Oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024: Toro e Vergine sono lucidissimi L'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 gennaio 2024 e le previsioni per tutti i segni: trionfano i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), soprattutto quanto a decisioni prese con sicurezza e determinazione al risultato!

Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 gennaio 2024, e che sarà l’ultima settimana con Plutone nel segno del Capricorno (almeno fino a settembre), il pianeta del pensiero Mercurio, passa da Sagittario al Capricorno. In realtà rientra nel segno del Capricorno, dove era già stato poche settimane fa, prima di iniziare a muoversi di moto retrogrado. Questo significa che i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, potranno godere oltre che della grande determinazione (grazie a Marte) anche dell’intelletto sveglio e ingegnoso. Assumeteli subito!

Oroscopo settimanale 15 – 21 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle per la prossima settimana: l'oroscopo per tutti i segni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tutti questi pianeti nel segno del Capricorno si innervosiscono parecchio, perché si pongono in una modalità di sfida verso il tuo Sole, ovvero il tuo io! Quindi? Succede che perdi la pazienza molto facilmente e che la sicurezza in te stesso sembra essere scivolata via come lo shampoo dai capelli sotto la doccia. Difficile mantenere la lucidità e facile abbandonarti a qualche colpo di testa. Per fortuna c’è l’amore nel quale puoi rifugiarti come in un bar quando piove.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sarai tu uno dei segni zodiacali che godrà contemporaneamente di Giove, Urano, Mercurio e anche Marte tutti a favore. Che cosa vuoi di più? Fossi in te, dividerei la giornata perfettamente in due parti e una la sfrutterei per mettere appunto i tuoi progetti più ambiziosi (puoi anche esagerare) e l’altra metà per godere della vita. Su questa seconda attività sono sicura che hai davvero pochi rivali.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La bella notizia di questa settimana, per iniziare con il piede giusto, sarà Mercurio, il tuo pianeta preferito dell’intelletto, che smette di esserti a sfavore. Quindi, con Mercurio che torna tu amico, potrai ricominciare a ragionare in modo creativo ma lucido su quelle che sono le risposte da dare a Saturno contro. Sono sicura che riuscirai a stupire tutti: Saturno, l’astrologa e persino te stesso.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con tutti questi pianeti che si mettono nel segno del Capricorno, quindi in opposizione proprio a te, avresti soltanto voglia di alzare bandiera bianca e rintanarti sotto il piumone. Posto che nessuno ti impedisce di farlo e che di sicuro queste poche giornate più faticose non ti impediranno di brillare in questo 2024 (te l'ho predetto in tutte le lingue), una buona soluzione sarà ritagliarti del tempo per riposare. Si sa che tu funzioni meglio quando senti che il cuore e anche il cervello sono al caldo come la mano dentro il guanto di lana.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti piaceva molto avere sia Venere che Mercurio entrambi a favore: in questi ultimi giorni ti sei sentito pronto a comunicare tutte le tue emozioni, anche quelle più arzigogolate, alla tua dolce metà. È stato tutto meravigliosamente semplice! Ora, stai tranquillo, Venere continua a renderti paziente, dolce, bellissimo come una star sul red carpet e anche un perfetto ricettacolo di coccole. Solo Mercurio annacqua un po’ la tua voglia di business.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

In un anno che abbiamo detto non essere proprio dei più semplici, questa è una delle settimane migliori, quindi promettimi di sfruttarla alla grande! Giove, Mercurio e anche Marte saranno tutti a favore quindi poco importa che Venere raffreddi il tuo cuoricino come una schiscetta di parmigiana messa nel freezer. Dedicati a rimettere in ordine, come faresti con il cassetto della biancheria, le tue qualità e i tuoi progetti. Resterai illuminata.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tutti questi pianeti nel segno del Capricorno abbasseranno drasticamente e visibilmente il tuo fascino e la tua grandissima capacità di risolvere con un bel sorriso rassicurante qualsiasi diverbio. Anzi, sarà più probabile che i diverbi sarai tu ad accenderli, proprio come l’accendigas fa col fornello. Non hai nessuna intenzione di tenerti per te quello che pensi e soprattutto non hai alcuna voglia di perdere tempo a trovare il modo più delicato per dirlo.

Voto 6 scarsissimo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quanto ti piace quando tanti pianeti veloci transitano nel segno del Capricorno! Tu ti senti decisamente più potente e soprattutto hai la sensazione di avere tutto sotto controllo, come se fossi davanti alla plancia di comando di una nave da crociera. In un periodo nel quale ricerchi forsennatamente ogni indizio di stabilità e indicazione di vita, settimane come queste sono la tua salvezza.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio se ne va dal tuo segno zodiacale ma tu non ne fai di certo una tragedia perché sono sicura che l’avrai sfruttato alla grande. Le tue idee, che già di natura non mancano, saranno diventate corsi, esperienze e progetti. Adesso resta Venere a coccolarti e soprattutto a farti coccolare dalla tua dolce metà. Il tuo cuoricino si sente compreso e soprattutto rinvigorito soprattutto quando (e se) Saturno contro ti fa sentire “non abbastanza”.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Marte e Mercurio sono nel tuo segno zodiacale e tu non stai davvero più nella pelle. Occhio soltanto a non esagerare, come chi si sente confidente sugli sci e imbocca una pista nera alla stessa velocità della superstrada vuota alle quattro di mattina. In compenso è proprio vero che sembra andarti tutto per il verso giusto.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continua questo momento di particolare intimismo che, a dire il vero, non ti dispiace per niente… Preferisci startene per i fatti tuoi ma non è perché non sopporti nessuno, piuttosto ti sembra il momento di dedicare tempo e spazio alle tue emozioni che, si sa, risuonano di più in solitaria. Mi sembra una scelta più che saggia! Per i divertimenti avrai tutta l’estate.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’amore è l’unica cosa che manca nella tua settimana ma in compenso hai l’impressione di ritornare sui tuoi binari. A differenza del solito questa sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto e soprattutto di sapere bene dove andare ti dà un altissimo grado di serenità. Di questi tempi non è assolutamente da sottovalutare! Ritorni ad avere una certa determinazione che era stata assopita per un po’.

Voto 7