L’oroscopo di domenica 19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: non nei paraggi.
Fortuna: “ lasciare un messaggio dopo il beep”
Il consiglio del giorno: l’illuminazione giusta ringiovanisce più di qualsiasi trattamento.
Voto: 4
Toro
Amore: lo spaventi.
Fortuna: lanciare i piatti non è una soluzione.
Il consiglio del giorno: non arrivare a conclusioni avventate.
Voto: 5 –
Gemelli
Amore: vi lasciate trascinare da emozioni più grandi di voi.
Fortuna: ha un abbraccio in serbo per voi.
Il consiglio del giorno: attenzione a non confondete intuizione con illusione.
Voto: 7 +
Cancro
Amore: non è nei tuoi piani.
Fortuna: medaglia assicurata.
Il consiglio del giorno: ricordati che l’importante è partecipare.
Voto: 6
Leone
Amore: non mancano baci.
Fortuna: usa il linguaggio del corpo.
Il consiglio del giorno: un impacco ristrutturante e idratante per la tua folta chioma.
Voto: 6
Vergine
Amore: deve rientrare nella tua tabella excel.
Fortuna: rispetta i tuoi tempi.
Il consiglio del giorno: hai già iniziato a buttare qualche idea per il pranzo di Natale?
Voto: 8
Bilancia
Amore: irresistibile.
Fortuna: soffia dalla tua parte.
Il consiglio del giorno: un sì detto adesso, vale doppio.
Voto: 7 e mezzo
Scorpione
Amore: il desiderio non conosce mezze misure.
Fortuna: il fascino basta.
Il consiglio del giorno: lingerie super sexy per mantenere alta la tua reputazione.
Voto: 8 e mezzo
Sagittario
Amore: vocali whatsapp tenerissimi.
Fortuna: come un cantiere che finalmente apre i lavori.
Il consiglio del giorno: fidati del cuore.
Voto: 6 e mezzo
Capricorno
Amore: con la Luna storta preferisci stare solo.
Fortuna: una passeggiata all’aria aperta.
Il consiglio del giorno: rinnova l’abbonamento in palestra.
Voto: 5 e mezzo
Acquario
Amore: sei pronto a gridare “mi piaci!”
Fortuna: meglio non usare strategie.
Il consiglio del giorno: riduci i caffè a due, perché superata quella soglia la caffeina non dà più energia ma aumenta cortisolo e nervosismo.
Voto: 6 e mezzo
Pesci
Amore: puntate sul dialogo.
Fortuna: come un direttore d’orchestra.
Il consiglio del giorno: fate una cosa nuova al giorno per la prossima settimana.
Voto: 6 +