L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2023: Vergine e Capricorno sono qausi perfetti L’oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 ottobre 2023 vede anche Mercurio entrare nel segno dello Scorpione. I segni d’acqua insieme anche a Vergine e Capricorno saranno impossibili da raggirare.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 ottobre 2023 aspetteremo l'eclissi di Luna prevista per sabato 28 ottobre. Nel frattempo Mercurio, il pianeta del pensiero, entra nel segno dello Scorpione dove si trovano già il Sole e Marte. Mercurio in Scorpione non solo aguzza l'ingegno dei segni d'acqua ma li rende particolarmente intuitivi.

Oroscopo settimanale 23 – 29 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo della settimana per tutti i segni zodiacali: le previsioni astrali segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per fortuna anche Mercurio si toglie dalle scatole e in questa settimana puoi startene tranquillo in panciolle come sul divano la domenica pomeriggio quando alla TV danno un film che hai visto già almeno una decina di volte. Non c'è grande bisogno che ti impegni e non serve stare allerta per placcare sorprese pericolose. Goditi il relax insomma Ariete!

Leggi anche L'oroscopo del 18 ottobre 2023

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Giove sempre nel tuo segno zodiacale tu ti voglia di divertirti ne avresti tantissima il punto è che mancano proprio le energie.quindi via libera tutti quei divertimenti che non richiedono un grande dispendio organizzativo: cene a casa con gli amici ma con l'home delivery e lunghi scambi d'affetto senza nemmeno aver bisogno di spogliarsi. Questo perché anche il sesso richiederebbe troppo da fare.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere resta ancora a sfavore e ti rende poco interessato a qualsiasi genere di scambio umano. Se fino alla settimana scorsa però i tuoi neuroni erano in compenso affamati di informazioni ed esperienze, adesso anche loro si mettono a riposo. Rischi quasi quasi di annoiarti e dovrai assolutamente trovarti in fretta qualcosa a cui pensare prima che si insinui Saturno contro con i suoi grandi dubbi esistenziali.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ancora per questa settimana avrai la sensazione che tutto vada come deve andare ma soprattutto che tutto vada come tu avevi programmato, sognato e sperato. Ovviamente non voglio certo dire che tu non ci abbia messo della buona volontà, dell'ingegno e anche del duro lavoro ma qualche volta i transiti aiutano. Per questo goditi la sicurezza in te stesso che raggiungi quando fai di testa tua e capisci di avere ragione.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non è proprio la settimana giusta per prendere delle decisioni importanti perché sembra che il tuo cervello produca soltanto paranoie, dubbi o pessime idee.Marte e Mercurio insieme a Giove tutti a sfavore non ti mettono nella condizione migliore per tirare fuori l'ottimismo o la capacità organizzativa. Quindi insomma Leone entra nella modalità sopravvivenza e cerca di fare solo danni facilmente rimediabili.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Quando le cose girano bene, anzi benissimo, come in questa settimana nel tuo oroscopo riesci addirittura a rilassarti, a prendere le cose alla leggera e a mettere da parte tutte le preoccupazioni. Così potrai renderti conto di quanto sia bello lasciare la possibilità all'universo di esprimersi, senza cercare sempre di tenerlo sotto controllo. Certo, facile dirlo quando sia Venere nel segno ma può sempre essere un bell'inizio.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti come quando c'è qualcuno di fidato, anzi di fidatissimo, che si prende cura di te.addirittura non ti viene nemmeno richiesto di essere particolarmente vigile e puoi rilassarti cosa che, diciamocelo, ti permetti di rado. Soprattutto Venere dalla sua posizione sembra proprio farti amare tutti ma di un amore che vorrebbe chiuderli in un abbraccio universale. L'ego svanisce, casomai ci fosse stato, e tu riesci a guardare il mondo senza l'ansia di dover fare qualcosa per meritarti amore. Questo si che significa stare bene.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con anche Mercurio nel tuo segno zodiacale caro Scorpione non posso che dire che tu rasenti la perfezione. Anzi nella perfezione ci stai con entrambi i piedi e qualche volta la superi addirittura.A parte Giove che sembra volerti creare qualche problemino con il portafoglio per il resto i pianeti sembrano proprio, finalmente, darti un po' di tregua. Accumula tutta la sicurezza in te stesso che puoi da usare in tempi peggiori come la conserva di pomodoro.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C'è sempre Venere che ti dà fastidio e una grande difficoltà ad amarti come ti meriteresti. Sembra proprio che quelli che fino a qualche giorno fa consideravi difettucci adesso siano per te motivo di insofferenza. Inutile dire che hai soltanto voglia di qualcuno che ti massaggi i piedi e ti dica che sei bellissimo. Anche se poi non ci crederesti!

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con anche Mercurio a tuo favore caro capricorno nessuno potrà più metterti in difficoltà! Ti svegli la mattina col sorriso e non hai alcuna intenzione di permettere a qualcuno di togliertelo dalla faccia. Anzi ti senti così buono e aperto alla vita che ascolti volentieri i pareri diversi dal tuo e ti viene voglia di provare qualcosa che mai avresti immaginato ti incuriosisse. Sono fiera di te!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

E anche per questa settimana il relax e l'autostima li vediamo forse la settimana prossima. Diciamo che anche il tuo cervello sembra alzare bandiera bianca e chiedere per una volta di non essere messo sotto pressione. Preferisci di gran lunga fare le parole crociate o stare ad ascoltare musica in silenzio piuttosto che dedicarti come sempre a grandi battaglie ideologiche. Chi è abituato a vederti combattivo resterà stupito.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L'amore continua a non essere contemplato nella tua agenda e nel tuo elenco delle priorità. Strano a dirsi dato che di solito sei uno che si concede volentieri piccoli momenti di pausa dai doveri per godersi i piaceri, da solo o in coppia. In questo caso i piaceri saranno soltanto piccanti o qualcosa di particolarmente soddisfacente per il tuo ego. Le emozioni quelle più pure invece aspettano tutte fuori dalla porta.

Voto 6