L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 ottobre 2023: Bilancia e Acquario pronti a grandi pensieri Nell’oroscopo di questa settimana dal 2 all’8 ottobre 2023 finalmente Mercurio su muove e dopo la sosta in Vergine entra adesso in Bilancia. Il pensiero si fa etico oltre che rigoroso, soprattutto per i segno d’aria Gemelli, Acquario e Bilancia stessa.

Con l’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 ottobre 2023, finalmente i pianeti veloci ricominciano a muoversi, cioè a cambiare di segno. Sarà l’ultima settimana di Venere nel segno del Leone, ma soprattutto giovedì Mercurio, pianeta del pensiero, lascerà la Vergine per entrare in Bilancia. Entrambi questi pianeti veloci ultimamente si sono fermati un po’, in sosta, amplificando le loro influenze.

Oroscopo settimanale 2-8 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni segno per segno per la prossima settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Abituati caro Ariete perché per tutto il mese di ottobre sarai uno dei segni zodiacali più coinvolti dai transiti astrologici! In questi giorni goditi l’ultimo colpo di coda del pianeta dell’amore che ti rende affabile e perdonabile, qualsiasi sia il tono di voce delle tue lamentele. Arriva Mercurio però a renderti davvero difficile qualsiasi attività intellettuale, in ufficio se ne accorgeranno tutti.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Quanto ti è piaciuto in queste settimane avere la capacità e il rigore di mettere in fila le priorità, i doveri alternati ai piaceri e persino l’elenco delle cose da fare. Anzi la vera meraviglia è che probabilmente l’hai persino rispettato, questo elenco! Adesso Mercurio non sarà più così tuo amico ma in compenso a brevissimo ti libererai di Venere a sfavore. Accontentati.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sarà una settimana di passaggio ma si sa che a te qualsiasi situazione in movimento piace parecchio! Mentre Mercurio torna a renderti sagace, divertente e particolarmente spumeggiante con pensieri e parole, Venere trascorre gli ultimi sette giorni a tuo favore. Preparati ad avere davvero poco interesse nel condividere i tuoi pensieri con qualcun altro. Preferirai tenerteli per te.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sono gli ultimi giorni con Mercurio a favore che ti ha fatto sentire particolarmente stabile nelle tue decisioni e idee. Da metà settimana si metterà in una posizione nella quale sembrerà gettare benzina su tutti i tuoi dubbi, le indecisioni e persino i ripensamenti. Non è certo il momento di farti prendere dallo sconforto.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Goditi questa ultima settimana da regina indiscussa dell’amore! Che poi, tu regina indiscussa dell’amore lo sei sempre stata, lo sei per Dna! Ovviamente Venere nel tuo segno zodiacale per tutta l’estate è stata di grande aiuto per amplificare fascino e delicatezza. Adesso tocca passare il testimone e assaporare un po’ di malinconia.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Tocca lasciare andare il tuo amato Mercurio cara Vergine ma l’astrologa in questo caso vuole strizzarti l’occhio e consigliarti in via confidenziale di non abbatterti perché a breve, anzi brevissimo, arriverà un altro pianeta (Venere) a deliziarti e a farti dimenticare tutti gli impegni di lavoro. Insomma c’è solo qualche giorno in cui ti sentirai decisamente poco stimolata dalle stelle.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio approda nel tuo segno zodiacale e per questa settimana, almeno dalla metà, avrai insieme sia il pianeta del pensiero che quello delle energie. Questo significa che finalmente proverai il brivido di fare delle scelte e di comunicarle ad alta voce senza scusarti, senza preoccuparti di dire no a qualcuno. So che per te questo è un meraviglioso traguardo che merita almeno un brindisi. Ma forse anche due.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa potrebbe essere in effetti una settimana un po’ faticosa per te Scorpione che però, data l’estate che hai appena passato, è praticamente nulla. La bella notizia è che saranno gli ultimi sette giorni con il pianeta dell’amore a sfavore ma la brutta notizia è che per questi sette giorni nemmeno Mercurio ti donerà più quella capacità meravigliosa di sparlare di tutti con un certo piglio sarcastico e geniale. Quindi insomma borbotterei tra te e te senza nemmeno più risultare simpatico. Ma passa in fretta.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti consiglio di fare incetta di tutte le coccole, baci, dichiarazioni d’amore che riesci a recuperare perché questa è l’ultima settimana di Venere a favore e poi, tutto ad un tratto, si metterà contro. Questo significa che chi ha goduto della tua meravigliosa e paziente compagnia nei mesi caldi adesso sentirà come un soffio di vento siberiano provenire dal tuo cuoricino. Ti avviso prima così sai come preparare chi ti è vicino.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sentirai improvvisamente qualcosa cambiare dentro di te, nell’elenco proprio delle tue priorità! Ti sentirai come se qualcuno avesse girato la chiave e spalancato un portone, per fortuna parliamo del portone del cuore. Infatti mentre Venere arriva a tuo favore Mercurio decide di darti, e darci, una tregua dal tuo desiderio di programmare e progettare da qua fino a Natale.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tieni duro, caro Acquario! E dillo soprattutto a tutti coloro che ti stanno vicino e che quest’estate ti hanno sopportato. Infatti questi saranno gli ultimi sette giorni con Venere, il pianeta dell’amore, in opposizione. Questo significa che manca davvero poco al momento in cui finalmente la smetterai di trovare qualsiasi scusa per evitare un tête-à-tête con il partner. Anzi, grazie a Mercurio ritrovi persino il buon umore e la battuta pronta.

Voto 5 ma quasi 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sfrutta questi giorni, soprattutto gli ultimi della settimana, in cui Mercurio la smetterà di renderti difficile anche fare l’elenco della spesa e prima che Venere si metta in opposizione facendoti sbuffare continuamente. Usa il fine settimana soprattutto per cercare di spiegare a tutti quelli che hai intorno che cosa pensi e provi prima che te lo chiedano dalla settimana prossima quando Venere ti renderà decisamente tagliente.

Voto 6