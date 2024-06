video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 13 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì,13 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: la Luna in Vergine e i pianeti in Gemelli liberi da Saturno sono alla ricerca di stimoli intellettuali! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, giovedì 13 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell’oroscopo di giovedì 13 giugno 2024 mentre la Luna resta in Vergine, possiamo sentirci liberi da Saturno che non tiene più sotto scacco i pianeti in Gemelli. Il pensiero é vivace, divertente e ironico. Il segno fortunato é il Toro, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: sereno come le coppie che stanno insieme da 50 anni.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 12 giugno 2024

Lavoro: prontissimo a investimenti ad alto rischio.

Fortuna: ti permette calcoli matematici complicatissimi senza l’ausilio della calcolatrice.

Il consiglio del giorno: controlla gli investimenti nel tuo portafoglio.

Voto: 8 ottime finanze.

Toro

Amore: tutto passione ardente.

Lavoro: pronto ad imprese leggendarie.

Fortuna: è come avere in tasca un terno al Lotto.

Il consiglio del giorno: seratina romantica con il partner.

Voto 8 e mezzo passionale.

Gemelli

Amore: un po’ litigarello.

Lavoro: è come una giornata al Luna Park.

Fortuna: vi rende sempre e immancabilmente perfetti.

Il consiglio del giorno: optate per la calma anche se potreste avere lo ‘scazzo alla risposta’.

Voto 6 – brontoloni.

Cancro

Amore: incontri super emozionanti.

Lavoro: sapete perfettamente come farvi rispettare come il buttafuori del locale.

Fortuna: così energici che non avete assolutamente bisogno di un power bank.

Il consiglio del giorno: ottimo momento per chiedere un aumento.

Voto 7 + molto convincente.

Leone

Amore: sei dolcissimo ma a porte chiuse.

Lavoro: ti piace avere sempre la ragione assoluta.

Fortuna: riporta pace e tranquillità come un pomeriggio alla spa.

Il consiglio del giorno: niente drammi.

Voto 7 affaticato.

Vergine

Amore: un fuoco di passione.

Lavoro: fai valere le tue scelte anche se azzardate come un salto nel buio.

Fortuna: hai la sensazione di avere sempre un paracadute.

Il consiglio del giorno: esagerare è proprio il tuo stile.

Voto 6 e mezzo decisa più che mai.

Bilancia

Amore: è come in una favola.

Lavoro: procede esattamente come da piani senza alcun ritardo.

Fortuna: fin dal mattino sei sempre pronta come se fossi sul red carpet degli Oscar.

Il consiglio del giorno: shopping per le vie del centro.

Voto 8 in super forma.

Scorpione

Amore: non hai proprio grilli per la testa.

Lavoro: troppo impegnativo da gestire.

Fortuna: è come lo smartphone per i boomer, difficile da usare.

Il consiglio del giorno: riprendi i tuoi vecchi appunti di filosofia.

Voto 6 voto sindacale.

Sagittario

Amore: hai la percezione che sia lontano mille miglia come le isole della Polinesia.

Lavoro: è come il box dei giochi dei bambini, un caos totale.

Fortuna: non la calcoli più.

Il consiglio del giorno: vivi un giorno per giorno alla volta.

Voto 5 scombussolato.

Capricorno

Amore: grandi performance.

Lavoro: super efficace.

Fortuna: risponde a qualsiasi tua richiesta.

Il consiglio del giorno: prova con il sollevamento pesi.

Voto 7 in formissima.

Acquario

Amore: ti deve prendere solo di testa.

Lavoro: le tue doti sono apprezzatissime.

Fortuna: deve essere la tua unica consigliera.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un club del libro.

Voto 6 e mezzo tutto testa.

Pesci

Amore: è come un bagliore da lontano che non sapete identificare.

Lavoro: niente che sia al di fuori della vostra portata.

Fortuna: va a braccetto con le vostre strampalate idee, quindi non benissimo.

Il consiglio del giorno: guardate i documentari sul National Geographic.

Voto 5 sconclusionati.