L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Sagittario e Bilancia sicuri e propositivi

Nell'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 novembre, lunedì Venere in Bilancia sarà in quadratura a Giove in Cancro, portando eccessi emotivi e qualche tensione nei rapporti, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), che dovranno imparare a calibrare desideri e aspettative.

Martedì Marte entrerà in Sagittario e si opporrà a Urano in Gemelli, generando impulsi improvvisi, colpi di scena e voglia di liberazione dalle routine. Lo stesso Marte sarà in sestile con Plutone in Acquario, rafforzando il coraggio e la determinazione, soprattutto dei segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario).

Mercoledì la Luna piena in Toro richiamerà invece un bisogno di stabilità, invitando tutti a ritrovare il contatto con la realtà e con ciò che è nutrimento vero. Altro passaggio importante sarà quello di giovedì, quando Venere entrerà in Scorpione e andrà a tingere i sentimenti, soprattutto dei segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), di toni intensi e profondi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questo periodo in cui Venere è stata in opposizione ti sei osservato allo specchio come se avessi dovuto passare un casting severissimo e continui a vederti un numero esorbitante di difetti (probabilmente inesistenti). Ogni cosa che gli altri dicono su di te la prendi come un giudizio inciso nella pietra, insomma vedi tutto piuttosto grigio. Ma finalmente Venere nel weekend lascia la Bilancia liberandoti dall’opposizione e tu riaccendi i motori, anche perché Mercurio e Marte da un segno amico ti fanno salire l’adrenalina buona, quella che ti fa dire: “OK, sto tornando.” Le idee ripartono, il coraggio torna e anche l’autostima inizia a risvegliarsi e fare stretching.

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, goditi l’inizio della settimana e riempi il serbatoio di piaceri e tranquillità prima che l’amore e le relazioni ti sembrino un fastidio da gestire con i guanti da forno. Mercoledì la Luna piena nel tuo segno illumina tutto ciò che ami e tu ti senti a tuo agio, poi nel fine settimana l’umore può tirar fuori qualche spina. Venere si mette di traverso e potresti ritrovarti a sospirare dal nulla pensando “oggi no” per qualsiasi cosa. Insomma, approfitta del bello finché c’è… perché nel weekend potresti diventare quel Toro che non vuole essere disturbato mentre pascola: se qualcuno ti si avvicina con troppe pretese, lo guardi malamente e lo mandi a brucare altrove.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi svegliate già stanchi all'idea che qualcuno possa anche solo immaginare di chiedervi qualcosa. Marte opposto vi guarda come un personal trainer impietoso e vi urla: “Dai, forza!”, mentre voi vorreste solo sdraiarvi sotto la scrivania e fingere di essere un tappeto. Vi irritano le scadenze, i messaggi vocali, chi vi parla al mattino prima del caffè. No, grazie. Meglio fantasie di fuga: isole deserte, identità segrete, residenza fittizia sulla Luna. Vi saturate presto in queste giornate. Cercate di resistere, magari fantasticando davvero nella vostra testolina di viaggi e situazioni inverosimili.

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

A inizio settimana potresti avere la tendenza a prendere tutto un po’ sul personale, colpa di un cielo che ti fa vedere più ombre che luci, soprattutto nelle relazioni: ti senti frainteso, suscettibile, un filo permaloso. Ma da venerdì la musica cambia, e cambia bene. Torna l’emozione che ti accende gli occhi, l’affetto che scorre più caldo e spontaneo, la voglia di vicinanza sincera, di quelle che non hanno bisogno di mille parole, ma soltanto di un abbraccio fatto come dio comanda. E da lì in poi, caro cancretto, non servirà nemmeno parlare: basterà uno sguardo, un tocco leggero e il tuo guscio non sarà più protezione, ma preludio di piaceri estremamente ravvicinati.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana arriva Marte in bell'aspetto a gasarti l’ego senza neanche passare dal via! Hai più voglia di rischiare, di buttarti, di farti notare, insomma, di ruggire come si deve. Poi però arriva anche Venere, che a quanto pare ha deciso di farti da critica severa con la paletta rossa in mano e ti fa anche sentire meno charmant e un po' sottotono. Poi, si sa, tu accetti molte cose, ma la mediocrità proprio no. Cerca di non badarci troppo: Venere può pure storcere il naso quanto vuole, ma tu punta tutto su Marte: azione e intraprendenza modalità on. Muoviti, osa e fai cose che ti fanno sentire vivo.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Quando qualcuno questa settimana ti chiederà di “fare un piano”, di far quadrare le cose, potresti rispondere con uno sguardo che basterebbe a far appassire una pianta sempreverde. Tu, che di solito hai un’agenda più precisa degli orari dei treni giapponesi, ora fai fatica persino a decidere cosa mangiare a cena. Non perché tu sia in crisi esistenziale, eh, ma perché senti addosso un’energia un po’ pesante, come se ogni iniziativa richiedesse il triplo dello sforzo. C’è Marte che ti carica di frenesia e irritazione e questa cosa non ti piace granché. Trova la tua strategia, magari cancellando qualche impegno inutile che ti genera solo stress.

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Attenzione! Attenzione! Ultimi giorni di Venere nel tuo segno e tutti vogliono ancora un pezzetto della tua attenzione, della tua luce, del tuo sorrisetto diplomatico che manda in tilt più gente di quanta immagini. Poi, sì, Venere saluta e si sposta altrove… ma non è un addio con lacrimuccia. Ti saluta e ti dice: “hai tutto sotto controllo, amore”, perché nel frattempo Marte ti pompa una sicurezza nuova di zecca. In altre parole, continuerai a piacere a tutti, ma se prima ti avrei paragonato a una carezza velluta e accogliente, ora mi viene da paragonarti a una freccia scoccata con precisione perché voli dritto al punto, senza chiedere permesso e arrivi esattissimamente dove avevi deciso tu.

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Stai per entrare nella tua stagione “effetto feromone”: Venere arriva da te nel weekend a lucidare il tuo fascino come se fossi un’auto d’epoca appena uscita dal restauro. Ti sentirai irresistibile persino con la pinza sui capelli. Orietta Berti cantava "quando l'amore viene il campanello suonerà", quindi preparati a sentire uno scampanio degno della chiesa di Sant’Agata a Catania a mezzogiorno. Insomma, preparatevi tutti, sta per tornare la versione premium dello Scorpione e non serve l’aggiornamento a pagamento, l’intensità, ma questa volta anche una conturbante dolcezza, è già compresa nel segno: Scorpione all-inclusive!

Voto 8/9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana Marte ti mette in mano il telecomando dell’universo. Premi “play” e via, ricomincia lo show in cui tu fai da protagonista e tutti gli altri cercano di capire come fai a stare sempre un passo avanti, pure quando sembri sul divano a mangiare biscotti. Le tue parole sono incisive, un mix tra filosofia moderna e verità assolute che ti faranno vincere più discussioni di quante tu ne abbia voglia di fare (perché in fondo a te interessa solo la missione, non le medaglie). Ti meriti tutte le vittorie e te le prenderai con lo stile di un esploratore sorridente che dice: “L’avete notato? Sono tornato in pista. Chi mi ama, mi segua."

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere in quadratura ti ha reso così poco socievole che, per evitare incontri indesiderati, saresti capace di mimetizzarti dietro un vaso di ficus nel pianerottolo fingendo di fare manutenzione al muro. Se qualcuno ti parla, rispondi con monosillabi e lievi mosse del collo e della testa. Ma da venerdì, amico mio, assisterai al disgelo del cuore e anche di altro perché questa Venere in Scorpione che arriva a scaldarti consiglia meno abbracci e cuoricini zuccherosi e più sguardi intensi e sottintesi. Torna il sorriso e torna il piacere di desiderare e farti desiderare. Evviva caro mio!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercoledì la Luna piena in Toro ti mette alla prova: le emozioni si aggrovigliano come i fili dei telefoni fissi e la pazienza scappa via come un gatto impaurito al minimo rumore molesto. Per fortuna c'è Marte appena entrato in Sagittario che ti aiuta a ridimensionare gli ostacoli e a ricordarti che sei più forte di quanto credi. Quindi se questa Luna piena ti costringe a rallentare, non farne un dramma e approfittane per scrollarti di dosso qualche tensione e concederti qualche attenzione per te stesso. Magari regalandoti una bella maratona di TV e, mi raccomando, scegli una serie lunga almeno quattro stagioni, prepara spuntini, coperte e tisane, così da creare le condizioni ideali per una piccola vacanza… almeno col pensiero!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte in Sagittario vi ammoscia un po', vi spegne e vi incupisce, ma è solo un momento che precede gli effetti speciali del weekend, quando Venere entrerà in Scorpione e vi manderà delle vibes così intense da accendervi lo sguardo rendendolo irresistibile come quello di Paul Newman o di Elizabeth Taylor. Vi farà vibrare tra mistero e dolcezza e vi basterà poco per conquistare l’attenzione (e forse anche il cuore) di chi avete accanto. Insomma, riassunto della settimana: prima si sbadiglia, poi si sussurra. Ma quando sussurrate voi fate tremare l’aria, le acque e anche i cuori.

Voto 6 +