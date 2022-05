L’oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno: Toro e Vergine dolcissimi L’oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno sarà particolarmente energico per i segni di fuoco, grazie a Marte in Ariete. Molto dolci i giorni, invece, per i segni di terra con Venere in Toro.

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno inizierà subito con la Luna nuova nel segno dei Gemelli. Sole e Luna si incontrano nel primo dei segni d’aria, simbolo della comunicazione e dell’interazione sociale.

Oroscopo settimanale 30 maggio – 5 giugno 2022: le previsioni segno per segno

In questa settimana Marte, fortissimo nel segno dell’Ariete, si congiungerà a Giove e questa congiunzione aumenterà la sicurezza in se stessi soprattutto per i segni di fuoco. Intanto Venere, pianeta dell’amore più dolce, si trova nel segno del Toro rendendo adorabili i segni di terra.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Eh niente, arriva il tuo adorato Marte nel tuo segno e tu sei pronto a divertirti come un matto! Hai sempre una bottiglia di champagne fresca nel frigo, non dici mai di no quando ti si propone qualcosa di divertente da fare e soprattutto hai tante di quelle energie che ti senti in debito col cosmo. Non ci sarà modo di fermarti ma probabilmente nessuno ne avrà nemmeno alcuna intenzione.

Voto 10 e lode.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere è approdata nel tuo segno zodiacale e tu, diciamoci la verità, non chiedi altro! Qualsiasi cosa succeda, per colpa di Saturno che comunque non abbassa la guardia, tu la prendi benissimo. Ogni occasione è buona per dimostrare affetto e apertura alla vita… Sembra proprio che tu abbia capito come il karma sia dentro di noi e non fuori, quindi è bene cercare di essere chi vogliamo e soprattutto di essere in armonia col mondo attorno.

Voto 9 per tutta sta saggezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La Luna nuova indica un risveglio e tu sei davvero pronto. Anche se il pianeta del pensiero si è momentaneamente distratto, tu hai sempre Giove e anche Saturno a favore. Insomma sai quello che devi fare e ti rimbocchi le maniche volenteroso come uno dei sette nani. Non siamo abituati a vederti così, ti prego almeno il giorno del tuo compleanno annulla tutti gli impegni e vai a divertirti!

Voto 8 per festeggiare il tuo compleanno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti davvero senza forze, stremato già dopo il primo caffè della mattina. Per fortuna però tu non sei un segno che normalmente aggredisce la vita e quindi, farti vedere bisognoso di riposo che alzi bandiera bianca davanti ad una marea di impegni, non sarà di certo un problema. Sfodera quegli occhioni da cucciolo di foca e attrai tutte le coccole che puoi. Sia chiaro però, quando lo decidi tu poi vadano in fretta tutti fuori dalle scatole.

Voto 6 e mezzo per la lunaticità.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarà una settimana di grandi alti e bassi di emozioni e, lo so, la cosa non ti dispiace per niente. Di sicuro non ti annoierai! Con Marte a favore sei energico e soprattutto super sexy ma, per colpa di Venere, non avrai nessuna voglia di essere rassicurante e dolce. Per quello ci sono gli psicologi! Tu sei l’amico e il partner perfetto per serate brave e divertimenti inattesi, di quelli che ci si ricorda per un po'!

Voto 7 solo per le serate brave.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Hai visto che miglioramento stratosferico nel giro di pochissimi giorni? Te l’avevo detto! Nonostante il tuo pessimismo cosmico, i pianeti continuano a muoversi e, prima o poi, tornano a favore. Per questo ti vedremo con gli occhi a cuore riempire di attenzione tutte le persone che ami. Dì la verità che ti era mancata moltissimo la voglia di abbracci, confidenze e coccole, anche se il caldo della stagione non aiuta.

Voto 8 per l'amore nonostante il caldo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tira fuori tutto il tuo buon senso e rallegrati, almeno, del fatto che Venere non ti dia più fastidio. In compenso però è rimasto Marte, sempre in opposizione, a ridurre ai minimi storici la tua autostima. Hai voglia a darci dentro con la ricerca di perfezionismo e con tutte quelle regole che ti imponi perché, credi, siano quelle giuste per essere felici. Ti sembra proprio che, come la fai la fai, la sbagli. Quando Marte ci si mette la cosa migliore da fare è sempre fermarsi e prendersi del tempo.

Voto 5 perché sono sicura che non seguirai il mio consiglio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con Venere in opposizione, proprio nella stagione degli amori, le cose potrebbero non andare benissimo! La tua capacità di fulminare le persone con uno sguardo sarà ancor più forte del solito e soprattutto non esiterai a sfoderarla come una spada ogni volta che ti sentirai minacciato. Il punto, sempre per colpa di Venere, è che ti sentirai minacciato piuttosto spesso, soprattutto nei sogni di cuore.

Voto 4 per la paranoia inarrestabile.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti riprendi alla grande, anzi alla grandissima! Non vedrai l’ora di far sapere a tutti che il Sagittario è tornato, più sexy e più forte di prima. Con Marte e Giove entrambi a tuo favore e con nessun pianeta che ti mette più i bastoni fra le ruote ti senti carico come un boxer all’inizio dell’incontro. Non hai nessuna intenzione di farti scappare alcune occasioni e ti impegnerai al massimo: nello sport, nel lavoro e anche nelle conquiste sentimentali.

Voto 9 per l'impegno.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non so bene come dirtelo, caro Capricorno, ma sembra proprio che ti abbiano anestetizzato e, contemporaneamente, messo il turbo al cuore. Vedremo un Capricorno molto diverso dal solito perché l’aggressività, ambizione compresa, sarà in un angolino lasciando il passo alla gentilezza. Poi, non dimentichiamocelo, per colpa di Marte sei pronto a scattare innervosito anche solo se qualcuno dovesse sbagliare un congiuntivo, nemmeno parlando con te. Prevedere i tuoi umori non sarà per nulla facile.

Voto 7 per il turbo al cuoricino, almeno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La voglia di fare e strafare è davvero tantissima ma non avrai nessuna pietà per tutti coloro che sono pigri… Che si tratti di mettersi in discussione oppure di rimboccarsi le maniche, tu non sopporti proprio chi si trova degli alibi perché, ritieni, la vita è per una piccola parte quello che ti succede e per la maggior parte come reagisci tu. Per questo non hai nessuna intenzione di lasciare che qualcuno o qualcosa si intrometta tra te e i tuoi desideri. Sei di grande ispirazione per chi gingilla confuso.

Voto 8 per l'ispirazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quando qualcuno ti parla di decisioni che devi prendere rapidamente e portare avanti, il più coerentemente possibile, per un bel po’, stranamente non ti fai prendere dall’ansia. E' come se ti sentissi grande, maturo e pronto a darci dentro con i progetti anche piuttosto strutturati. Alla tua dolce metà non pare vero di non doverti dare un out-out o minacciare perché tu dica di sì e metta delle firme.

Voto 8 per la concretezza.