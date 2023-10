L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023: Toro e Acquario non cantino vittoria Nell’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023 finalmente avremo Venere che si sposta dal segno del Leone per entrare in Vergine dopo 4 mesi. Toro, Scorpione e Acquario sono pronti a sentir battere il cuoricino di nuovo.

Ho molte cose da raccontarvi su questo oroscopo della settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 ottobre 2023! Prima di tutto il pianeta Venere cambia finalmente segno zodiacale. Normalmente resta in un segno zodiacale poco più di 20 giorni, ma questa volta si è fermato in Leone per tutta l'estate 2023 ed è stato questo l'aspetto più caratterizzante del nostro oroscopo estivo. Adesso Venere entra nel segno della Vergine e ricomincia il suo moto regolare riscaldando il cuoricino dei segni di terra. In più, il 14 ottobre 2023, ci sarà la prima di due eclissi consecutive: questa sarà un'eclissi di Sole anulare con il Sole e la Luna che si incontrano 21° del segno della Bilancia. Infine, verso la fine della settimana, anche Marte cambia segno e passerà in Scorpione.

Oroscopo settimanale 9-15 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni astrali per la settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023 e l'oroscopo per tutti i segni

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo che questa settimana non sarà delle più tranquille che tu possa ricordare degli ultimi tempi! Di certo non ti annoierai soprattutto nei giorni in cui anche Marte sarà in Bilancia insieme al Sole, Mercurio e persino la Luna nell'eclissi del 14. Questo significa che tutti i pianeti nel segno zodiacale che ti è opposto ti innervosiscono parecchio, prima di tutto perché ti fanno perdere sicurezza in te stesso. Hai come bisogno di ridisegnare i tuoi confini e tornare consapevole dei tuoi pregi.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Puoi cantare vittoria ma soltanto per qualche giorno, caro Toro! Da lunedì a giovedì ti sembrerà che le cose ricomincino ad ingranare ma con la fine della settimana avrai come la sensazione che qualcuno abbia tirato un freno a mano. Se infatti Venere ti libera da quella sensazione di insofferenza ed inadeguatezza, in compenso arriva Marte in opposizione a dare libero sfogo a tutte le tue critiche, polemiche, insoddisfazioni. Ti prudono le mani e hai davvero voglia di litigare.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Te l'avevo detto di goderti questa estate nella quale il pianeta dell'amore ti farciva come la Nutella sulla banana split! Da adesso Venere si mette in una posizione dalla quale ti fa vedere molto prima i difetti che non i pregi, sia i tuoi che quelli degli altri. La tua leggerezza, lo spirito di iniziativa e anche l'ottimismo sconsiderato andranno momentaneamente in vacanza. Per fortuna Mercurio e Marte continuano ad essere a tuo favore e tu sei di quelli che la mattina pensano a rimboccarsi le maniche anziché al bacetto del buongiorno.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

C'è della tensione nel tuo cuoricino sovraffollato in questi giorni caro Cancro e tutto questo si complicherà ancora di più quando ci sarà la Luna nuova nel segno della Bilancia. Soprattutto per i Cancro nati nella III decade questa Luna nuova amplificherà le emozioni e il bisogno di rifare i conti con quelle che sono le tue vere paure. Per fortuna però nel giro di poche ore arriva Marte a tuo favore a farti tornare, se non proprio la lucidità, almeno la sicurezza per prendere decisioni concrete. Non te ne pentirai dato che anche Saturno è dalla tua parte.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai presente, caro Leone, quando si è in barca vela e tutto d'un tratto il vento cambia costringendoti a riaccendere i motori?? Ecco, questo sarà più o meno quello che succederà a te in questa settimana: Venere ti abbandona e Marte si mette addirittura di traverso. Nel giro di pochi giorni quel sorriso serafico e quasi beato ti abbandonerà lasciando il posto ad un altissimo grado di frustrazione. Nulla ti sembrerà più avere senso e ti ritroverai a fare i conti con un sacco di insicurezze su te stesso.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Apparecchiati per le feste cara Vergine perché il pianeta dell'amore, della bellezza, del buon umore e di tutte le qualità positive delle quali troppo spesso ti dimentichi è pronto ad approdare nel tuo segno zodiacale. E lo farà strombazzando come la macchina degli sposi che arriva davanti al municipio. Nei prossimi giorni, qualsiasi cosa succeda, tu manterrai un sorriso nemmeno troppo forzato di chi è pronto a fregarsene di ogni piccolo incidente perché si sente ripieno d'amore come un bignè di crema pasticcera.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ancora per tutta la settimana potrai goderti questa meravigliosa sensazione di imprudente spavalderia! Quanto è bello fregartene delle conseguenze e dire tutto, ma proprio tutto quello che pensi. Che poi, dato che tu sei una che si trattiene molto, in momenti come questi avrai da tirare fuori anche i non detti dalla terza elementare. Alle conseguenze ci penserai la settimana prossima quando non avrai più l'appoggio di Marte. In compenso ti sentirai molto alleggerita.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sembra proprio che la sfiga sia, anche solo un pochetto, finita. Nel giro di una settimana ti liberi dell'opposizione di Venere (che è durata fin troppo) e dai il benvenuto a Marte nel tuo segno zodiacale. Questo significa che l'amore ritornerà a circolare nel tuo cuoricino senza dimenticarsi delle parti basse come fosse un robot aspirapolvere, di quelli che fanno tutto in autonomia. Non ti dovrai nemmeno impegnare per essere irresistibile.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Venere a sfavore proprio non ci voleva anche se sono sicura che a distruggere la tua grande sicurezza in te stesso e l'autostima di cui ti sei caricato con tutti gli sguardi dolci che hai lanciato negli ultimi mesi, ci vorrà ben altro. In compenso metterai da parte ogni timore di offendere qualcuno se tu ritieni sia importante dire la tua.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Conoscendoti ti invito per questa settimana a mantenere la calma il più possibile e a concentrarti sull'amore, la dolcezza e nei casi estremi persino lo shopping sfrenato di cose inutili. Tutto questo perché con Marte, Mercurio e persino l'eclissi di Sole tutte a sfavore la tua già scarsissima pazienza sarà praticamente azzerata. In compenso però c'è Venere che ti fa brillare gli occhi e battere forte il cuore ogni volta che ti avvicini a qualcuno che ami. Concentrati solo su queste emozioni.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Goditi questa settimana fino a venerdì perché contemporaneamente non avrai più Venere a sfavore e per fortuna non è ancora arrivato Marte, sempre a sfavore. Quindi hai come quattro giorni per riprendere fiato e racimolare tutta la sicurezza in te stesso che riesci a recuperare. Però te lo dico subito caro mio: non è questo il momento di pensare di rilassarsi.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ahimè caro Pesciolone è arrivata Venere in opposizione. Fa anche rima! Questo per dirti che per questa settimana ti sentirai soltanto amabile come l'odore che rimane in casa quando hai cucinato l'hamburger. Però tranquillo perché da venerdì, con Marte a favore, sarai un irresistibile spezzacuori. Non so quale delle due parti ti piaccia di più!

Voto 6