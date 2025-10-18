Attualità
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di domenica 19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Tutto parla di equilibrio nell’oroscopo di domenica 19 ottobre 2025, con la Luna che entra in Bilancia e si unisce a Venere.
A cura di Ginny Chiara Viola
Immagine
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: non nei paraggi.
Fortuna: “ lasciare un messaggio dopo il beep”
Il consiglio del giorno: l’illuminazione giusta ringiovanisce più di qualsiasi trattamento.
Voto: 4

Toro

Amore: lo spaventi.
Fortuna: lanciare i piatti non è una soluzione.
Il consiglio del giorno: non arrivare a conclusioni avventate.
Voto: 5 –

Gemelli

Amore: vi lasciate trascinare da emozioni più grandi di voi.
Fortuna: ha un abbraccio in serbo per voi.
Il consiglio del giorno: attenzione a non confondete intuizione con illusione.
Voto: 7 +

Cancro

Amore: non è nei tuoi piani.
Fortuna: medaglia assicurata.
Il consiglio del giorno: ricordati che l’importante è partecipare.
Voto: 6

Leone

Amore: non mancano baci.
Fortuna: usa il linguaggio del corpo.
Il consiglio del giorno: un impacco ristrutturante e idratante per la tua folta chioma.
Voto: 6

Vergine

Amore: deve rientrare nella tua tabella excel.
Fortuna: rispetta i tuoi tempi.
Il consiglio del giorno: hai già iniziato a buttare qualche idea per il pranzo di Natale?
Voto: 8

Bilancia

Amore: irresistibile.
Fortuna: soffia dalla tua parte.
Il consiglio del giorno: un sì detto adesso, vale doppio.
Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: il desiderio non conosce mezze misure.
Fortuna: il fascino basta.
Il consiglio del giorno: lingerie super sexy per mantenere alta la tua reputazione.
Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: vocali whatsapp tenerissimi.
Fortuna: come un cantiere che finalmente apre i lavori.
Il consiglio del giorno: fidati del cuore.
Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: con la Luna storta preferisci stare solo.
Fortuna: una passeggiata all’aria aperta.
Il consiglio del giorno: rinnova l’abbonamento in palestra.
Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: sei pronto a gridare “mi piaci!”
Fortuna: meglio non usare strategie.
Il consiglio del giorno: riduci i caffè a due, perché superata quella soglia la caffeina non dà più energia ma aumenta cortisolo e nervosismo.
Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: puntate sul dialogo.
Fortuna: come un direttore d’orchestra.
Il consiglio del giorno: fate una cosa nuova al giorno per la prossima settimana.
Voto: 6 +

Attualità
Notifiche
Attualità
