L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025: Scorpione e Pesci intuitivi e pieni di potenziale

Nell’oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre, la Luna Nuova in Bilancia invita a ristabilire equilibri e armonia e il Sole che entra in Scorpione porta intensità emotiva e desiderio di verità.

Nella settimana dal 20 al 26 ottobre, l’energia si fa profonda e decisa: Mercurio e Marte si congiungono in Scorpione lunedì, rendendo le parole taglienti e le azioni mirate. Sarà importante evitare reazioni impulsive, soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario), ma anche sfruttare questa spinta per affrontare questioni rimaste in sospeso, soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Martedì la Luna Nuova in Bilancia riporta desiderio di equilibrio e collaborazione, prima che giovedì il Sole entri in Scorpione inaugurando una stagione più introspettiva, fatta di trasformazioni e nuove consapevolezze. Venerdì, però, il Sole in Scorpione si scontrerà con Plutone in Acquario, mettendo in luce dinamiche di potere e la necessità di lasciare andare ciò che non serve più.

Nello stesso giorno, Mercurio in Scorpione formerà un armonico trigono con Giove in Cancro e, sabato, con Saturno in Pesci: un doppio segnale di stabilità e visione costruttiva. Sarà il momento ideale per concretizzare idee nate da intuizioni profonde e per rafforzare relazioni basate sulla fiducia reciproca. I segni d’acqua e di terra (Toro, Vergine, Capricorno) potranno trarne grande beneficio, mentre gli altri saranno invitati a rallentare e ad ascoltare ciò che si muove dentro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il campo dei sentimenti è un po’ un campo minato questa settimana. Vorresti l’amore ma subito dopo pensi si stia meglio in solitaria con il tuo ego, un panino e un bicchiere di vino. Poi, però, ti prende quella nostalgia strana, come quando nei finali dei film i personaggi restano sospesi tra un bacio e una decisione che non arriva. Con Venere e la Luna Nuova in opposizione non sarà facilissimo starti accanto e, per di più, Marte, il tuo pianeta, che ora è in Scorpione, sta preparando per te un monologo interiore da tre atti, fatto di sospiri, autocritiche e voglia di mandare tutto all’aria per ricominciare da zero (magari domani, però).

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Potresti sentirti come uno chef stellato costretto a cucinare in una cucina caotica, con troppe persone che parlano e nessuno che ascolta. Marte e Mercurio in opposizione portano scintille verbali e piccole incomprensioni, parole dette di fretta, risposte che suonano più taglienti del previsto. La Luna Nuova ti invita a cercare equilibrio nel ritmo delle giornate: routine, cura, piccoli gesti che rimettono ordine anche quando dentro c’è rumore. Ma con i pianeti in Scorpione che ti guardano dritto negli occhi, la calma non è semplice e se qualcuno o qualcosa ti provoca tu senti il bisogno di difenderti. Non alzare la voce, affina la ricetta. Invece di aggiungere sale, aggiungi tempo. La pazienza farà tornare il gusto giusto a tutto.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi immagino a fare un aperitivo in una piazzetta nascosta di Barcellona, dove tutto sembra scorrere al giusto ritmo fra luci calde e bicchieri in mano. La Luna Nuova in Bilancia accende la voglia di nuovi inizi nelle relazioni e nelle conversazioni, mentre Venere in bell'aspetto vi regala messaggi che scorrono fluidi e contatti che nascono senza forzature. È il momento di sfruttare la vostra innata curiosità: ascoltando, scherzando e sorprendendo chi vi sta intorno. Le parole volano leggere, ma colpiscono nel segno, come il giusto brindisi. Un mix perfetto di charme e intelligenza birichina di cui voi siete i protagonisti.

Voto 7/8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, Marte e Mercurio in Scorpione ti danno la chiave per parlare e agire dal profondo dell’anima facendo suonare ogni tua parola come un assolo improvvisato e dando a ogni tuo gesto il brivido di un’esibizione live. Allo stesso tempo la Luna Nuova e Venere in quadratura ti spingono a riflettere su come ti mostri al mondo: è il tuo vero sound o solo una cover ben suonata? Forse è il momento di togliere qualche effetto speciale e tornare alla chitarra nuda e cruda, quella che graffia ed emoziona. Perché a volte è proprio il graffio che serve, quell’imperfezione che fa vibrare e che rende la canzone indimenticabile.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai presente quando arriva il primo freddo e la batteria dell’auto comincia a fare i capricci? Ecco, questa settimana potresti sentirti un po’ così, caro Leone. Marte e Mercurio in Scorpione ti mettono sotto stress e basta una parola storta o un piccolo intoppo per farti scattare, ma poi torni a essere come un motorino d’avviamento stanco. La Luna Nuova in Bilancia, però, ti offre una bella occasione per fare una sorta di tagliando interiore, rimetterti in moto, cambiare ciò che non tiene più la carica e ripartire con più equilibrio e leggerezza. Meglio prevenire che restare a piedi nel bel mezzo del viaggio e, tu lo sai, quando il motore poi tornerà a ruggire, non ti fermerà più nessuno.

Voto 6 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Certe cose che di solito analizzi fino allo sfinimento adesso le capti d’istinto, come se il cervello avesse finalmente trovato la perfetta connessione tra intuito e logica: la tua mente sembra una tavoletta di cioccolato al peperoncino, piccante e capace di sorprendere anche te stesso. E sì, ti viene pure voglia di dire cose un po’ più audaci del solito e, sorpresa, funzionano! Ti scopri ironico, più tagliente ma anche più fluido, come una penna che finalmente scrive senza incepparsi. Non è tempo di correzioni infinite. Fidati del tuo guizzo e sappi che questa lucidità speziata ti dona un fascino tutto nuovo.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È come se qualcuno avesse finalmente riaccordato il tuo pianoforte interiore: ogni tasto risuona con una dolcezza nuova, limpida, giusta. Con la Luna Nuova e Venere dalla tua parte, ritrovi la voglia di piacerti, e non solo allo specchio, ma anche nelle scelte che fai, nei gesti, nei silenzi che profumano di equilibrio. È una rinascita sottile, come quando si apre la finestra dopo la pioggia e la luce entra diversa. Ti muovi nel mondo con grazia e chi ti guarda percepisce che dentro di te qualcosa è tornato a fiorire: autostima, desiderio e una bellezza spontanea di chi ha imparato a non chiedere permesso per brillare.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

In questi giorni pensiero e azione viaggiano insieme, dritti verso l’obiettivo, ma la vera partita si gioca dietro le quinte, dentro di te: lì dove senti, dove le emozioni arrivano in codice, un codice che però tu sei in grado di interpretare. C’è una parte di te che preferisce restare un passo indietro, osservare in silenzio, intuire i bisogni degli altri prima ancora che vengano detti. È come se avessi un radar emotivo più potente del solito: cogli segnali invisibili, sfumature, silenzi eloquenti. E se qualcuno pensa che tu sia distante, in realtà stai solo viaggiando in una dimensione più profonda, dove la gentilezza si trasmette senza parole e l’empatia diventa un superpotere silenzioso.

Voto 8/9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non stai più lanciando frecce a caso, ma centri il bersaglio con una grazia che sorprende persino te. È come se stessi imparando a fare bricolage con la tua stessa vita, martello in una mano, sorriso nell’altra, costruendo qualcosa di stabile senza far troppo rumore. Le relazioni scorrono più morbide, gli incontri hanno la leggerezza di una chiacchiera sotto un pergolato al tramonto, ma dietro c’è una nuova consapevolezza di ciò che vuoi davvero. Anche sul piano pratico sai cosa ti serve e cosa, invece, ti appesantisce. Diciamo che non butti più via tutto come un esploratore annoiato, ma aggiusti, lucidi e risistemi.

Voto 7/8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Potresti avere la sensazione che tutto ciò che fino a ieri sembrava lineare ora si riempia di punti di domanda, silenzi o messaggi ostici. E, proprio per questo, non ti dispiacerebbe sparire per un po’, tipo trasferirti in una baita con solo il rumore del vento a farti compagnia. La tentazione di ribaltare il tavolo delle riunioni c’è, e pure quella di bloccare mezzo mondo sul telefono, ma sai che puoi ottenere di più con l’arte del silenzio che con un proclama infuocato. La tua abilità, questa settimana, consiste nell'osservare tutto restando un passo indietro. Insomma, meno rumore e più sostanza.

Voto 6 – –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai un’aria serafica e affascinante, come chi ha finalmente trovato il giusto filtro per la propria vita, quello che non modifica troppo l’essenza delle cose, ma che rende i colori giusto un po’ più morbidi. Venere ti rende magnetico, la Luna Nuova ti regala voglia di equilibrio e dolcezza, finché qualcuno però non ti sposta una virgola dei tuoi piani perfetti minacciando la tua libertà e la tua indipendenza. Allora l’aura zen che era magicamente apparsa attorno a te evapora come il vapore che viene su dalla tisana della sera e dentro senti ribollire un’irrequietezza che non sai bene come gestire. Hai voglia di armonia, sì, ma a modo tuo, senza che nessuno ti dica come devono essere fatte le cose.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi muovete come se aveste deciso di prendere il primo volo alla cieca, senza guardare la destinazione e, per una volta, va benissimo così. C’è una voglia di scoperta che vi smuove dentro, un misto di curiosità e coraggio che vi spinge a uscire dai soliti confini, Potreste iscrivervi a un corso improbabile, prenotare un viaggio last minute o semplicemente cambiare strada per tornare a casa, giusto per vedere “che succede”. E succede che il mondo, improvvisamente, vi risponde. Le vostre intuizioni diventano mappe, le parole bussola. Riuscite a filosofeggiare anche davanti a un gate chiuso o a un navigatore impazzito. In fondo, per voi, amici Pesciolini, ogni imprevisto è solo un modo alternativo di arrivare dove volevate… magari con una storia più divertente da raccontare.

Voto 8 e mezzo