L’oroscopo di domenica 20 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di sabato 20 luglio 2025 la Bilancia a l’Acquario in amore viaggiano come treni.

Ariete

Amore: offri solo il meglio.

Fortuna: ti regala idee originali.

Il consiglio del giorno: proponi al partner un massaggino ai piedi offerto da te.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: se non richiede troppo impegno dialettico.

Fortuna: di senti energico.

Il consiglio del giorno: stringi forte chi hai vicino: di coccole non se ne hanno mai troppe.

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Amore: baci a stampo.

Fortuna: siete amatissimi.

Il consiglio del giorno: almeno al vostro fidanzato concedetelo un bacio un po’ più malandrino… che non siamo mica in un film in bianco e nero.

Voto: 7 +

Cancro

Amore: solo relazioni serie.

Fortuna: il tuo angioletto custode.

Il consiglio del giorno: agisci di pancia, soprattutto se ti trovi di fronte ad una vetrina che ha i costumi a prezzi ribassati.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: stabile e rassicurante.

Fortuna: quando ti senti totalmente te stesso.

Il consiglio del giorno: sospendi tutti gli account delle app d’incontri, chi ti ama è li proprio accanto a te.

Voto: 6

Vergine

Amore: come quando esci senza ombrello e ti ritrovi nel mezzo di un nubifragio.

Fortuna: non essere troppo esigente.

Il consiglio del giorno: prepara il pranzo ballando, ma tieni a portata di mano un piano B emotivo per il pomeriggio: tipo playlist malinconica e tisana anti-irritazione.

Voto: 5

Bilancia

Amore: in due diventa tutto più bello.

Fortuna: ti decanta poesie in versi.

Il consiglio del giorno: organizza una serata francese: vino rosso, musica jazz e un bel plateau de fromages. Meglio se in compagnia.

Voto: 9

Scorpione

Amore: evita discorsi complicati.

Fortuna: la semplicità vince su tutto.

Il consiglio del giorno: datti da fare con le mani per liberare la testa dai mille pensieri.

Voto: 6

Sagittario

Amore: bisbetico pignolo.

Fortuna: sei il migliore a Sudoku.

Il consiglio del giorno: prima di scrivere l’ennesima recensione passivo-aggressiva, esci a fare una passeggiata senza telefono.

Voto: 5 –

Capricorno

Amore: passionalissimo.

Fortuna: se sei al mare, lei va in montagna. O viceversa.

Il consiglio del giorno: smettila di alzare l’asticella ogni volta: ogni tanto fa bene anche riconoscere quanto sei già andato lontano… e godertelo.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: tutto da mordere.

Fortuna: conquisti con il sorriso.

Il consiglio del giorno: se le parole fanno fatica ad avere un senso compiuto, punta sui gesti: un gelato offerto, una passeggiata mano nella mano, o anche solo un sorrisone.

Voto: 6

Pesci

Amore: non ne sentite la presenza.

Fortuna: la vostra gelateria preferita è chiusa per ferie.

Il consiglio del giorno: se qualcosa vi stanca, non forzatela.

Voto: 5