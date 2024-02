L’oroscopo di domani 20 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, martedì 20 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ancora un trionfo di segni d’acqua con il Sole in Pesci e la Luna in Cancro. Le emozioni sono fortissime: Il segno fortunato è il Pesci mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, martedì 20 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Anche nell'oroscopo di domani, come nell'oroscopo di ieri, c'è tanta sollecitazione dell'elemento acqua. Amplifica le emozioni, la sensibilità ma anche le paure. Con il Sole in Pesci e la Luna in Cancro è bene dedicare del tempo e dello spazio a quello che sentiamo. Il segno fortunato è il Pesci mentre il segno sfortunato il Capricorno, che però non se ne darà grande pena.

Ariete

Amore: lo vuoi acchiappare come la dea Diana quando va a caccia.

Lavoro: tu stupisci tutti con effetti speciali da cinema di Hollywood.

Fortuna: ti vorrebbe sobrio ma tu proprio non vuoi ascoltarla.

Il consiglio del giorno: non esagerare con lustrini palette di prima mattina.

Voto: 7 e mezzo irriverente.

Toro

Amore: lo descrivi perfettamente nel tuo diario dei segreti.

Lavoro: prova ad attenerti ai programmi anche se so che sarà parecchio complicato.

Fortuna: ti suggerisce calma e temperanza.

Il consiglio del giorno: rileggi i messaggini d’amore che inviavi al tuo partner qualche tempo fa.

Voto 5 e mezzo nostalgico.

Gemelli

Amore: osannati come le rockstar.

Lavoro: avete una bacchetta magica che permette di realizzare di tutto e di più.

Fortuna: vi basta un sorriso per conquistare tutti quanti.

Il consiglio del giorno: fate risaltare tutte le vostre grandissime qualità.

Voto 8 insuperabili.

Cancro

Amore: ti fa lo stesso effetto dei grattini dietro dietro al collo, ti regala brividi su lungo la schiena.

Lavoro: ti piace che tutto rimanga perfettamente come da tradizione e le novità si devono incastrare perfettamente.

Fortuna: alla fine mette tutto a posto come la mamma alla fine delle feste di compleanno.

Il consiglio del giorno: riguarda le vecchie Smemoranda di quando andavi a scuola.

Voto 6 + positivo.

Leone

Amore: il tuo cuoricino avrebbe bisogno di un bombardino per riscaldarsi.

Lavoro: sei sempre a rischio corto circuito.

Fortuna: sei impermeabile a qualsiasi colpo di fortuna.

Il consiglio del giorno: giro per le strade del centro Milano per scoprire le novità della Fashion Week.

Voto 5 impacciato.

Vergine

Amore: lo vivi come una sinfonia di musica classica.

Lavoro: tutto ordinato e al suo posto come piace a te te.

Fortuna: è un’ottima compagna per fare il punto croce.

Il consiglio del giorno atmosfera ‘hygge’ con candela accese come consigliano i nordici.

Voto 7 protettiva.

Bilancia

Amore: deve essere più rilassante di un massaggio Ayurveda.

Lavoro: bastano poche parole per mettere tutti quanti sugli attenti.

Fortuna: procede tutto come quando scatta l’onda verde.

Il consiglio del giorno: non prenderti troppo sul serio.

Voto 7 + più paziente.

Scorpione

Amore: sei chiuso a palla di riccio.

Lavoro: ormai ti stai rassegnando ad un clima decisamente conservativo e poco propenso al rischio.

Fortuna: il massimo di rischio che puoi prendere è andare a giocare al bingo.

Il consiglio del giorno: esercitati in strette di mano molto calorose.

Voto 6 ma nulla di più.

Sagittario

Amore: realizza tutti i tuoi desideri anche quelli nascosti.

Lavoro: ti senti come l’ultima modello di Ferrari che sgasa sulla pista di Formula uno.

Fortuna: per lei sei come il cocco per la mamma.

Il consiglio del giorno: condividi le tue gioie con gli amici.

Voto 8 costante.

Capricorno

Amore: lo guardi stupito come se ti parlasse in tibetano stretto.

Lavoro: l’attenzione è sempre consigliata quindi rileggi sempre almeno due volte quello che devi firmare.

Fortuna: ti può aiutare ma di certo non fare miracoli.

Il consiglio del giorno: studia il Body Language che è sempre tanto utile.

Voto 6 – rigido.

Acquario

Amore: esagera sotto ogni aspetto.

Lavoro: sei particolarmente ispirato.

Fortuna: ti fa vincere una partita di scacchi con solo tre mosse.

Il consiglio del giorno: leggi i testi di Pitagora in cui evidenzia l’importanza del numero.

Voto 8 e mezzo cervellone.

Pesci

Amore: dolce come piace a voi.

Lavoro: siete perfettamente allineati con ogni tipo di generazione con cui sapete perfettamente collaborare.

Fortuna: impossibile sciogliere quel nodo solidissimo che vi tiene uniti.

Il consiglio del giorno: rileggete uno dei vostri libri preferiti.

Voto 7 delicati