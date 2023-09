L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2023: Vergine e Scorpione sono pronti a guardarsi dentro Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 settembre 2023 avremo tanti pianeti retrogradi tutti contemporaneamente. Questo significa avere una maggiore predisposizione per il pensiero anziché per l’azione: Toro, Vergine e Capricorno i migliori nell’introspezione.

In questo oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 settembre 2023, sentiamo subito l'effetto dei pianeti retrogradi che sono tanti contemporaneamente.

Se Venere, il pianeta dell'amore, torna a viaggiare in modo diretto, ci penserà Giove già da mercoledì a muoversi all'indietro. Tutta questa retrogradazione di sicuro rende più difficile il fare quotidiano, lo rallenta e lo riempie di imprevisti ma per chi avesse voglia di guardarsi dentro sicuramente ci saranno delle corsie preferenziali.

Oroscopo settimanale 4 – 10 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2023 per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per un segno zodiacale portato a fare, e soprattutto a fare impulsivamente come il tuo, diciamo che avere contemporaneamente Marte in opposizione in un periodo in cui tanti pianeti sono retrogradi potrebbe davvero diventare difficile da sopportare. Significa quindi che avrai ancora più bisogno di amici con i quali sfogarti ma anche di persone che ti diano abbracci rassicuranti. Per la prima volta non scalpiterai per scioglierti.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Nonostante tu sia un segno pratico, pragmatico e fattivo, questi pianeti retrogradi sembrano proprio non darti fastidio. Infatti con Giove, Saturno e anche Mercurio tutti a favore direi che sarai ben capace di fare un bel sorriso davanti a qualsiasi piccola e fastidiosa incombenza. Chi ti sta lontano o non capisce i tuoi bisogni ti ferisce (colpa di venere a sfavore) ma non hai alcuna intenzione di dargliela vinta.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oramai hai ben capito, caro Gemelli, che per queste settimane sarai chiamato ad usare delle tecniche differenti rispetto alla loquace e sciolta favella con la quale di solito risolvi ogni situazione. In questo momento la passione, il desiderio e l'attaccamento anche fisico alle cose e le persone che ami saranno decisamente più forti di qualsiasi bisogno di nutrire la tua mente con stimoli sempre diversi. Per questa settimana vince l'amore.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mi sento di dire che questo Marte a sfavore in realtà atterra su di un oroscopo che da diverse settimane è praticamente perfetto. Quindi, anche se spesso ti infastidirai anche per chi respira rumorosamente e la sensazione di voler mordeere chiunque sia altissima, credo che tu sia in grado di richiamare il tuo equilibrio. Arriverai persino a goderti questo desiderio di startene per i fatti tuoi e sorriderai quando ti ritroverai a brontolare tra te e te.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere nel tuo segno zodiacale ricomincia finalmente a viaggiare in moto diretto così, nonostante Giove ti faccia sentire ogni tanto solo e insicuro, avrai un grande bagaglio di sentimenti ai quali attingere per vivere tutto quello che provi a pieno, da vero protagonista di un romanzo classico. In tutti i casi comunque il romanticismo non ti abbandonerà nemmeno questa settimana e tu adorerai essere la solita drama queen: si sa che il minimalismo sentimentale non è (quasi) mai satto nei tuoi progetti!

Voto 8 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Cercherai in tutti modi di mantenere una parvenza di stabilità e lucidità ma qualche volta ti senti barcollare! Per fortuna però sono sicura che riuscirai a trovare dei piccoli appoggi sui quali fare perno per continuare ad essere quella che ci dona fiducia e stabilità. Marte, Mercurio e persino Giove sono tutti dalla tua parte e quindi sei pronta anche per questa settimana a metterti uno zainetto di responsabilità sulle spalle. Se non ci fossi toccherebbe inventarti.

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ci sono momenti nei quali sentiamo di aver raggiunto un equilibrio perfetto e questo, per te, è esattamente uno di quei momenti. Oscilli felicemente tra la dolcezza e il desiderio e tra la voglia di pace e quella di essere emozionata e coinvolta. Qualsiasi cosa ti succeda intorno sarai capace di prenderla con un bel sorriso e tutto l'ottimismo che puoi contenere. Questo sorridere al mondo è particolarmente attraente.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tu sei proprio uno di quei segni zodiacali che quando ci sono tanti pianeti retrogradi contemporanei sguazzano. Anzi, il fatto che anche gli altri intorno a te possano avere la percezione di quanto per uno Scorpione sia spesso difficile vivere con leggerezza e semplicità dribblando tra le ansie, ti rende quasi felice. In tutti i casi di agire non ne hai nessuna intenzione, resti in contemplazione di quel mare moto che ti solletica dentro.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Finalmente con Venere e Marte entrambi a favore liberi da ogni retrogradazione puoi esprimere con naturalezza, immediatezza e anche una certa dose di coraggio spudorato tutto quello che il tuo cuoricino prova. Certo, Mercurio rende decisamente confusi i pensieri e quello che tu credi di aver dichiarato in realtà spesso dall'altra parte non verrà compreso. Fai dei test casalinghi prima di dare comunicazioni ufficiali.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quando hai un'idea, e ne avrai parecchie, niente e nessuno potranno fermarti. Con Giove, Saturno, Urano e anche Mercurio tutti dalla tua parte non hai alcuna intenzione di metterti in discussione o di ascoltare pareri contrari al tuo. Il tuo essere un leader indiscusso forse in questi giorni potrebbe diventare un po' faticoso: decidi tutto tu e gli altri muti.

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È quasi come se cercassi un riscatto dalle scorse settimane nelle quali sei stato costretto a fermarti e metterti molto in discussione. Adesso hai voglia di mordere la vita assorbendo più energie possibili da quello che ti circonda, fregandotene anche un po' di quelli che sono i desideri di chi ti sta intorno che forse si meriterebbe un abbraccio dolce e rassicurante. Ma in te di rassicurante c'è ancora ben poco.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Inutile dire, caro Pesciolino, che ti vedremo spesso scodinzolare dietro al primo leader, coach, maestro illuminato che ti graviterà attorno. Il punto è proprio che hai bisogno di trovare qualcuno che ti guidi e che ti aiuti ad illuminare la tua strada. Hai ancora la sensazione di essere perduto e di rallentare tutti quelli che erano i tuoi grandi progetti di ripresa.

Voto 6