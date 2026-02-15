L’oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2026: Acquario e Bilancia condividono pensieri profondi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2026, che è anche Carnevale, la Luna entra in Acquario – siamo agli ultimissimi gradi prima della Luna nuova di martedì 17 febbraio – e, con Marte nello stesso segno, la socialità diventa la parola d’ordine. Tra frittelle calde, mascherine e coriandoli c’è voglia di far festa in libertà. E non è un caso, perché in tante tradizioni il Carnevale nasce proprio per mettere tutti sullo stesso piano, togliere le etichette e sentirsi liberi di essere chi si vuole, esattamente come piace all’Acquario. Oggi il segno fortunato è l’Ariete mentre quello sfortunato la Vergine.

Ariete

Con Marte a favore hai una sicurezza che si vede e si sente, soprattutto sotto le lenzuola, tanto che il partner rischia seriamente di dover fare scorta di magnesio e potassio per stare al tuo passo. E visto che sei così lanciato, porta la stessa grinta anche fuori dalla camera da letto. Se c’è una scelta da fare, falla subito, con la certezza di chi sa cosa vuole e non si fa spostare di un millimetro dalle opinioni altrui.

Amore: dolce e muscoloso

Fortuna: la batti in velocità.

Il consiglio del giorno: prenota il volo per le vacanze estive.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Torone, ti svegli con la Luna storta e quel senso di solitudine che ti prende già di prima mattina, così finisci per chiuderti proprio quando qualcuno vorrebbe starti vicino. Ma la verità è che per stare meglio ti basterebbero un abbraccio e due paroline d’incoraggiamento. Quindi dai, molla l’orgoglio un attimo, alza bandiera bianca e lasciati coccolare come si deve.

Amore: ci dedichi la giusta attenzione.

Fortuna: ti supporta anche nelle scelte più difficili.

Il consiglio del giorno: fai una cosa per volta, proprio come piace a te.

Voto: 6

Gemelli

Se volete un consiglio, oggi non puntate tutto sulle idee che vi attraversano la testa. Mercurio resta in opposizione e ogni pensiero che vi balena va pesato due volte, senza farvi trascinare dagli entusiasmi del momento. La bussola più affidabile è il sesto senso, perché con la Luna a favore sentite subito quando qualcosa non torna e, se vi suona storto, meglio lasciar perdere.

Amore: fraintendete i messaggi che vi manda.

Fortuna: asseconda il vostro bisogno di libertà.

Il consiglio del giorno: prendetevi del tempo per una camminata senza destinazione.

Voto: 6 +

Cancro

Con Venere e Mercurio a favore riesci sempre a trovarti un motivo per sorridere, anche quando i numeri non fanno sconti e l’Istat dice che, in questo inizio 2026, il carrello della spesa è salito del 2,1% su base annua. Tu però non ti abbatti, anzi. Per risparmiare ti rimbocchi le maniche e sei già con le mani nella terra, pronto a far spuntare due verdure nei vasi sul balcone.

Amore: ha tutta la tua attenzione.

Fortuna: ti piace condividerla con chi ti sta a cuore.

Il consiglio del giorno: outfit matchato alla tua migliore amica, come ai tempi delle scuole medie.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Con Marte e la Luna in opposizione è abbastanza evidente che non hai le energie giuste per affrontare la giornata. Quindi dillo chiaro e tondo: oggi non si alza nemmeno un dito! Hai tutto il diritto di prenderti una pausa, senza però obbligare la tua dolce metà a un turno extra da massaggiatore di piedi.

Amore: non lo vuoi vedere neanche con il binocolo.

Fortuna: come al Monopoli, quando vai in prigione senza passare dal Via.

Il consiglio del giorno: guardati solo programmi divertenti.

Voto: 4 e mezzo

Vergine

In questo momento, cara Verginona, non serve ostinarti a voler imporre le tue idee a tutti i costi, perché rischi di farlo nel modo sbagliato. Mercurio e Venere in opposizione ti confondono un po’ le priorità e ti fanno perdere il contatto con i tuoi valori veri. La voglia di mediare e trovare compromessi sensati oggi latita completamente e, se fai finta di ascoltare, si vede subito, perché non ci credi nemmeno tu.

Amore: ti innervosisce parecchio.

Fortuna: si trova nei dettagli.

Il consiglio del giorno: promuovi la gentilezza anche quando ti sembra impossibile.

Voto: 5

Bilancia

Con Marte nel segno la fiducia in te stessa è bella solida. Ti fidi del tuo gusto e delle tue scelte, e si vede in tutto, dall’outfit al modo in cui rispondi a chi ti chiede un parere. Adesso non resta che fare un passo avanti e prenderti tutto ciò che vuoi, senza esitazioni!

Amore: fai l’amore a tutte le ore.

Fortuna: vi scambiate informazioni sull’arte della seduzione.

Il consiglio del giorno: gadget divertenti, olio da massaggio pronto sul comodino, musica soft in sottofondo e due candele accese per una serata decisamente frizzantina.

Voto: 8

Scorpione

La Luna storta ti rovescia addosso dubbi e perplessità, come quando apri l’armadio e ti viene giù la montagna di maglioni rimandata da settimane. Però non ti abbatti, con Venere e Mercurio dalla tua parte fai pace con l’incertezza e la trasformi in ordine. E se poi ti avanza tempo…avrei giusto due cosucce da sistemare pure io.

Amore: condividete alti valori.

Fortuna: ti basterebbe una poltrona reclinabile per la pennichella post-pranzo e saresti felice.

Il consiglio del giorno: divertiti con le costruzioni Lego.

Voto: 5

Sagittario

Con Mercurio in quadratura, le idee che ti vengono sono alquanto discutibili, tipo prenotare un volo con tre scali e dodici ore di attesa in un aeroporto sperduto in Bhutan, sfruttando una super offerta economica. Il rischio è che la tua dolce metà ti assecondi e decida di regalarti il biglietto, sì… ma solo quello di andata.

Amore: quando parli troppo, si annoia.

Fortuna: solo lei ascolta i tuoi monologhi.

Il consiglio del giorno: alterna discorsoni da intellettuale con notizie di gossip leggero.

Voto: 6 +

Capricorno

Con Venere dalla tua parte sei talmente magnanimo e generoso che ti scappa persino di regalare un complimento a chi ti capita davanti. E la cosa che stupisce è che non c’è nemmeno una ragione precisa, è solo l’effetto della tua empatia formato extra. Bravo, di questo amore che abbonda ne stai facendo davvero un ottimo uso.

Amore: lo distribuisci con generosità.

Fortuna: sfrutti tutto il tuo charme.

Il consiglio del giorno: trucco, parrucco e serata tête-à-tête.

Voto: 8 +

Acquario

Marte ti dà una bella carica e, con la Luna nel segno, hai voglia di usarla per fare qualcosa di buono, soprattutto per chi ti sta intorno. È lo stesso spirito che ha rimesso in piedi il Carnevale di Schio dopo l’incendio di dicembre, con i carri ricostruiti grazie a un fondo solidale della comunità e pronti a tornare in sfilata. Ecco, oggi sei proprio su quella frequenza: tenace e generoso.

Amore: sei sempre a disposizione per del sano movimento insieme.

Fortuna: le tue intuizioni ti portano lontano.

Il consiglio del giorno: dai un’occhiata ad almeno due quotidiani, sia in edicola che online.

Voto: 8

Pesci

Pescioloni, con Mercurio nel vostro segno diventate incredibilmente metodici ed efficienti. Avete così bisogno di ordine che potreste perfino mettere mano ai vostri dispositivi, svuotando la memoria tra foto doppie, app inutili e chat con gente che non frequentate più dal 2006. Ovviamente riservate lo stesso trattamento anche ai pensieri nella vostra testolina…spazio quasi esaurito, ripristinato!

Amore: a tutto tondo.

Fortuna: come il dolce dopo pranzo.

Il consiglio del giorno: acquistate i biglietti dei concerti preferiti per questa estate.

Voto: 8