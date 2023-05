L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 maggio 2023: Scorpione e Pesci irresistibili Oroscopo, le previsioni della settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2023: si tengano pronti i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) a dimostrare tutto l’amore del quale sono capaci. Venere, infatti, raggiunge Marte nel segno zodiacale del Cancro per renderli decisamente irresistibili.

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2023 la cosa più importante da segnalare a livello astrologico sarà il passaggio di Venere, pianeta dell'amore, nel segno del Cancro. Venere in Cancro rende decisamente più dolci i segni d'acqua: si tengano pronti Pesci, Scorpione e il Cancro stesso.

Oroscopo settimanale 8 – 14 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Per tutta settimana la luna sarà nella sua fase calante, e quindi decisamente ottima per iniziare attività di rilascio: da diete detox a decluttering dell'armadio.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con Venere e Marte entrambi contemporaneamente in opposizione, a te sembra proprio che qualcuno ce l'abbia con te. Se posso anche peggiorare le cose, ti ricordo che questa è l'ultima settimana in cui Giove, il pianeta della felicità e del benessere, sta proprio nel tuo segno zodiacale. Dovresti festeggiare, e invece non sopporti praticamente nessuno.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti sembra davvero di avere tutto, ma proprio tutto, sotto controllo. Le cose vanno già splendidamente ma, credimi, a breve anche di più. E anzi, pur essendo decisamente sul pezzo ti renderai conto di lasciare un enorme spazio alle tue emozioni, sia in entrata che in uscita. Qualsiasi cosa tu stia facendo la farai col cuore in mano e la testa sulle spalle.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere ti ha abbandonato, caro Gemelli, ma ancora per questa settimana Giove sarà a tuo favore. Non ti dimenticare, però, che per tutto l'anno tu te la devi vedere proprio con Saturno contro, al quale devi dedicare un po' di attenzioni e soprattutto di spazio. È giunto il momento di annullare qualche impegno per startene solo soletto ad approfondire i tuoi pensieri.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per te che sei il segno zodiacale legato alla cautela, a quella sensibilità spesso bloccante, questi giorni sembreranno davvero magici. Provi tutto il brivido di avere la certezza assoluta di essere nella direzione giusta, fosse anche la più folle. Tutti i pianeti sono dalla tua parte e tu ti senti come se stessi ballando il valzer della principessa Sissi senza sbagliare nemmeno un passo. Ricordati della sensazione di coraggio che ti fa stare così bene e che spesso sottovaluti.

Voto 10 e lode

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio resta a sfavore, ma da questa settimana anche Venere si mette, insieme a Marte, proprio alle tue spalle. Da questa posizione hai come l'impressione di essere guardato a vista, di non riuscire a trovare la direzione, di non sentire bene quello che ti circonda, come quando al mare ti entra l'acqua nelle orecchie. Insomma Leoncino, in queste giornate direi che sia meglio pensarci bene prima di fare qualsiasi azione importante.

Voto 6 meno meno meno

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Adesso sì che si ragiona, cara la mia Vergine! Diciamo che dall'inizio dell'anno queste sono le prime giornate nelle quali senti davvero che le cose possano cambiare, e soprattutto possano cambiare a tuo favore. Finalmente Venere e Marte sono dalla tua, e tu ti lasci andare senza però perdere quella dorata sensazione di avere tutto sotto controllo, soprattutto lavorativamente stare con te sarà una meraviglia.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Preparati ad avere degli alti e bassi da montagne russe: Venere e Marte sono a sfavore e tu passi dalla malinconia ai nervi tesissimi nel giro di un battito di ciglia. Difficile riuscire a mantenere l'equilibrio, la calma e soprattutto i tuoi standard di produttività. Avrai tanto bisogno di pennichelle che spezzino la giornata, e di persone che siano sempre pronti a coccolarti anche quando tu ringhi.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Goditi questa meravigliosa settimana nella quale ti sembrerà che Mercurio retrogrado, che abbassa il tuo livello intellettuale, non sia poi necessariamente così male. Godrai dei piaceri della vita più semplici, più immediati e anche decisamente più soddisfacenti.sesso, buona tavola e coccole a due saranno decisamente il tuo forte.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Finalmente anche Venere si è tolta di torno, e tu puoi tirare un sospiro di sollievo, ma soprattutto puoi lasciarti andare a qualche dichiarazione d'amore, agli altri e a te stesso. La tua capacità di goderti la vita, anche con cose semplici, si era temporaneamente inceppata ma adesso può ricominciare alla grande. Inizia subito con una bella settimana di cene con gli amici e coccole per te.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Avere a che fare con te in questa settimana non sarà facilissimo, perché con entrambi, Venere e Marte, a sfavore, hai pochissima pazienza e uno scarso desiderio di andare d'accordo con chi ti circonda. I nervi saranno tesi e soprattutto sentirai forte l'impulso di bacchettare tutti coloro che non sembrano andare al tuo ritmo, intellettualmente parlando. Fattivo e risolutivo sì ma poco simpatico.

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere non è più a tuo favore e la cosa ti dispiace un pochino ma soprattutto rende decisamente più rischioso quel Mercurio retrogrado a sfavore. Quindi, insomma, il rischio di fare gaffes ogni volta che apribocca oppure di non riuscire a comprendere i tuoi stessi desideri sarà altissimo.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con anche Venere a favore sono sicura che nessuno riuscirà a resisterti questa settimana, anzi quasi quasi anche tu ti daresti un bacino allo specchio la mattina quando ti svegli. Sei davvero pronto a far vedere quanto vali e soprattutto a fare quei famosi progetti che Saturno nel tuo segno zodiacale ti sta richiedendo.

Voto 9