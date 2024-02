Oroscopo della settimana dal 5 all’11 febbraio 2024: le previsioni segno per segno L’oroscopo della settimana da oggi, lunedì 5 febbraio 2024 a domenica 11 febbraio 2024 e le previsioni segno per segno: daremo il benvenuto al Drago di legno nell’oroscopo cinese mentre Venere e Marte restano stanziati nel segno del Capricorno. Direi che la passione non si farà attendere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 febbraio 2024 è ricco di tanti avvenimenti astrologici. Abbiamo concluso la settimana scorsa con, domenica 4 febbraio, la festa di primavera cinese e concluderemo questa settimana, sabato 10 febbraio, con l'inizio dell'anno cinese del Drago di legno yang.

Sempre in questi giorni poi Mercurio entrerà nel segno dell'Acquario e nel primo giorno, proprio lunedì, si congiunge a Plutone: vengono a galla tutte le cose che abbiamo cercato di tenere nascoste. Venere e Marte nel frattempo continuano a restare nel segno del Capricorno, rendendo passionali i segni di terra.

Oroscopo settimanale 5 – 11 febbraio 2024: le previsioni per tutti i segni

Ecco le previsioni segno per segno per la prossima settimana e l'oroscopo da lunedì 5 a domenica 11 febbraio 2024

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Piano piano, ma davvero piano piano, le cose migliorano! Mercurio torna a favore mentre Marte e Venere continuano a renderti sfaticato, spazientito, insofferente e molto ma molto poco socievole. Un Ariete davvero irriconoscibile! Quindi conoscendoti continua stare chiuso in se stesso e a mettere il naso fuori soltanto per brontolare un po'.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Potresti fare qualche gaffe dal punto di vista lavorativo, intellettuale o comunicativo. Il bello è che con Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno tutti a tuo favore direi che farti perdonare sarà davvero un attimo e anzi potrebbe addirittura rendere la cosa più divertente. Hai delle armi di seduzione sempre a portata di mano.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La settimana sembra ringalluzzirsi partendo prima di tutto dal tuo intelletto che, si sa, è la cosa che ti viene meglio. Mercurio a favore riaccende la macchina delle idee, dei progetti e anche della voglia di chiacchierare e condividere. Sarà davvero difficile farti stare zitto oppure fermo perché Mercurio chi sollecita anche dal punto di vista dell'attività fisica.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Niente Cancretto, tocca stare "schisci" come dicono a Milano anche per questa settimana. Almeno Mercurio però smetterà di darti fastidio e tu ricomincerai quantomeno a far funzionare il cervello. Quindi tutto il mal umore che ti portano Venere e Marte (stanchezza, in sofferenza umana, ansia da prestazione) potranno essere rielaborate dal punto di vista psicologico. Che si sa in questo sei davvero bravissimo.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Quando i pianeti iniziano a spostarsi nel segno dell'Acquario tu inizi ad innervosirti soprattutto perché ti senti inadeguato. Questa settimana partiamo con mercurio che metterà in stand-by le tue decisioni. Per fortuna, dato che Giove è a sfavore, il peggio che potrebbe capitare sarà un po' di malinconia e una sensazione di non aver proprio concluso niente. Qualsiasi cosa succeda non prendere decisioni azzardate e soprattutto non esagerare con il dramma.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Stai tranquilla cara vergine che il tuo primato indiscusso di segno più sexy dello zodiaco anche questa settimana non te lo toglie nessuno. E a chi ci prova sei pronta proprio a morderlo! Fai bene soprattutto perché quando si ha Saturno contro bisogna imparare a godere delle piccole cose della vita e il sesso, si sa, è tra i piaceri migliori.

Voto 9 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Può iniziare a smetterla di lamentarti e usare questo momento di effettivo disorientamento emotivo e stanchezza fisica a tuo favore. Questa nuova scaltrezza deriva dal fatto che mercurio, il pianeta del pensiero, si mette a tuo favore. Quindi le energie continueranno ad essere pochissime ma in compenso tu molto più furba. Che poi, se non hai voglia di uscire poi sempre approfittarne per leggerti un bel libro.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio che entra in acquario non ti piace proprio per niente ma dovrai fartene una ragione e probabilmente cercherai di annegare tutti i pensieri (oppure non pensieri, le idee che non vorranno venire a galla) nell'amore, nel sesso e nelle coccole. Diciamo che poteva andarti decisamente peggio!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tutti i pianeti nel segno del capricorno ti rendono particolarmente stabile e bisognoso di certezze cosa che inevitabilmente limita molto la tua natura che è invece ricercatrice, vagabonda e libera. Quindi Mercurio, il pianeta del pensiero, che ritorna a tuo favore è davvero un'ottima notizia. Ricomincerai a pensare con la tua testa e non soltanto in base alle tue paure.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Del fatto che Plutone se ne vada dal tuo segno zodiacale per entrare nell'acquario non solo te ne fai una ragione ma di sicuro non te ne farai un cruccio.questo perché a te rimangono Venere e Marte quindi entrambe le facce dell'amore. Dell'intelletto e soprattutto del lavoro non te ne può fregar di meno. La passione in compenso non ha alcuna intenzione di frenarsi e dato che tu non sei certo un segno zodiacale che si accontenta proporrai prestazioni erotiche davvero esilaranti.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e la cosa mi piace parecchio perché ultimamente ti ho visto piuttosto pensieroso, malinconico, talmente introspettivo da avere il dubbio che tu ti fossi perso la giù nei cunicoli del tuo io. Mercurio che entra nel tuo segno zodiacale quindi sembra ridarti le energie intellettuali ottimiste e progressiste delle quali avevi bisogno. Poi, temporaneamente, continuerai ad essere stanchissimo e svogliato.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio che passa di segno zodiacale potrebbe amplificare un pochino, in questi giorni, i tuoi dubbi esistenziali anche se la cosa probabilmente non ti scioccherà. Nè scioccherà quelli che ti circondano! Solo che ultimamente stavi funzionando benissimo con le decisioni salde, solide e determinate mentre potrebbe esserci qualche battuta d'arresto. Alla prima insicurezza chiama il tuo migliore amico e fatti fare uno shampoo.

Voto 7