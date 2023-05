L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2023: Toro e Vergine accolgono Giove Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 maggio 2023 c’è una grossa novità astrologica che cambierà le sorti economiche e di benessere di diversi segni zodiacali, in particolare di Toro, Vergine e Capricorno. Giove, infatti, entra nel segno del Toro!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2023 è particolarmente importante dal punto di vista astrologico perché Giove, il pianeta del benessere e dell'abbondanza, si sposta nel segno zodiacale del Toro.

Giove ci mette circa 13 mesi per attraversare un segno zodiacale, quindi resterà in Toro fino al 25 maggio 2024. Da qui aiuterà i segni di terra e donerà loro benessere anche economico.

Oroscopo settimanale 15 – 21 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Con Giove nel segno del Toro, però, i nati sotto il segno dello Scorpione, il Leone l'Acquario, dovranno stare attenti a non accumulare stress, peso e a non disperdere denaro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Giove che lascia il tuo segno zodiacale non è il problema principale di questa settimana, in cui dovremmo però concentrarci su Venere e Marte entrambi a sfavore. Soprattutto mi interessa Marte, che è proprio il tuo pianeta governatore: quando ti è a sfavore amplifica il tuo bisogno di vederti riconosciuto e le tue nevrosi da chi sente di non essere visto davvero. Tutti coloro che ritieni non ti diano sufficienti attenzioni si preparino a scenate di gelosia e a musi lunghi, perché tu non hai alcuna intenzione di trattenere i capricci.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dobbiamo proprio festeggiare questo Giove che entra nel tuo segno zodiacale e ti porta benessere e felicità. Il bello è che Giove è un pianeta che si sente molto ben rappresentato nel tuo segno zodiacale, e per questo amplificherà la tua grande capacità di godere dei piaceri della vita, anche quelli più semplici ma impagabili. Tutto questo poi sarà ancora più forte in questi giorni, con anche Venere e Marte a favore. A completare il tutto un bel Mercurio che ti darà il dono di coinvolgere in questo benessere anche chi ti sta intorno.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Giove che entra nel segno del Toro non è più a tuo favore, e quindi ti rende un pochino più difficile il rapporto da gestire con Saturno contro. Dove Saturno ti ricorda quali sono i tuoi doveri, i tuoi obiettivi e anche le cose che proprio non funzionano più nella tua vita, Giove e Mercurio dalla nuova posizione sembrano non volerti aiutare con l'ottimismo ma anzi amplificare il senso di solitudine profonda che provi. Io credo che possa farti davvero bene anche se adesso non te ne rendi conto.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Continui ad essere il segno zodiacale più fortunato di questa settimana, caro Cancro, e non solo perché ospiti Venere e Marte nel tuo segno, ma anche perché Saturno, Mercurio e da adesso anche Giove, sono tutti a tuo favore. Quindi insomma non voglio sentire lamentele e soprattutto non permetterti di sottovalutarti: è ora di far vedere chi sei a tutto il mondo.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Giove si è piazzato a sfavore, e ti vedremo spesso metterti le mani nei capelli visto che Venere e Marte dalla nuova posizione non aiutano. Nemmeno rovistando tra i vecchi messaggi nella chat delle tue amiche riesci a trovare un tuo punto di forza dal quale senti che valga la pena ricominciare. Sappi che ti aspetta un'estate davvero di fuoco, quindi adesso puoi persino concederti qualche momento di solitudine che fa bene al tuo equilibrio emotivo.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Finalmente tutto ricomincia a girare per il verso giusto, e tu non ti fai ripetere due volte di prendere in mano la situazione e guidarci tutti. Quanto ti piace quando in settimane come questa ti senti davvero in forma sia fisicamente che intellettualmente. Puoi essere la leader che ci meritiamo e che non vediamo l'ora di applaudire! Sono sicura che detterai tendenza e non soltanto sul modello di borsa da spiaggia 2024.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La bella notizia è che Giove non è più in opposizione quindi puoi ricominciare a fare shopping senza sensi di colpa o percezione di povertà estrema. In compenso però ancora per questa settimana Venere e Marte a sfavore ti renderanno intrattabile. Un motivo in più per fare shopping! Dato però che non ti piacerai potresti fare delle scelte strane quanto a stile e quindi ti consiglio di tenere lo scontrino.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per preoccuparti di questo Giove che adesso è in opposizione puoi aspettare la settimana prossima: ora goditi Venere e Marte entrambi a favore contemporaneamente che non ti faranno sentire solo né sbagliato anche se Mercurio ti spegne decisamente il cervello. Il tuo famosissimo sex appeal viene sfoggiato in ogni sua sfumatura e tu ti senti irresistibile, pronto così a risolvere qualsiasi problema Giove dovesse metterti in mezzo ai piedi.

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ribadisco, caro mio Sagittario, che questi sono giorni da dedicare al riposo senza nemmeno perderti in pensieri troppo profondi. I pianeti si stanno ammorbidendo ma nessuno ha proprio decisamente preso le tue difese. Per questo direi che hai ancora bisogno di allenarti anche emotivamente a mantenere un equilibrio senza contare su supporti esterni o reti di salvataggio.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Giove è entrato a tuo favore e la cosa ti piace parecchio. I festeggiamenti però sono momentaneamente rimandati e non a causa della pioggia bensì perché devi vedertela con Venere e Marte in opposizione. Hai la pazienza ridotta ai minimi storici e la voglia di socialità di un bradipo solitario. Non preoccuparti perché a breve questi pianeti se ne andranno e ti lasceranno godere in pace del pianeta dei piaceri.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con Giove e Mercurio a sfavore insieme la tua rinomata capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno potrebbe in effetti aver bisogno di un aiutino dall'universo. Difficilmente sarai tu ad organizzare aperitivi o serate danzanti perché preferisci di gran lunga startene per i fatti tuoi a pensare e ripensare a quello che desideri davvero.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Continua questo meraviglioso periodo nel quale hai l'impressione che l'universo si sia reso conto che avevi dei crediti nei suoi confronti e te li sta restituendo tutti. E ti senti benissimo, bellissimo e anche particolarmente sveglio. Il bello è che non è assolutamente soltanto una tua impressione ma brilli come avessi l'aureola.

Voto 9