L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025: Scorpione e Cancro profondi e affascinanti

La settimana dal 17 al 23 novembre inizia con il Sole in Scorpione che lunedì formerà un doppio trigono con Giove in Cancro e Saturno in Pesci, creando un’atmosfera di forza interiore e fiducia nelle proprie capacità. È un momento in cui i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) potranno dare forma concreta a desideri e progetti nati nei mesi precedenti, grazie all'equilibrio tra emozione e realismo. Sempre lunedì, Mercurio retrogrado in Sagittario sarà in sestile a Plutone in Acquario, favorendo intuizioni lucide e la possibilità di comprendere verità nascoste dietro le apparenze.

Mercoledì, con il rientro di Mercurio in Scorpione, le comunicazioni e i pensieri si faranno più profondi ma pesanti per alcuni, come Toro, Leone e Acquario: l’opposizione con Urano in Toro potrà portare imprevisti e rivelazioni improvvise, ma anche liberare da vecchi schemi mentali, grazie anche al sostegno del trigono con Nettuno in Pesci.

Giovedì la Luna Nuova in Scorpione segnerà un punto di rinascita, un invito a rigenerarsi lasciando andare ciò che non serve più, anche in questo caso i segni d'acqua, ma anche i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) saranno i più sollecitati. Nel weekend, infine, Mercurio retrogrado si armonizzerà con Saturno e Giove, consolidando quanto emerso nei giorni precedenti e rendendo più chiari i passi futuri. Una settimana intensa ma costruttiva, che aiuta a trasformare le emozioni in consapevolezza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte a favore ti rende una scintilla ambulante e hai voglia di vivere tutto, subito, come un turista che ordina ogni piatto del menù solo per dire “li ho provati tutti”. Insomma, hai voglia di fare cose che ti ricordino che sei vivo e il mondo ti sembra pieno di sfide da mordere. Poi però arriva la Luna Nuova in Scorpione che ti sfiora con un tocco più profondo e, sotto la corazza da guerriero, scopri un desiderio di verità, di lealtà, di intensità sincera che ti insegna anche a dosare le fiamme. Caro Ariete, le parole chiave di questa settimana per te sono: travolgente e magnetico.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere e Mercurio retrogrado in opposizione sembri un personaggio di un film di Almodóvar in piena crisi d’identità: passionale, testardo e convinto di avere sempre ragione, anche quando non è così. Qualcuno proverà a discutere con te? Poverino. La tua logica sarà così tortuosa che servirà una mappa per seguirti. Se senti crescere il bisogno di isolamento, conceditelo: magari in una cucina, impastando pane e lasciando che il profumo che esce al forno calmi la tua furia polemica. Fai diventare tutto questo la tua forma di meditazione per questa settimana.

Voto 6 – –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sembrate un personaggio dei Looney Tunes con il turbo sotto i piedi: brillante, ma potenzialmente ingestibile. Marte in Sagittario vi dà fuoco alle sinapsi e voglia di dire la tua su tutto, dal meteo alla filosofia esistenzialista. Peccato che Mercurio retrogrado vi renda un po’ troppo distratto e dalle idee mutevoli, tanto che potresti difendere un’idea opposta a quella che avevate espresso ieri. Se vi sentite come un fuoco d’artificio sparato in pieno giorno, che scoppia ma nessuno vede, fermatevi e respirate, perché non serve vincere ogni conversazione, a volte basta una risata per disinnescare tutto.

Voto 6 – –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con Venere in Scorpione ti risvegli come la Bella di notte, il fiore notturno che si apre solo al buio, profumato e misterioso. Mercurio retrogrado potrà anche confondere le parole, ma rientrando in Scorpione amplifica la tua sensibilità e tu la usi come un radar d’amore per captare ogni vibrazione intorno a te. Questa settimana non ti serve parlare perché emani calore, come una tazza di tè lasciata tra le mani di chi ha avuto una giornata difficile. La Luna Nuova accende emozioni nuove e riporta alla luce passioni antiche. Se c’è un momento per amare con lentezza e profondità, è questo, mio caro dolce Cancro.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

In questa settimana potresti discutere anche con lo specchio, convinto che ti stia guardando male. Venere e Mercurio retrogrado in quadratura scatenano un ruggito più narcisista del solito e ti basterà poco per sentirti incompreso dal mondo intero. Però la Luna Nuova in Scorpione ti lancia una sfida e ti invita a usare la rabbia come carburante creativo: trasforma quel fuoco in oro o almeno in qualcosa di bello, magari scrivendo, dipingendo o organizzando un evento dove il tuo talento possa emergere.

Voto 6 –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La tua testa è un laboratorio dove si sperimentano dubbi e perfezionismi di ultima generazione. Mercurio retrogrado ti obbliga a una revisione completa del tuo software di sistema ogni volta che provi a pianificare qualcosa. Ti senti come uno smartphone che si aggiorna proprio mentre stai inviando un messaggio importante: frustrato ma, in fondo, curioso di vedere cosa succederà. Le idee arrivano tutte insieme, come un branco di gatti affamati e tu non sai a quale dare la priorità. Respira e non lasciarti sopraffare, trova un tuo criterio in questo caos, perché lo sai meglio di me, tu sei la persona adatta per poterlo fare.

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio retrogrado non ti spaventa, ti mette in quello stato sospeso che ami, a metà tra l’incertezza e la curiosità di vedere cosa succede se lasci andare il controllo. La confusione, però, arriva dagli altri: colleghi litigiosi, amici permalosi, coppie litigarelle. Tu vorresti distribuire tisane e buone maniere, ma finirai esausto come un diplomatico al G7 dell’emotività, se solo esistesse. Scegli le battaglie da cui puoi uscire con ancora un po’ di charme intatto. E se proprio devi mediare, fallo con un bicchiere di bollicine in mano, per rendere tutto ancora più morbido.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai quell’intensità da romanzo gotico che solo tu sai portare con naturalezza. Venere nel tuo segno, lo sappiamo, ti rende fascinoso e quando anche Mercurio retrogrado torna a farti visita, non è per confonderti ma per spingerti ancora più a fondo, dentro le pieghe del tuo pensiero, nei corridoi segreti dei tuoi desideri. La Luna Nuova sempre nel tuo segno chiude il cerchio, rinnovando la tua potenza silenziosa: ciò che inizi ora germoglierà sotto la superficie e quando riemergerà, nessuno potrà ignorarlo. È la tua rinascita in formato alchemico: trasformi le parole in rivelazioni, gli sguardi in confessioni, il silenzio in un rito di potere. C’è qualcosa di affascinante in te, come il profumo dell’aria prima di un temporale che tutti sentono, ma pochi capiscono davvero cosa voglia indicare. Questa settimana, caro Scorpione, sei la prova vivente che la profondità, a modo suo, può essere davvero una forma di luce.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte nel tuo segno e Mercurio retrogrado che slitta in Scorpione ti permettono di dire la tua con quella forza da capobranco che conquista anche i più scettici. Le tue parole, persino quando inciampano, suonano come tamburi in una piazza: tutti finiscono per seguirne il ritmo. Approfitta anche della Luna Nuova in Scorpione di giovedì per deporre le certezze e rinnovare le intenzioni. Meno sermoni, più viaggi interiori: il mondo non ha bisogno di un predicatore, ma di un narratore autentico e tu, adesso, sei proprio quello che tutti vogliono ascoltare. Già lo sai, ma questa settimana ti servirà per capire ancora di più come non serva urlare per essere ascoltato perché basta parlare con convinzione, come chi racconta una verità che ha imparato nel viaggio della vita.

Voto 8 + +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sembri uscito da un film di Bergman: introspezione, dialoghi intensi e quella luce un po’ grigia che accompagna i momenti di verità. Ti stai concedendo il lusso raro di mostrarti fragile e questo, paradossalmente, ti rende più autorevole. Venere in Scorpione ti invita a fidarti di chi sa vedere dietro la tua corazza e la Luna Nuova, sempre in Scorpione, ti chiede di chiudere un vecchio capitolo con dignità per riaprirne uno nuovo. Nessuna grande impresa da fare, solo imparare a respirare senza il peso del controllo. Ti basterà.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana potresti dire la cosa giusta nel modo sbagliato, o peggio, la cosa sbagliata con una sicurezza da premio Nobel. Venere e Mercurio retrogrado in quadratura ti rendono un po’ come quei geni che spiegano la fisica quantistica a chi voleva solo sapere dove si trovava il bagno. Ti senti sopra le righe, ma il mondo non ha chiesto l’edizione deluxe del tuo pensiero. Quindi rallenta anche perché con quella Venere storta potresti non essere troppo amorevole nei modi. Anche la Luna Nuova in Scorpione ti invita a restare un po’ dietro le quinte senza commentare ogni mossa ma piuttosto facendo un po' di sana introspezione.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete l’aria di chi ha appena scoperto che meditare non serve a far sparire i problemi, ma almeno li fa sembrare poetici. Mercurio retrogrado in Scorpione vi spinge a scavare dentro come un sub nel mare profondo: più scendete e più trovate correnti segrete e tesori emotivi dimenticati. Marte in Sagittario, però, vi provoca: vuole che smettiate di galleggiare nei sentimenti degli altri e torniate a nuotare per conto vostro. Sognate e difendetevi, fate entrambe le cose, senza escluderne una a priori. La Luna Nuova in Scorpione chiude un vecchio ciclo con il silenzio di un fondale, ma da quel silenzio nascerà un’intuizione limpida, quasi sacra.

Voto 7 +