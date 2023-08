L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto 2023: occhio a Urano impulsivo L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 agosto 2023 sembra proprio sollecitare le emozioni più forti fino ad arrivare ai colpi di testa: ce lo zampino di Urano, pianeta delle follie! Occhio soprattutto ai segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 agosto 2023, tocca stare attenti a Urano che, quando è sollecitato come adesso, rischia di farci compiere gesti un po' troppo impulsivi. Il pianeta degli shock e dei cambiamenti radicali (Urano, appunto) si trova contemporaneamente a favore di Marte ma a sfavore di Venere.

Oroscopo settimanale 7 – 13 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Insomma questa settimana che va da lunedì 7 agosto a domenica 13 è probabile che, soprattutto nelle situazioni sentimentali, agiamo molto prima di aver capito davvero che cosa proviamo… Occhio soprattutto ai segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non sei certo un segno zodiacale che ha paura dell'immediatezza, dell'impulsività e delle azioni dirompenti che tu spesso chiami coraggio. Il bello è che con Venere che questa estate ti tieni a bada come la babysitter coi bambini direi che puoi addirittura stare tranquillo: la voglia di pace supera di gran lunga l'istinto a buttare il cuore un po' troppo oltre l'ostacolo. Goditi tutto questo benessere che hai spesso sottovalutato.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei proprio uno di quei segni zodiacali che possono in effetti sentire forti le influenze di questo Urano che appunto transita nel tuo segno zodiacale. Questo significa che, complice Venere a sfavore, ti ritroverai a brontolare e battibeccare col partner molto più del necessario. Sarà che per colpa di Marte e Mercurio a favore vuoi sempre avere ragione.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Che ti si lasci in pace! Non pensavi che l'avresti mai detto soprattutto in un momento estivo quando, di solito, le tue energie e gli ormoni sono ai massimi storici. Questa settimana però Marte e Mercurio a sfavore ti donano la vitalità di un materassino sgonfio che si lascia abbandonare tra le onde. Anche tu senti proprio di non poter reggere alcun peso.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Adori questa sensazione di avere tutto sotto controllo, dentro e fuori dal tuo cuoricino. Certo, Saturno e Marte a favore rendono un pochino meno totalizzanti le tue emozioni che questa settimana verranno ancora setacciate da un colino fatto di razionalità e comprensione. Il risultato però è molto più concreto del solito tanto che probabilmente ti dimenticherai persino di commuoverti davanti alle stelle cadenti. Non è mica freddezza, solamente sei concentrato sulla fuoriuscita di birre dalla borsa frigo. La vita è pur sempre una questione di priorità.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I pianeti si muovono ma tu resti lì, aggrappato a Venere come una cozza allo scoglio! Nessuno ti toglierà dalle braccia del tuo amato pianeta dell'amore. Il bello è che nessuno meglio di te sa sfruttare la bellezza intorno: spesso si sottovaluta l'importanza del bello, dell'armonia e dell'eleganza come grandi gesti d'amore per se stessi. Ci pensi tu a ricordarcelo anche questa settimana. Ovviamente il partner si sente un privilegiato.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Tutti i pianeti sono schierati a tuo favore e tu, che spesso guardi il pelo nell'uovo soprattutto quando si tratta di essere ottimisti, non puoi che dichiararti una strafica! Insieme ad un sex appeal da paura e ad una meravigliosa lucidità intellettuale che non ti fa certo perdere la capacità di ragionare in qualsiasi situazione, c'è anche una Venere che sollecita le emozioni più altruiste. Sappi che quest'ultima parte amplifica decisamente la sensualità.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non è certo il momento per prendere grandi decisioni perché Marte e Mercurio si trovano in una posizione da cui ammorbidiscono così tanto i tuoi pensieri da amplificare la tua rinomata indecisione. Succede insomma che non riesci più a pescare alcuna certezza. In compenso tra le braccia di chi ami ritrovi sempre tutta la serenità della quale hai bisogno. In fondo ti rendi conto di quanto spesso sia poco necessario avere tutto sotto controllo ma, forse, sia meglio abbandonarsi a chi ci fidiamo.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Che questa non sia l'estate dell'amore e della leggerezza l'avevamo capito, vero Scorpione?? In compenso però ti senti pronto a fare grandi cose, a iniziare nuovi progetti e anche a rompere con quelli che non funzionano più… Non ti dimenticare che in mezzo a questo oroscopo effettivamente poco mieloso, c'è sempre un Saturno a tuo spudorato favore. È ora di tenere la testa sulle spalle.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti ricordo che venere è a tuo favore quindi, qualsiasi cosa succede nel tuo cervello, avrai sempre voglia di dedicarti all'amore per te stesso e per gli altri. Forse è vero che il tuo stile di vita sarà più simile a quello di un pensionato in Liguria che non di uno sportivo aitante ed energico. Inutile che ti impegni a fare pensieri particolarmente elaborati perché tanto in questo periodo non ti vengono quindi approfittane per riposarti e goderti la vita.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Senti di poter fare davvero di tutto e la cosa ti piace parecchio. Non ti dimenticare però che sono proprio queste sensazioni ogni tanto a farti esagerare, sia con la magnitudine delle tue proposte anche solo per il pomeriggio in campeggio sia con la sicurezza in te stesso. Un bagno di umiltà fa bene quanto la doccia dopo la nuotata in mare, ricordatelo!

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Per essere un'estate non particolarmente semplice direi Acquario che te la stai cavando benissimo! Certo, tutte queste sollecitazioni di Urano da una parte ti eccitano e dall'altra rischiano di farti fare qualche cavolata. Però tu sei anche il segno zodiacale più bravo a cavarsela dopo un piccolo scivolone. Con Venere sempre a sfavore ricordati di tenere a bada il cuore e anche le sue bizze.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per te che sei un emotivo e che spesso agisci sull'onda del sentimento più forte, questa è proprio la settimana giusta per tenere i remi in barca. Fatti i fatti tuoi e leggi romanzi d'amore di quelli struggenti, in modo catartico! Marte e Mercurio in opposizione rendono decisamente impossibile fare pensieri lucidi e prendere decisioni consapevoli.

Voto 6 +