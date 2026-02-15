L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026: Acquario e Bilancia dirompenti

Nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, la Luna Nuova in Acquario e l’eclissi solare segnano un cambio di rotta e la congiunzione tra Saturno e Nettuno in Ariete invita a concretizzare un ideale. In questi giorni una corrente emotiva coinvolge in modo particolare i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, martedì la Luna Nuova in Acquario si unisce a un’eclissi solare, aprendo un capitolo del tutto nuovo soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario), chiamati a lasciare andare vecchie definizioni di sé per abbracciare una prospettiva più autentica. Mercoledì il Sole entra nel segno dei Pesci e l’atmosfera si fa più morbida, introspettiva e immaginativa.

Dopo l’elettricità acquariana, l’energia si scioglie in una corrente emotiva che coinvolge in modo particolare i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), invitando comunque tutti a rallentare e ad ascoltare ciò che non ha ancora trovato parole. È il momento di dare spazio all’intuizione e alla sensibilità. Venerdì Saturno in Ariete si congiunge a Nettuno, un aspetto che unisce struttura e visione, concretezza e ideale.

I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), soprattutto i nati nella prima decade, potrebbero sentire il peso e insieme la responsabilità di trasformare un sogno in progetto reale. È un passaggio che chiede maturità: non basta immaginare, occorre scegliere e assumersi la guida del proprio cammino. Domenica, infine, Venere in Pesci forma un trigono con Giove in Cancro, regalando un’ondata di dolcezza e fiducia che favorisce soprattutto i segni d’acqua. Le relazioni si colorano di empatia e generosità e ciò che nasce sotto questo cielo ha il sapore di qualcosa che nutre e protegge.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai la testa come nelle montagne russe, con pensieri che salgono, scendono, si ribaltano, perché Mercurio e Venere ti frugano nell’anima. Emozioni sotterranee, ricordi e dubbi che riemergono. Ma poi hai sempre quel Marte che dal segno dell’Acquario continua a farti l’occhiolino e ti dà quella nonchalance che ti permette di non perderti nei meandri dei tuoi pensieri e, anche se in amore potrebbe esserci qualche nodo irrisolto, tu scegli la via più semplice e più viva, quella della passione. Meno chat infinite e più presenza fisica. Marte ti rende diretto, disinvolto, quasi spavaldo, così, se qualcosa ti piace, lo fai. Punto.

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte continua a guardarti accigliato e tu ti senti un po’ stanco, svogliato e con la voglia di fare pari a zero. L’energia è a intermittenza, l’entusiasmo in sciopero e la motivazione in ferie non autorizzate. Ma grazie a Mercurio e Venere potresti essere gentile, comprensivo, persino affascinante. Insomma: il cuore funziona, il corpo un po’ meno. Quindi sì a dialoghi e chiacchiere infinite, purché sul divano con la copertina, con una bella tisana, o meglio, un bel calice di vino.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi sentite brillanti, velocissimi, con la risposta pronta prima ancora che l’altro finisca la domanda. E magari, a volte, avete anche ragione, ma il problema è come dite le cose. A volte il vostro eccesso di sicurezza, vi fa sembrare un filo sopra le righe. Dentro di voi c’è una spinta fortissima a fare, a dire e questo vi rende intraprendenti, ma se non fate attenzione al tono, qualcuno potrebbe percepirvi più come uno spettacolo pirotecnico pericoloso che come una compagnia piacevole. Cercate di dosare un po’ l’ironia con l’empatia, così da essere brillanti senza però accecare.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dolcissimo Cancro, anche questa settimana sei accogliente, rilassante come una spa di lusso ma, allo stesso tempo, dal clima familiare. C’è profumo di buone intenzioni nell’aria e chi ti sta vicino si sente subito meglio, come se avesse trovato il posto giusto dove appoggiare i pensieri e anche l’anima. Sei gentile in maniera naturale, dolce senza diventare stucchevole, paziente come chi sa che l’amore non ha fretta. In ufficio, in famiglia, con gli amici, sei tu la zona comfort umana, la persona vicino a cui si respira meglio.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ultimamente il tuo cuore sembra un magazzino industriale freddino, in disordine e con un’eco che amplifica ogni parola fuori posto. Basta poco perché qualcosa ti infastidisca e quando qualcuno non è perfettamente allineato con le tue idee, scatta l’irritazione. Sei reattivo, iper-sensibile e le osservazioni altrui ti sembrano spesso superflue… se non proprio provocatorie. La tolleranza è bassa, l’orgoglio sempre alto, ma soprattutto i nervi sono in primo piano. Cerca di pensare che non tutto è un attacco personale, caro il mio Leone, perché a volte è solo rumore di fondo e tu puoi decidere sempre di abbassare il volume.

Voto 6 – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei come una notifica di cui, però, non viene visualizzata l’anteprima… è come se avessi la percezione che succeda qualcosa, ma non capisci bene cosa. Pensieri confusi, cuore in disparte, parole che escono random tipo flusso di coscienza. Se qualcuno questa settimana cerca chiarezza o tenerezza da te è proprio sulla strada sbagliata. Sei solo un po’ scollegato dal tuo centro e questo potrebbe portarti a dire e a fare cose non del tutto appropriate, ma con grande convinzione. Insomma, Vergine, una settimana confusa e poco romantica dove è meglio non promettere niente a nessuno, nemmeno a te stesso.

Voto 6 – –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana sei talmente hot che potresti pure ghostare l’oroscopo e vivere lo stesso benissimo. Hai carisma, vibe, sicurezza: tutto on, tutto al massimo. Onestamente, sei un po’ un problema… ma in senso bellissimo. C’è una mini-voce un po’ insicura nella tua testolina che ogni tanto prova a farsi sentire, ma viene subito zittita da complimenti, sguardi, like reali o immaginari. Qualsiasi cosa fai sembra funzionare, quindi zero paranoie, zero overthinking, balla, brilla e fai un po’ quello che ti pare.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei più morbido del solito, caro il mio Scorpione, più empatico, più disposto a perdonare chiunque, persino il gatto che ti ha graffiato il divano. L’amore ti scivola addosso come seta bagnata, e tu, misterioso come sempre, lo indossi con naturalezza, senza fare una piega e facendo sospirare mezzo mondo. Poi, però, c’è anche una specie di motorino ingolfato dentro di te che borbotta e ha voglia di dire quello che pensa, anche quando forse sarebbe meglio contare fino a dieci. Così potresti passare in un attimo dalla poesia al commento tagliente, dal bacio appassionato all’”ok, ma adesso basta”.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non è il momento delle consultazioni popolari né dei sondaggi: tu hai una rotta, un obiettivo, una visione tutta tua e la segui come un esploratore solitario. Non sei scortese, sei semplicemente occupato a essere potente, lucido, centrato. Le chiacchiere leggere scivolano via come pioggia sul vetro, mentre tu sei altrove con la mente. Stai costruendo qualcosa che ha bisogno di silenzio, spazio e fiducia cieca in te stesso. Chi sa aspettare, vedrà presto qualcosa di grande nascere dalle tue mani.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

In questi giorni ti senti un po’ scomposto, come se mancasse un punto fermo su cui appoggiarti davvero. Fai le cose, porti avanti impegni e responsabilità, ma dentro resta una sensazione di irrequietezza, come se niente fosse del tutto al posto giusto. Non è tanto il mondo a essere instabile, quanto il tuo equilibrio interiore, che ondeggia tra voglia di controllo e bisogno di mollare la presa. E questo, anche se scomodo, è un allenamento prezioso: ti rende più flessibile, meno rigido, più capace di adattarti senza perdere te stesso. Non stai perdendo stabilità, la stai riscrivendo su basi nuove.

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La ribellione scorre nelle tue vene, ma tranquillo, il tuo modo di rompere le regole non ferisce nessuno, anzi, lascia un’impronta gentile ovunque passi. Sei come un eroe silenzioso che si muove tra le strade della città, facendo il bene senza clamore, scomparendo prima che qualcuno possa rendersi conto del miracolo. Ogni tuo gesto ha un tocco di magia e chi incrocia la tua strada se ne accorge, eccome se se ne accorge. Ti muovi libero, leggero e il mondo diventa un po’ più sorprendente grazie a te.

Voto 8/9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tutto vi colpisce, tutto vi emoziona e vi sorprende e qualsiasi piccolo gesto attorno a voi diventa poesia. Siete così aperti all’amore che persino gli imprevisti sembrano scivolare via senza peso. Vi muovete con la sensazione che l’universo stia facendo il tifo per voi, come se ogni cosa, anche quelle storte, avesse un suo senso segreto e ogni passo che fate sembra guidato da una mano invisibile che conosce già la vostra strada. In questo flusso vi sentite leggeri ma potenti, capaci di trasformare anche l’ordinario in qualcosa di straordinario.

Voto 8 e mezzo