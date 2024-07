video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 17 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 17 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Occhio al Sole ancora molto sicuro di sé, qualche volta anche troppo! La Luna in Sagittario amplifica anche le certezze. Il segno fortunato è il Sagittario stesso mentre il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 17 luglio 2024, la Luna è in Sagittario mentre il Sole viene sollecitato da Urano e Marte. C'è ancora tanta energie spesso incontenibile e tanta voglia di essere visti, riconosciuti. Il segno fortunato è il Sagittario stesso mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: sai esattamente come trasformarlo in gioia assoluta.

Lavoro: il segno giusto al posto giusto.

Fortuna: ti regala sempre una mano fortunata.

Il consiglio del giorno: acquista i biglietti per i concerti di quest’estate per regalarti una serata magica.

Voto: 8 efficiente.

Toro

Amore: sei sempre molto hot.

Lavoro: è come un campionato di braccio di ferro.

Fortuna: vorrebbe regalarti un po’ di buon senso ma tu passi.

Il consiglio del giorno: non è detto che con la forza tu possa ottenere tutto.

Voto 6 super forzuto.

Gemelli

Amore: amore capriccioso.

Lavoro: tutto sotto controllo nonostante la velocità supersonica.

Fortuna: l’avete prenotata per tutta la stagione.

Il consiglio del giorno: sempre sul pezzo anche fuori orario lavorativo, ma non esagerate con tutta questa voglia di performance.

Voto 5 e mezzo troppo frettolosi.

Cancro

Amore: essere un partner attento e premuroso è la tua missione.

Lavoro: c’è poco anzi pochissimo margine di contrattazione.

Fortuna: la strigi fortissimo per non farla scappare troppo lontano.

Il consiglio del giorno: niente discussioni, con te si segue e basta.

Voto 7 determinato.

Leone

Amore: sei disposto a cercarlo dappertutto.

Lavoro: ti senti come a una competizione olimpionica e tu vuoi l’oro a tutti i costi.

Fortuna: l’afferri al volo come un frisbee in spiaggia.

Il consiglio del giorno: sogna in grande.

Voto 7 e mezzo ambiziosissimo.

Vergine

Amore: i cuoricini ti fanno venire la nausea.

Lavoro: sempre brava a fare tutti i compiti.

Fortuna: la pretendi extra lusso altrimenti nulla.

Il consiglio del giorno: prova ad essere meno dispotica.

Voto 5 coriacea.

Bilancia

Amore: una secchiona in materia.

Lavoro: metti tutti d’amore e d’accordo.

Fortuna: ottima come una colazione con brioche e cappuccino.

Il consiglio del giorno: i tuoi consigli sono preziosissimi da distribuire a tutti.

Voto 8 fantastica.

Scorpione

Amore: calma piatta.

Lavoro: hai solo voglia di chiedere le ferie anticipate.

Fortuna: è dispersa nei Mari del Sud in pieno Oceano Pacifico.

Il consiglio del giorno: non disperare.

Voto 6 preparati a pianificare.

Sagittario

Amore: super ambizioso.

Lavoro: hai sempre la parola giusta quando serve.

Fortuna: non può resistere alla tua razionalità.

Il consiglio del giorno: prepara il discorso da fare al TEDx, prima o poi ci andrai di sicuro.

Voto 7 saggio.

Capricorno

Amore: a tutte le ore.

Lavoro: è come una corsa ai 100 metri, vuoi superare anche Marcell Jacobs.

Fortuna: ti dà quello sprint a cui nessuno può opporsi.

Il consiglio del giorno: prova a non esagerare sempre.

Voto 7 e mezzo diritto per la tua strada.

Acquario

Amore: lo cerchi anche con un annuncio per cuori solitari.

Lavoro: sei fuori servizio.

Fortuna: è assente giustificata.

Il consiglio del giorno: leggi frasi motivazionali di prima mattina.

Voto 6 al pelo.

Pesci

Amore: non siete particolarmente ispirati.

Lavoro: va di pari passo con la tabella delle consegne urgenti.

Fortuna: il dosaggio è inferiore alle aspettative.

Il consiglio del giorno: movimento terapeutico.

Voto 5 e mezzo frenetici.