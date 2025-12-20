L’oroscopo di domenica 21 dicembre 2025: benvenuto inverno con il Sole in Capricorno

Nell’oroscopo di domenica 21 dicembre 2025, il sole entra ufficialmente nel segno del Capricorno e sarà solstizio d’inverno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Mercurio a favore ti regala una gran voglia di fare il burlone. Il tuo spirito goliardico ricorda quello degli abitanti di Gävle, in Svezia, dove ogni anno si costruisce lo Yule Goat: una capra gigante di paglia, alta più di 13 metri, simbolo natalizio amatissimo… e regolarmente preso di mira. Sì, perché la vera tradizione non è conservarla, ma tentare di bruciarla! E tu, oggi, avresti pure in mente un piano. Ma limita i danni, eh.

Toro

Con Marte dalla tua parte, ti prende quella voglia di osare e cambiare le carte in tavola, anche a Natale. Lo so, di solito sei un classicone da panettone e pandoro, ma quest’anno potresti sorprendere tutti con la bibingka: una torta di riso filippina cotta su foglie di banana, con cocco grattugiato e uova salate. Una combinazione inaspettata, per un Natale alternativo dal sapore tropicale… anche se, diciamolo, credo proprio di non averti convinto.

Gemelli

Con Venere a sfavore, quest’atmosfera festosa vi sta parecchio stretta: troppe smancerie, troppi abbracci, troppa gente che vi rivolge la parola. E allora sai che c’è? Potreste scegliere di passare il Natale in solitudine, abbracciando il concetto sempre più diffuso di “Christmas alone”, ovvero trascorrere, per scelta, le feste da soli. Niente brindisi con colleghi antipatici né pranzi infiniti con la zia che fa sempre le stesse domande: solo voi e un pranzo take-away.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Cancro

La Luna in opposizione rende il tuo spirito un po’ irrequieto, e l’inizio della stagione del segno opposto non fa che peggiorare quella sensazione di stare nel posto sbagliato al momento sbagliato. Serve una terapia d’urto, e anche urgente: profumo di cannella, biscotti appena sfornati e un anello scintillante a forma di Rudolph. Se poi ci aggiungi una copertina morbida e una commedia natalizia, puoi ritenerti salvo!

Leone

Nel giorno del solstizio d'inverno, quando la luce tocca il suo punto più basso, tu, caro il mio Leoncino, resti una presenza calda e incandescente, che non ha nessuna intenzione di spegnersi. Anzi, con il bagliore che sprigioni, "adotta un Leone" potrebbe diventare lo slogan ufficiale per risparmiare sul caro bollette e non rimanere mai al buio. Altro che pannelli solari!

Vergine

La Luna a favore fa al tuo cuoricino un po’ avvizzito da Venere in quadratura lo stesso effetto di quando arrivano gli zampognari sotto casa e attaccano “Tu scendi dalle stelle”: ti sciogli e, per un attimo, ti dimentichi di tutto quello che hai ancora da fare. Tranquilla, Verginona: goditi questa sensibilità, perché è proprio quella che ti serve per entrare in sintonia con la vera magia del Natale.

Bilancia

Bilancina, hai la sensazione di avere mille cose da fare, ma non la forza di portarle avanti tutte, e la quadratura di Marte di certo non ti aiuta nel semplificarti la vita. Però tu te ne infischi: scegli la via del piacere invece di quella del dovere e te ne stai bellamente sotto il vischio a pomiciare, tutto il giorno, con la tua dolce metà.

Scorpione

Lo so che le sfide ti piacciono tantissimo e non sei di certo uno che ama perdere. Proprio per questo la tua missione è arrivare pronto al dopopranzo di Natale, quando partiranno i giochi e tu non vuoi farti trovare impreparato. Tra le challenge più gettonate su TikTok per queste feste ci sono impacchettare un regalo con una mano sola (o addirittura a occhi chiusi) e passarsi le palline di Natale con un cucchiaio. Mi raccomando però, spirito sportivo: si tratta pur sempre della tua famiglia!

Sagittario

Con Mercurio e Venere dalla tua parte, la faccenda sentimentale diventa il terreno dove ti diverti di più. Ti perdi nei dettagli dei rituali di seduzione e ti prende la curiosità di esplorare i baci “classici” in giro per il mondo, dal bacio alla francese a quello eschimese, fatto di nasi che si sfiorano, passando per il bacio a stampo e quello a farfalla con le ciglia. Osservi, provi e sperimenti, e il tuo partner si sta già sfregando le mani.

Capricorno

Mio caro Capricornone, con questa Luna super favorevole ti viene naturale sintonizzarti sugli altri, e la cosa ti sorprende pure un po’. Ma sappi che così tenero ci piaci un sacco: quel modo morbido di guardare e ascoltare, con il cappello di Babbo Natale e la barba finta, ti rende irresistibile. E da lì a diventare sexy è un attimo.

Acquario

Mercurio a favore ti dà una mano super minuziosa a tenere nota di tutte le spese di questi giorni, ed è una gran fortuna perché, con Venere a favore, la generosità verso chi ami è alle stelle. Tra pacchetti e pacchettini è un attimo che un “piccolo pensiero” diventi un gioiellino scintillante… e tu saresti capace di fare follie pur di vedere la tua dolce metà con gli occhi che sberluccicano.

Pesci

Se Mercurio e Venere contrari mettono alla prova la vostra sicurezza, lasciate perdere tutto ciò che richiede attenzione e dedicatevi a qualcosa che migliori la vostra autostima. Non vi sto dicendo di mandare tutti a quel paese, ma di prendervi cura di voi stessi con una manicure in tema: smalto glitterato e mini alberelli di Natale. E magari proprio sul medio, così se qualcuno supera i vostri confini… il messaggio arriva.