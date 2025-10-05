L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Scorpione e Cancro irresistibili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 Mercurio entrerà in Scorpione lunedì e già martedì si troverà in quadratura con Plutone in Acquario, portando a galla verità nascoste e parole intense, a volte taglienti, che richiederanno prudenza soprattutto ai segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Sempre martedì, la Luna Piena in Ariete accenderà emozioni dando una spinta soprattutto ai segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a mettere in chiaro desideri e bisogni personali.

Mercoledì Venere in Vergine formerà un sestile con Giove in Cancro, favorendo scambi armoniosi, incontri piacevoli e momenti di gratificazione per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) e d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Ma nel fine settimana la stessa Venere sarà opposta a Saturno in Pesci, mettendo in evidenza limiti, responsabilità o differenze nei rapporti affettivi.

Per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) sarà il momento di distinguere tra ciò che nutre davvero e ciò che, invece, appesantisce.

Oroscopo settimanale 6-12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 6 al 12 ottobre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il cielo ti regala una pausa e Marte, tuo compare di sempre, dallo Scorpione ti regala una certa prontezza. Prima rifletti (e lo farai, perché quella Luna Piena nel tuo segno pretende chiarezza), ma subito dopo reagisci con una verve che non lascia margini di trattativa. D’improvviso diventi velocissimo, un po’ come passare da un modem 56k al Wi-Fi fibra, impossibile da ignorare e risoluto. Nessuna esitazione e nessun compromesso inutile questa settimana. Sai quello che vuoi e te lo vai a prendere.

Voto 6 e mezzo

Sei affaticato come una lavatrice un po' scassata al ciclo di centrifuga: rumorosa e con l’impressione di non arrivare mai al termine del programma. Marte e Mercurio ti appesantiscono e ti fanno sentire stanco, con poca voglia di parlare e la Luna Piena aggiunge pure un velo di malinconia. Mercoledì, però, entra in scena Venere alleata a Giove che ti ricorda una verità semplice e cioè che puoi anche smettere di sforzarti e concederti il lusso di non fare nulla. Sì, perché il tuo vero obiettivo della settimana non sarà lottare contro la stanchezza, ma sprofondare sul divano con un bicchiere di vino buono e pensare “chissenefrega”, scoprendo che il vero antidoto alla frustrazione è un sacrosanto diritto al relax.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Anche se Venere non vi fa troppi favori, voi vi buttate sulle parole e riuscite a giocare con esse come un illusionista con le carte. Questa settimana potreste non essere sempre cristallini, preferendo magari il gusto di un messaggio lasciato a metà o di una promessa poco chiara che sembra più un rompicampo. Vi piace confondere, forse anche un po’ depistare, tenendo gli altri in sospeso come se stesse giocando una partita di poker dove bleuffate di continuo. Attenzione però, non tutti avranno la pazienza di ridere dei vostri giochetti.

Voto 6 – –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

In genere sei delicato e contemplativo, stile Venere di Botticelli, ma questa settimana con le influenze di Marte e Mercurio dal segno dello Scorpione la tua grazia lascia spazio al fuoco e ti trasformi in qualcosa di più audace, più carnale, quasi un quadro di Tamara de Lempicka, con linee forti e sensualità decisa. Venere e Giove ti spalleggiano, rendendoti magnetico e capace di unire fascino e concretezza. Insomma, passi dal sussurro all’urlo, dalla delicatezza alla passione senza perdere l’armonia e chi ti incontra in questi giorni non saprà se ammirarti in silenzio o starti appresso col cuore che batte a mille.

Voto 8/9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana dall’arrabbiatura facile, caro Leone. Anche una cosa banale, come aprire la dispensa e trovare solo pacchi di biscotti vuoti, può farti perdere le staffe come se ti avessero rovinato la carrozzeria della macchina. Marte e Mercurio in quadratura ti tolgono smalto, ti inceppano come una stampante che decide di bloccarsi proprio quando serve il documento urgente e ti rendono piuttosto polemico. Ciò che dici non risuona come vorresti e niente sembra andarti bene. Le persone parlano e ti irritano, i piani saltano e persino il tuo riflesso allo specchio sembra guardarti con aria critica.

Voto 5 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ancora per qualche giorno Venere ti sorride, vestendoti come una diva che sa muoversi con grazia anche solo per portare fuori la spazzatura, con ogni dettaglio al posto giusto. Sei un incanto e, con Marte e Mercurio a favore, diventi una combinazione di precisione e seduzione: un cocktail classico servito in un bicchiere lucidato alla perfezione, con un retrogusto piccante che sorprende chi ti sta accanto. Sai essere sensuale senza bisogno di dichiararlo. Gran bella settimana!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, diciamolo: la Luna piena in Ariete da un lato ti rende un po’ malinconica e ti spinge a pensare che nessuno ti capisca davvero; dall’altro, ti fa venir voglia di buttarti a capofitto nelle cose e nelle situazioni, anche solo per vedere se un approccio più sregolato possa regalarti risposte migliori. In pratica passi dall’essere un topo da biblioteca che sottolinea con l’evidenziatore ogni riga al viveur notturna che brinda fino all’alba senza, il giorno dopo, ricordarsi nemmeno con chi. E va bene pure così, purché tu usi la tua diplomazia come scialuppa di salvataggio.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Carissimo Scorpione, sei l’espressione di un’audacia calibrata. Marte ti dà il coraggio, Mercurio ti affila le parole e la strategia, Venere aggiunge quel gesto gentile che evita l’effetto prepotenza. Prendi decisioni come un gran maestro di scacchi, senza urla né fanfare. Solo la mossa giusta al momento giusto. Esplori in profondità, rimugini con metodo, agisci con vigore. Le proposte che partono da te suonano autorevoli ma non invadenti e chi era abituato a fare a modo suo finirà per seguire il tuo ritmo perché è vincente. Quella sensazione di aver fatto le scelte giuste è per te una carezza che ti rende ancora più sexy, se possibile.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se qualcuno ti proponesse una vacanza in un vecchio osservatorio astronomico isolato nel deserto del Nevada, probabilmente diresti subito di sì. L’idea di startene in pace con i tuoi pensieri, circondato solo da telescopi e stelle lontane, ha un fascino irresistibile: niente social, niente folla, solo tu e il ronzio silenzioso delle tue riflessioni che non finiscono mai. Non sei proprio la mascotte del buonumore in questi giorni, ma sotto la superficie, mentre sembri scomparire dai paraggi, stai raccogliendo spunti, desideri e strategie che tirerai fuori nel momento più opportuno.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mi assomigli alla città di Berlino, caro Capricorno! Ordinata, concreta, solida, ma poi, dietro l’angolo, ecco il club underground che ti sorprende con luci stroboscopiche e sessioni musicali all'avanguardia. Venere in Vergine ancora per questa settimana, e soprattutto se sei della terza decade, ti regala relazioni solide, fatte di gesti tangibili e promesse che non evaporano e Marte e Mercurio dallo Scorpione aggiungono un tono piccante con conversazioni che sembrano innocenti e invece bruciano come curry thai.

Voto 7 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come un tecnico del suono a un concerto che, mentre tutti saltano e si divertono, sta lì a puntare il dito perché al minuto 2 e 43 secondi il basso ha fatto “bmm” invece di “boom”. Vedi difetti dove gli altri nemmeno si accorgono ci sia un problema e non puoi resistere alla tentazione di segnalarli con la stessa passione con cui un arbitro mostra i cartellini gialli in campo. Perché trasformare una chiacchierata tranquilla in una discussione? Forse perché, sotto sotto, in questo periodo la polemica è la tua forma preferita di intrattenimento.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sembrate un quadro di Caravaggio, metà luce e metà ombra, ma siete comunque impossibili da ignorare. Venere opposta vi ha fatto ondeggiare tra drammi sentimentali e teatrini degni di una telenovela turca, ma per fortuna siamo ormai quasi ai titoli di coda. Ora con Marte e Mercurio a darvi manforte, tornate con più verve, muovendovi con il fascino di chi conosce i sotterranei delle emozioni e non ha paura di attraversarli, un po’ come se foste dei restauratori chiamati a rivelare i dettagli nascosti di un affresco antico.

Voto 7