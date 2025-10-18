L’oroscopo di domenica 19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: non nei paraggi.

Fortuna: “ lasciare un messaggio dopo il beep”

Il consiglio del giorno: l’illuminazione giusta ringiovanisce più di qualsiasi trattamento.

Voto: 4

Toro

Amore: lo spaventi.

Fortuna: lanciare i piatti non è una soluzione.

Il consiglio del giorno: non arrivare a conclusioni avventate.

Voto: 5 –

Gemelli

Amore: vi lasciate trascinare da emozioni più grandi di voi.

Fortuna: ha un abbraccio in serbo per voi.

Il consiglio del giorno: attenzione a non confondete intuizione con illusione.

Voto: 7 +

Cancro

Amore: non è nei tuoi piani.

Fortuna: medaglia assicurata.

Il consiglio del giorno: ricordati che l’importante è partecipare.

Voto: 6

Leone

Amore: non mancano baci.

Fortuna: usa il linguaggio del corpo.

Il consiglio del giorno: un impacco ristrutturante e idratante per la tua folta chioma.

Voto: 6

Vergine

Amore: deve rientrare nella tua tabella excel.

Fortuna: rispetta i tuoi tempi.

Il consiglio del giorno: hai già iniziato a buttare qualche idea per il pranzo di Natale?

Voto: 8

Bilancia

Amore: irresistibile.

Fortuna: soffia dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: un sì detto adesso, vale doppio.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: il desiderio non conosce mezze misure.

Fortuna: il fascino basta.

Il consiglio del giorno: lingerie super sexy per mantenere alta la tua reputazione.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: vocali whatsapp tenerissimi.

Fortuna: come un cantiere che finalmente apre i lavori.

Il consiglio del giorno: fidati del cuore.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: con la Luna storta preferisci stare solo.

Fortuna: una passeggiata all’aria aperta.

Il consiglio del giorno: rinnova l’abbonamento in palestra.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: sei pronto a gridare “mi piaci!”

Fortuna: meglio non usare strategie.

Il consiglio del giorno: riduci i caffè a due, perché superata quella soglia la caffeina non dà più energia ma aumenta cortisolo e nervosismo.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: puntate sul dialogo.

Fortuna: come un direttore d’orchestra.

Il consiglio del giorno: fate una cosa nuova al giorno per la prossima settimana.

Voto: 6 +