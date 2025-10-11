L’oroscopo di domenica 12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: rallenta senza paura.
Fortuna: lascia scegliere al lancio della monetina.
Il consiglio del giorno: metti nelle cuffiette a tutto volume Eine kleine Nachtmusik di Mozart.
Voto: 5
Toro
Amore: come una copertina calda sui piedi.
Fortuna: in una pennichella.
Il consiglio del giorno: sgonfia le aspettative.
Voto: 7 ( perché hai un cuore grande)
Gemelli
Amore: vi piace punzecchiare.
Fortuna: sneakers consumate e zainetto da liceali.
Il consiglio del giorno: pizza con gli amici di sempre.
Voto: 6
Cancro
Amore: il piede è pronto sul pedale dell’acceleratore.
Fortuna: va bene partecipare, ma tu vinci anche.
Il consiglio del giorno: ricorda che anche chi resta in seconda fila può sorprenderti.
Voto: 9
Leone
Amore: per le nobili cause.
Fortuna: basta non farti arrabbiare.
Il consiglio del giorno: fai pulizia anche nei cassetti sotto il letto.
Voto: 5
Vergine
Amore: per tutto il vicinato.
Fortuna: ti scova anche in capo al mondo.
Il consiglio del giorno: cosa aspetti…. Quel biglietto aereo deve essere tuo!
Voto: 8
Bilancia
Amore: le dinamiche di coppia ti irritano.
Fortuna: non la vuoi sentir nominare.
Il consiglio del giorno: organizza al meglio il tuo tempo.
Voto: 6 scarsino
Scorpione
Amore: sai come farci divertire.
Fortuna: è la tua fan numero uno.
Il consiglio del giorno: sfrutta questa energia per costruire nuove alleanze.
Voto: 9
Sagittario
Amore: il tuo partner ti dà per perso.
Fortuna: poter dire tutto quello che vuoi senza paura di sentirti giudicato.
Il consiglio del giorno: occhio alle abbuffate!
Voto: 5
Capricorno
Amore: ti piace aver ragione.
Fortuna: solo se si basa su basi concrete.
Il consiglio del giorno: concedi un giorno di ferie al tuo giudice interiore.
Voto: 6 e mezzo
Acquario
Amore: porta pazienza.
Fortuna: non risponde a comando.
Il consiglio del giorno: non complicarti la vita con inutili dubbi.
Voto: 5 –
Pesci
Amore: vulnerabilissimi.
Fortuna: vi regala poteri da chiaroveggente.
Il consiglio del giorno: tenete a portata di mano un buon numero di fazzolettini.
Voto: 5