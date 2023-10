Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023: Vergine e Cancro preferiscono i dolcetti a Halloween Nell’oroscopo della settimana di Halloween dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 avremo ancora tanti pianeti che dal segno dello Scorpione renderanno l’atmosfera ancora più profonda, intrigante e noir! Cancro, Pesci e Scorpione, i segni d’acqua, vivranno emozioni intense.

Benvenuti all’oroscopo della settimana di Halloween, che va da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre 2023. In questa settimana Mercurio e Marte restano nel segno dello Scorpione che, tra tutti e 12 segni zodiacali, è di sicuro quello che in questo periodo si immedesima di più nei valori legati alla profondità della vita e delle esperienze. Nel giorno di Halloween, anche detto Samhain nell’antica cultura celtica, si indaga Plutone, re degli inferi, pianeta legato proprio al segno dello Scorpione.

Oroscopo settimanale 30 ottobre – 5 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni astrologiche per la settimana di Halloween, dal 30 ottobre al 5 novembre 2023: l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Nell’oroscopo di questa settimana, i pianeti sembrano astenersi dal prendere una posizione decisa che ti riguardi! Sperimentera,i quindi, pur senza alcun merito quello che significa “la via di mezzo”. Normalmente per un segno passionale e forte come te questa situazione tiepida non è il massimo dell’aspirazione ma, se ti prometto che le cose dureranno davvero pochissimo, potrai non soltanto approfittarne, ma addirittura godertela! Non ti dimenticare che Saturno dal segno zodiacale dei Pesci ti fa sentire il bisogno di un po’ di pace costruttiva.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dovrai trovare il modo per far convivere la tua voglia di goderti la vita con l’assoluta assenza di accattivante desiderio. Ovviamente non mi sto solo riferendo (solo) all’aspetto erotico ma piuttosto a tutta la quotidianità. Da un lato avrai voglia di strafare, e dall’altro spererai che ci sia qualcuno a coinvolgerti, facendoti sorprese che, è sottinteso, devono rispondere perfettamente alle tue aspettative. Anzi, dimenticavo di aggiungere che per rendere ancora più difficile la vita a chi cercherà di farti felice, ci si mette anche il fatto che non avrai alcuna intenzione di dare piccoli indizi sulle tue preferenze. Tocca indovinarle e sperare di trovarti di buon umore! Per fortuna Venere dalla tua parte ti farà fare un sorrisino, compiaciuto anche solo per ringraziare chi ce l’ha evidentemente messa tutta.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

C’è solo un pianeta, anzi due, che ti danno fastidio in questo oroscopo della settimana, e parlo della combo Venere + Saturno. Sarà possibile, infatti, che questi due pianeti insieme diminuiscano drasticamente il tuo livello di coinvolgimento sociale: sia verso gli altri che verso te stesso. Inventerai spesso scuse per evitare anche banali aperitivi tra i colleghi oppure nelle serate tête-à-tête ti ritroverai a sbadigliare, sperando che il partner abbia voglia di rivedere lo stesso vecchio film per la trentesima volta. Chi si aspetta da te una qualsiasi iniziativa o proposta attiva resterà a bocca asciutta.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche per questa settimana ci stupiremo nel vederti così forte, sensuale e pronta ad andare a prenderti tutto quello che desideri, come il contadino che va a raccogliere le rape mature nel suo orticello. Allo stesso modo, senti di esserti meritato tutto e non hai alcuna intenzione di lasciare qualcosa di intentato. Questo mi piace di te: hai la stessa dolcezza dell’acqua che piano piano scava le montagne più dure e rocciose. Non perderai quello sguardo languido, nemmeno quando dovrai prendere decisioni importanti!

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte e Mercurio entrambi a sfavore, insieme anche a Giove, sembreranno renderti davvero difficile qualsiasi attività quotidiana! Hai proprio l’impressione che nessuno ti capisca e nemmeno tu, a dirla tutta, ti senti tanto in sintonia con la vita che stai vivendo. Se c’è qualche arrabbiatura rimasta in sospeso, qualche vecchia incomprensione o qualsiasi sentimento di insoddisfazione verrà a galla come il tortellino nel brodo. Impossibile chiederti di mantenere la calma!

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Venere continua ad essere nel tuo segno zodiacale per tutta la settimana e anche Marte e Mercurio si impegnano per renderti le cose davvero facili! È un’ottima notizia questa soprattutto perché adori quando le cose filano via lisce senza intoppi e tu hai finalmente la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto, lasciando così che si dileguino tutte le tue paranoie, i dubbi e le paure. Sarà proprio in giornate come queste che ti renderai conto del tuo immenso potere soprattutto quando non ti preoccupi di quello che possono pensare gli altri. Ti senti bella e in effetti lo sei.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non si può certo dire che questa non sia una bella settimana per te cara Bilancia perché Venere ti rende ancora più buona, dolce e accogliente di quanto tu non sia già di natura mentre Marte e Mercurio ti vogliono pragmatica e determinata. Soprattutto quest’ultima parte dell’oroscopo diciamo che non ti è sempre d’aiuto e quindi apprezzerai questo ritorno di aspetti astrali che ti permettano di tirare fuori la tua parte forzuta, metaforicamente parlando! Non hai grande interesse nel mostrarti sexy perché preferisci essere un punto di riferimento piuttosto che un’ambita preda.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sarai tu il segno zodiacale protagonista di questa settimana e non soltanto perché festeggerai anche il tuo compleanno! Finalmente dopo diversi mesi nei quali hai avuto la sensazione che nessuno ti comprendesse realmente, adesso sei forte di quello che pensi e quello che provi e non hai alcuna intenzione di trattenere le tue emozioni. A dire la verità poco te ne fregherà persino di essere approvato e apprezzato: non ti poni nemmeno il problema di spiegarti!

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C’è ancora questa Venere in quadratura che ti rende davvero difficile abbandonarti alle emozioni, soprattutto quelle più dolci. Un po’ invidi e un po’ ti innervosiscono quelle persone che non vedono l’ora di passare il loro venerdì sera abbracciati al partner o al proprio animale domestico. Tu non hai le energie per muoverti ma nemmeno la calma interiore per rilassarti al dolce far nulla. Insomma, sei un’anima in pena.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continua questa settimana con una buonissima parte dei pianeti decisamente a tuo favore e tu che non sei uno di quei segni zodiacali che soffrono l’arrivo del buio e dell’inverno, in questi giorni ne approfitterai per abbandonarti a lunghe sessioni solitarie di lettura, pensieri profondi, studi e creazioni artistiche. In qualsiasi cosa il tuo cuoricino e il tuo cervello potranno collaborare per ottenere risultati che ti rendano fiero di te, lo faranno senza battere ciglio.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La maggior parte delle tue giornate sarà un altalenarsi di nervosismi e indecisioni tanto che persino tu più volte non saprai se preferisci litigare pur di ottenere quello che desideri oppure sperare che qualcuno si occupi di te come di un chihuahua da borsetta. Sarà davvero difficile cercare di comprenderti e tu non ci aiuterai di certo spiegando quelle che sono le tue emozioni. Mercurio infatti insieme a Marte e Giove continua a non essere a tuo favore e i tuoi neuroni sbatteranno l’uno contro l’altro come una folla in panico.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’unico punto debole del tuo oroscopo di questa settimana continua ad essere Venere, il pianeta dell’amore e della dolcezza, che non ne vuole sapere di renderti comprensivo o anche solo vagamente delicato. In compenso Marte e Mercurio ti renderanno molto ma molto più schietto del solito nel dire quello che pensi. Se spesso ci si lamenta del fatto che tu non prendi volentieri una posizione determinata, questa settimana ci mancherà persino la tua indecisione.

Voto 6 e mezzo