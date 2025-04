L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 aprile 2025: Ariete e Leone esplosivi

video suggerito

Nell'oroscopo della settimana dal 14 al 20 aprile 2025, Mercurio entrerà in Ariete mercoledì, portando una ventata di energia mentale nuova. Questo transito stimolerà soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a pensare e comunicare con audacia e velocità, ma dovranno prestare attenzione a non essere troppo impulsivi, anche perché giovedì Mercurio si congiungerà a Nettuno, creando un velo di confusione o idealizzazione rispetto a decisioni importanti o comunicazioni delicate.

Venerdì Marte lascerà il segno del Cancro per entrare in Leone, portando energia ardente e una forte spinta verso la realizzazione di desideri e obiettivi personali. I segni di fuoco si sentiranno più motivati e pronti a lanciarsi in nuove avventure, mentre i restanti segni cardinali, escluso l’Ariete, e cioè Cancro, Bilancia e Capricorno, potrebbero aver bisogno di incanalare questa energia per evitare di sentirsi sopraffatti.

Sabato, il Sole entrerà in Toro, invitando tutti a rallentare il passo e a concentrarsi su ciò che è veramente stabile e durevole, soprattutto i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) saranno chiamati a fare il punto della situazione e a nutrire ciò che è già solido nella loro vita. Domenica le energie si intensificheranno ulteriormente. Mercurio in Ariete sarà sestile a Plutone, spronando soprattutto i segni cardinali a scavare più a fondo, portando alla luce situazioni che potrebbero modificare il corso delle cose.

Venere in Pesci sestile a Urano favorirà le sorprese in amore e nelle relazioni, spingendo verso un'energia più libera e innovativa, specialmente i segni di acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Marte in Leone trigono a Nettuno in Ariete stimolerà l'immaginazione e la creatività, aprendo a nuove forme di espressione: è il momento giusto per sognare in grande e manifestare ciò che si desidera con coraggio e determinazione.

Oroscopo settimanale 14-20 aprile 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 14 al 20 aprile 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La tua mente è come un motore turbo che si accende al minimo stimolo, anzi questa settimana sei proprio carico come un’intera centrale di energia. Ogni idea che ti balena in testa potrebbe trasformarsi in un’azione concreta, come un fulmine che trova la strada perfetta per scaricare a terra, soprattutto se sei della prima decade del segno. Attenzione solo a non farti travolgere dall’impulso del momento: certi pensieri richiedono qualche secondo in più per evitare che la loro carica esplosiva si disperda nel nulla invece di creare qualcosa di tangibile. Nel weekend senti il richiamo dell’avventura, del movimento, del fare qualcosa che ti faccia sentire vivo. Potresti ritrovarti a dire sì a un’esperienza che fino a ieri avresti scartato. Lasciati sorprendere: fai che stavolta il fuoco non bruci, ma illumini.

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte in Leone, nella seconda parte della settimana, soprattutto se sei un Toro della prima decade, sembra metterti pressione, un po' di fretta e tu detesti essere spinto fuori dalla tua zona di comfort. Diciamo che non sei famoso per le partenze a razzo, ma questa settimana qualcosa cambia. Con il Sole che entra nel tuo segno sabato, è come se sentissi una scossa sottopelle, come se i motori si scaldassero per un viaggio che non avevi programmato. Domenica Venere e Urano ti mandano dei WhatsApp in cui ti suggeriscono che un piccolo strappo alla routine potrebbe aprire porte inaspettate. Basta un piccolo passo fuori schema e magari scopri che il cambiamento non è poi così male, anzi, sa di libertà.

Voto 7 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana la vostra mente è come un browser con troppe schede aperte e qualcuna si aggiorna da sola senza che facciate refresh. Da mercoledì Mercurio si fa elettrico e giovedì sembra persino sussurrarvi idee geniali nel cuore della notte che vorreste subito mettere in pratica, soprattutto se siete della prima decade. Attenti, però, a Venere che ogni tanto vi manda notifiche emotive fuori contesto, notifiche che non meritano sempre di essere aperte. Venerdì arriva anche Marte a darvi una spinta extra: potreste ritrovarvi a correre prima ancora di aver deciso la meta. Quando domenica il mix di energia e ispirazione potrebbe farvi dire sì a qualcosa di folle, assicuratevi almeno di aver lasciato detto a qualcuno dove nascondete le chiavi di riserva di casa vostra.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti un po’ come un granchio che esce dall’acqua per prendere il sole, ma poi si scotta le chele. Da mercoledì Mercurio, passando in Ariete, ti incasina i pensieri, soprattutto se sei della prima decade: vorresti agire d’impulso, poi ti blocchi, poi riparti e intanto Venere, sempre nei Pesci, ti invita a seguire il cuore. Qualcosa dentro di te smette di premere sull’acceleratore, come se il bisogno di dimostrare si stesse sciogliendo in un sorriso. Da sabato il Sole entrando in Toro ti scalda e ti dà un po’ di energia, ma domenica la Luna in Capricorno ti guarda e scuote la testa e si chiede: quelle chele scottate hanno portato a qualcosa o è forse il momento di rientrare in acqua, rinfrescarti le idee e scegliere la prossima mossa con più calma?

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai presente quando un'idea ti colpisce così forte che non riesci a stare fermo e vorresti subito metterla in pratica? Questa settimana ti trovi in questa situazione, in quel momento esplosivo in cui il pensiero diventa quasi in automatico azione. Da mercoledì la tua mente accelera, giovedì ha delle vere e proprie visioni che vuoi perseguire e da venerdì, con Marte che torna nel tuo segno, il tuo motore interiore ruggisce. È come se avessi un piano segreto pronto a prendere forma, un’idea che aspetta solo la spinta giusta per diventare realtà. Domenica il cielo ti offre un mix perfetto di ispirazione e coraggio: che sia davvero il momento di smettere di pensarci e iniziare a fare?

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana finalmente ti liberi dall’opposizione di Mercurio, hai la mente più leggera e respiri più facilmente, ma Venere in Pesci ti lascia ancora qualche dubbio in campo relazionale. Le emozioni sembrano scivolare tra le dita, creando una sensazione di incertezza. Con il Sole che entra in Toro, però, arriva un po’ di serenità, come una brezza leggera che smorza il caos. Senti il bisogno di mettere ordine, ma attenzione: non tutto si risolve in un colpo solo. Forse quella chiarezza che cercavi sta arrivando, solo che richiede ancora pazienza. All'orizzonte, una tregua sembra possibile, ma ricordati: è il piccolo passo verso la stabilità che conta, non la corsa.

Voto 6 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ultimamente è stato un po’ come cercare di far stare in piedi un castello di carte su un tavolo traballante, non proprio semplicissimo. Nella seconda parte di questa settimana la situazione cambia: Marte smette di metterti i bastoni tra le ruote e inizia a darti quella spinta, quella fiducia in te stessa che ti serviva e che ti mancava da un po’ e, anche il Sole, spostandosi in Toro, non è più in posizione antipatica. Certo, da mercoledì Mercurio opposto potrebbe infilare qua e là qualche tranello nei tuoi pensieri, facendoti dubitare magari di cose di cui eri già sicura e che davi per assodate. Nel weekend la Luna non sarà delle più collaborative, qualche malumore potrebbe fare capolino: nulla che un po’ di savoir-faire, che di certo non ti manca, non possa gestire.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte in Leone, da venerdì, ti sfida a duello. Non è più il compagno silenzioso che ti ha dato forza fino a questo momento, ora alza la voce, pretende risposte rapide, vuole azione senza troppi tentennamenti. E tu, Scorpione, che preferisci muoverti nell’ombra, potresti sentirti un po’ troppo esposto e poco a tuo agio nel dover accondiscendere a questa modalità. Il Sole, entrando in Toro sabato e opponendosi, aggiunge un po’ di pressione, soprattutto se sei della prima decade. Focalizzati sulle relazioni, dove Venere in Pesci continua a sussurrarti parole dolci: domenica potrebbe anche regalarti una sorpresa particolarmente piacevole. C’è anche la Luna che starà quasi sempre dalla tua parte questa settimana che ti renderà più sensibile, ma ti aiuterà anche a mantenere il controllo delle emozioni.

Voto 7 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questa settimana sei un po’ come il brano “Don't stop me now" dei Queen: partenza soft, poi un’esplosione di energia che ti spinge a correre senza guardarti indietro. Da mercoledì, Mercurio in Ariete ti riaccende il cervello: battute più rapide, intuizioni fulminee, voglia di dire la tua senza filtri. Le tue idee non sono più solo ispirazioni, ma possono diventare qualcosa di concreto, realizzabile. Venerdì poi arriva Marte in Leone e con lui quel boost che ti fa sentire invincibile, come quando parte l’assolo giusto al momento perfetto. Domenica sei nel pieno del tuo ritmo, mosso da istinto e ispirazione, pronto a chiudere la settimana con un riff potente e un sorriso smagliante stampato in faccia.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Marte smette di tormentarti a metà settimana e quella sensazione di camminare con dei sassolini fastidiosi nelle scarpe sparisce. Certo, da mercoledì arriva Mercurio in Ariete a darti un po’ noia, incalzandoti come un amico troppo esuberante che non ti lascia nemmeno finire una frase. Cerca di non perderti in discussioni inutili e di tenere a bada la veemenza di alcune idee. Domenica si prospetta una giornata interessante: Venere, in dialogo con Urano, potrebbe essere responsabile di un piacevole colpo di scena. Anche la Luna ti sostiene nel weekend e ti regala per qualche ora quel senso di pace che non provavi da un po’.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, la tua mente questa settimana è come un feed che si aggiorna senza sosta: idee veloci che prendono forma prima ancora di essere pronunciate. Nella seconda parte della settimana, però, potresti sentirti come un telefono che, dopo giorni di uso intenso, inizia a scaldarsi e a perdere batteria più in fretta del solito, specie se sei della prima decade: energia che cala, irritazione che sale, la voglia di fare che si scontra con un senso di fatica. Non è un bug, è solo il momento di chiudere qualche scheda aperta e concederti un attimo di reset. Non devi sempre essere brillante, a volte basta essere presente, ma soprattutto ricorda che a volte puoi anche essere assente.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesciolini cari, se la vostra vita fosse un algoritmo di Spotify, questa settimana finireste dritti in una playlist chiamata “Good Vibes Only”. Venere nel segno vi rende magnetici, come quel pezzo in cima alla classifica che tutti vogliono ascoltare in loop, quello che parte alla radio proprio quando state pensando a qualcosa di bello. Il Sole che entra in Toro aggiunge stabilità, come un filtro instagram che rende tutto più caldo e accogliente e la Luna, quasi sempre dalla vostra parte, fa da sottofondo perfetto come una melodia che accompagna ogni passo senza stonature. Non c’è bisogno di cercare il momento giusto, perché il momento giusto lo create voi con la vostra presenza.

Voto 7 e mezzo