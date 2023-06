L’oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023: Mercurio entra in Cancro L’oroscopo di qeuesta settimana che va da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio 2023 vede l’ingresso di Mercurio nel segno del Cancro. I segni d’acqua saranno così più portati alle attività intellettuali, dal lavoro all’ascolto degli amici.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio 2023 troveremo prima di tutto il pianeta Mercurio che entra nel segno del Cancro. Mercurio è un pianeta veloce e per questo resta in un segno zodiacale circa 20 giorni a meno che non sia in sosta. Per questo ciascuno di noi sarà coinvolto, sia in positivo che in negativo, da questo pianeta legato alla comunicazione al pensiero per non più di tre o quattro giorni.

Oroscopo settimanale 26 giugno – 2 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Mercurio in Cancro è un pensiero molto attento agli altri e particolarmente sensibile ed emotivo, ottimo per condividere confronti sui sentimenti più profondi. Nel frattempo Marte ancora per qualche giorno si troverà in tensione con Urano provocando facili liti tra i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questo Mercurio nel segno del Cancro proprio non ci voleva perché in un periodo in cui ti senti pieno di energie, voglia di fare e la sicurezza in te stesso è davvero ai massimi livelli annuali, il pianeta del dialogo della comunicazione si mette a sfavore. Questo significa che continuerai ad essere forte, sexy e anche pronto a buttarti nuove iniziative anche di conquista ma il cervello non ti seguirà come vorresti. Potrebbero mancarti le parole sul più bello oppure risultare decisamente più fisico che non intellettuale.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Almeno Mercurio si mette a tuo favore e, dato che ancora non provi nessun desiderio di condividere amore e passione con qualsiasi altro essere vivente, almeno ne approfitti per pensare. Sarai bravissimo, anche grazie a Giove ma soprattutto a Saturno a favore, a sfruttare questi ultimi giorni prima delle vacanze estive per fare progetti importanti. A te il caldo non spegne il cervello.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio nel tuo segno zodiacale ti era piaciuto parecchio perché aveva amplificato ancora di più, casomai ce ne fosse stato bisogno, il tuo meraviglioso impulso a fare amicizia anche con le margherite in autostrada e ad avere sempre la battuta pronta particolarmente affascinante. Adesso che si trova nel segno del Cancro ti sentirai solamente un pochino meno frizzante dal punto di vista intellettuale ma, se posso permettermi, hai tante ma tante energie sia fisiche che emotive da poter sfruttare. Quindi insomma stai zitto e dacci dentro con l'amore.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio, Giove e Saturno tutti a favore di danno la possibilità di dare spazio alla tua parte intellettuale. Per la prima volta sentirai che le paure, la malinconia e tutte quelle emozioni che spesso ti frenano saranno come imbavagliate e zittite lasciando spazio alla tua capacità di fare progetti a lungo termine. Per fortuna in questi progetti i protagonisti resteranno tutte le persone che ami.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio nel segno del Cancro non fa che migliorare, in realtà, la tua posizione. Con Marte e Venere entrambi nel tuo segno non hai certo bisogno di recuperare la sicurezza in te stesso, la sensualità e anche quella meravigliosa capacità di affascinare chiunque ti trovi di fronte. In compenso Mercurio in questa nuova posizione amplifica la tua sensibilità e crea un ottimo bilanciamento con quell'altra parte di te decisamente più audace e coinvolgente. Un equilibrio perfetto.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Per te che sei un segno che fa del controllo, della strategia e del potere cerebrale una forma di sicurezza in se stessa davvero fondamentale, la notizia che Mercurio torna a tuo favore è davvero da festeggiare. Nonostante le energie continuino a farsi desiderare e la voglia di uscire a fare baldoria sia sempre pochissimo, il tuo cervello ricomincia a funzionare a pieno ritmo e tu non ti sentirai mai più sola.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Poco te ne importa di questo Mercurio che si piazza sfavore quando tu hai dalla tua Venere e Marte che non hanno alcuna intenzione di abbandonarti. Il bello è che questa stagione amplifica ancora di più le energie della convivialità e quindi se ti senti affascinante potrai sfruttare al meglio la tua capacità di ammaliare davvero chiunque tu ti trovi di fronte. In pochi batteranno al fatto che, in effetti, il tuo cervello sembra andare a rallentatore.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Almeno Mercurio è ritornato a tuo favore E tu ritorni nel pieno possesso delle tue facoltà intellettuali che, diciamocelo, sono sempre una grande fonte di sollievo. Quindi anche se per colpa di Venere e Marte continui ad essere insopportabile e, viceversa, non sopporti nessuno, diciamo che ti piacerà parecchio rifugiarti nei tuoi pensieri, progetti, fantasie e persino attività lavorative. Qualsiasi cosa pur di stare solo soletto con i tuoi pensieri.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con anche Mercurio che non è più a tuo sfavore senti davvero che questo weekend e nessuno potrà resisterti. La voglia di divertirti, lasciarti andare, esagerare e lasciarti travolgere dalle emozioni e dall'entusiasmo è davvero incontenibile. Si sa che tu che sei un segno di fuoco quando sei spinto dall'amore e dalle energie non potrai davvero in alcun modo tirare il freno a mano. Inutile chiederti di trattenerti.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio si è messo in una posizione così, ancora più degli ultimi giorni, ti senti spinto dalle emozioni e dei sentimenti, dagli istinti e dai piaceri molto più che dal pensiero logico e razionale. Per fortuna Giove e Saturno sono ancora dalla tua parte quindi manterrai un certo grado di giudizio ma la voglia di lavorare e di chiacchierare passa decisamente in secondo piano rispetto a quella di ballare e fare l'amore. Divertiti insomma.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Abbiamo capito che questo periodo non è proprio dei migliori caro Acquario e da questa settimana nemmeno Mercurio sarà più a tuo favore. Per questo sembra proprio che tutte le tue facoltà vitali alzino bandiera bianca e chiedano un momento di assoluto relax. Cerca di fare il meno possibile e di restare in attesa e in ascolto di quello che avviene, dentro e fuori dal tuo cuoricino.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con Saturno, Giove e anche Mercurio tutti a tuo favore direi proprio caro pesci che le tue attività intellettuali, e la voglia di dedicartici, supereranno di gran lunga quelle di divertirti o anche soltanto di oziare. Sei praticamente irriconoscibile.

Voto 6 e mezzo