazione si complica ancora di più, perché al romanticismo si aggiunge pure un’ora di sonno in meno per colpa del cambio dell’ora. Siete stati abbastanza furbi da andarvene a letto prima ieri sera?

Cancro

Cancretto, tu che hai da sempre un debole per tutto ciò che sa di vintage e di retrò, sarai felicissimo di sapere che le cartoline stanno tornando di moda, con quel fascino nostalgico che profuma di ricordi e vacanze di una volta. Con Marte a favore, potresti approfittare della classica gita fuori porta di Pasquetta per spedirtene un paio e ritrovartele al rientro, già pronte da attaccare al frigorifero.

Leone

Ti senti prontissimo a volare a Shanghai per gli ultimi giorni della fashion week d’Oriente, e un po’ ti scoccia non aver ricevuto l’invito ufficiale. Con Venere a favore e la Luna nel segno sei convinto di avere davvero molto da insegnare in fatto di stile. Ma anche senza spingerti fino in Cina, puoi toglierti una bella soddisfazione accompagnando a fare shopping quell’amica che non si spiace mai abbastanza.Che gran cuore che hai!

Vergine

In attesa della Luna nel tuo segno, che arriverà solo in serata, ti propongo una tecnica giapponese chiamata kōdō, che usa l’incenso come un piccolo rituale benefico, capace di rimettere in ordine energie e pensieri. Marte e Mercurio a sfavore, del resto, ti hanno messo parecchio alla prova e adesso senti il bisogno di lasciare andare un po’ di stanchezza, tensione e fatica accumulata. Non ho dubbi che ne trarrai beneficio.

Bilancia

Il corpo umano è una macchina meravigliosa, anche se con Venere in opposizione hai parecchio da ridire. Perfino quei piccoli gesti un po’ buffi hanno una loro logica, tipo quando ti concentri talmente tanto che ti scappa fuori un pezzettino di lingua senza neanche accorgertene. Sulla linguaccia, che ultimamente ti viene molto più naturale invece, non hai scuse, è intenzionale!

Scorpione

Scorpionaccio, nelle ultime sfilate di Parigi la lingerie è tornata protagonista e l’intimo non è più roba da nascondere sotto i vestiti, ma qualcosa da sfoggiare con una certa fierezza. Tu, che con la biancheria nera di pizzo hai un rapporto quasi ossessivo, ti senti l’ambasciatore perfetto di questa causa e, con Marte a favore, sdogani tranquillamente il babydoll anche per andare dal panettiere.

Sagittario

Secondo uno studio pubblicato su PsyArXiv, mantenere segreti alimenta le preoccupazioni e fa affiorare emozioni negative, perché spesso vengono vissuti con ansia, vergogna e una certa dose di malessere emotivo. Buon per te, caro Sagittario, che con Mercurio in quadratura fai davvero fatica a tenere la bocca chiusa. Però, proprio per questo, ti risparmi un bel po’ di cattivo umore e anche una discreta dose di stress.

Capricorno

L’uovo di Pasqua di Guido Gobino quest’anno si ispira al Kintsugi, l’arte giapponese che insegna a riconoscere bellezza e valore anche nelle imperfezioni. Con Venere in quadratura, però, per te non è così immediato vedere il lato buono delle cose. Vedrai che in serata, quando la Luna tornerà dalla tua parte, ti riuscirà più facile scorgere meraviglia proprio lì dove fino a poco prima notavi solo crepe e sbavature.

Acquario

Ti svegli già in bilico tra il desiderio di pace e la tentazione di attaccare briga per qualsiasi cosa. Il tuo umore ondeggia tra la Luna in opposizione, che ti fa saltare i nervi appena trovi in bagno l’accappatoio ancora umido, e Venere favorevole, che per fortuna ti regala subito l’acqua calda e ti evita almeno la litigata con il miscelatore…E ti pare poco?!

Pesci

Pare che, quando in una coppia almeno uno dei due lavori in smart working anche solo una volta a settimana, le probabilità di allargare la famiglia aumentino parecchio. E con Marte dalla vostra parte, l’idea non vi dispiace affatto, anzi. Se state pensando di dare continuità alla stirpe, o anche solo di fare qualche prova generale, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per chiedere un orario un po’ più leggero.