L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2023: Luna nuova in Leone L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 agosto 2023: la Luna nuova in Leone fortissima crea emozioni profonde e ci farà capire davvero che cosa sentiamo. Tenetevi pronti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 agosto 2023 ci vedrà festeggiare la luna nuova nel segno del Leone il giorno dopo di Ferragosto. Nel frattempo Mercurio, il pianeta del pensiero, prima di ritornare indietro retrogrado (dalla prossima settimana) nel segno della Vergine si congiunge a Marte.

Oroscopo settimanale 14-20 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L'amore è come una piadina che sta tutto attorno a te, lo squacquerone della situazione! La cosa che ti rende più fiero e soddisfatto è proprio a prenderti cura delle persone che ami, qualche volta esagerando persino nello strafare cose. Come sempre le vie di mezzo non sono il tuo forte e tu travolgi tutti quelli che hai intorno di cure e coccole. Stranamente la passione, anche quella erotica, non sarà al primo posto dei tuoi desideri. Anche se, diciamocelo, quando ti viene proposta non dici certo di no.

Voto 7 e mezzo

Leggi anche L'oroscopo del 9 agosto 2023

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Diciamo proprio che la delicatezza non sarà il tuo forte, caro Toro! Ti senti come motoscafo da competizione sparato alla massima velocità nel mare aperto e non hai alcuna intenzione di fermarti. Giove nel tuo segno zodiacale amplifica anche la sicurezza in te stesso e la voglia di esagerare. In compenso, tutti i pianeti sentimentali nel segno del Leone sembrano proprio renderti incomprensibile ogni reazione emotiva delle persone che ti circondano. Sforzati almeno un pochetto!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le emozioni sono fortissime e tu hai bisogno di un dizionario per comprenderle davvero. Se da un lato ti sembra di scoppiare d'amore, dall'altro ogni cosa ti irrita e non trattieni gesti e parole di stizza. Poi, stremato dopo ogni esplosione, sembri proprio rintanarti nel tuo angoletto come un porcospino che si chiude a pallina. Non dimenticarti soprattutto che sei nato nella prima decade del segno (ovvero nel mese di maggio) c'è ancora Saturno che bussa la porta chiedendo risposte, inutile fingere di non essere in casa.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche questa settimana direi che non c'è proprio nulla di cui lamentarti, caro Cancrone! Continua a sentirti in uno di quei periodi in cui tutto va come desideri che vada, senza nemmeno bisogno di fare troppe preghiera all'universo. Sarà forse che hai costruito bene nelle settimane scorse? Il bello è che non perdi questa nuova capacità di mettere subito in pratica tutto quello che pensi, mentre di solito tante paure ti trattengono dal fare davvero quello che vuoi. Stavolta è diverso e ti piace parecchio.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I tuoi sentimenti sembrano davvero non avere alcuna intenzione di restare nel loro angolino. L'amore in questa estate 2023 ti ha travolto come un'onda e tu, come un paguro nella conchiglia, ti sei lasciato trasportare. Credo davvero che, nonostante non sempre ti porti proprio lì dove vorresti andare, sia un'ottima esperienza. Anche questa settimana hai l'occasione per lasciare andare il tuo cuoricino e capire davvero di che cosa hai voglia. Le risposte potrebbe stupirti. Nel frattempo che ti ama si sente fortunato!

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Se di tuo non sei certo una persona che si fa pregare per dire quello che pensa, direi che questa settimana sarà assolutamente impossibile trattenere anche solo un commento non richiesto. In fondo è da sempre il tuo bello! Mercurio e Marte congiunti nel tuo segno zodiacale rendono il tuo pensiero assolutamente incontenibile, nel bene e nel male. Non ti arrabbiare però se qualcuno dovesse rimanerci male! Ricordati comunque che tutta questa sicurezza in te stessa ti rende molto sexy.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tutto continua procedere nel migliore dei modi cara Bilancia, ti senti serena come una barca in mezzo al mare quando si butta l'ancora per prendere il sole in santa pace. Attorno a te solo il suono delle onde che ti culla ma ti stimola anche a fare pensieri d'amore. Tutto ‘sto amore non sarà mai troppo perché riesci benissimo a declinarlo in diverse maniere per i diversi destinatari. Amici, amanti, parenti di ogni grado e persino gli sconosciuti si sentiranno accolti.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Anche questa settimana non sarà ricordata come una delle più frivole! Ma a te, diciamocelo, poco ti importa. In compenso la tua testa non ha alcuna intenzione di fermarsi e i pensieri sono davvero profondi. Forse l'aver meno voglia di abbandonarti al piacere cicaleccio in compagnia ti permette proprio di arrivare a quel grado di vera comprensione alla quale aspiri. Dovrai però trovare il modo più gentile possibile per spiegarlo al tuo partner che ti trova davvero insopportabile.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Anche nella settimana di Ferragosto si riconferma che questa del 2023 è l'estate dei sentimenti, delle emozioni e delle passioni che ti guidano molto prima della ragione. In compenso, con Marte e Mercurio a sfavore, rischi di imboccare la strada del cuore un po' troppo in fretta senza scalare la marcia. Cosa normalissima per un segno di fuoco come te! Cerca soltanto di mantenere calma e lucidità qualsiasi siano le tue decisioni. L'amore, in compenso, continuerà ad essere dalla tua parte.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mentre tutti sono impegnati a festeggiare tu non riesci a fermare il tuo pensiero che se ne va spedito tra le onde come un windsurf quando ha preso il soffio di vento giusto. Certo, qualche volta potresti esagerare con la voglia di dirigere le giornate di chi ti circonda oppure con l'ambizione nel fare delle grandi cose anche in una tranquilla giornata in spiaggia. Non sei tipo da darsi pace soprattutto in questi giorni.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ci mancava soltanto questa luna nuova proprio nel segno del Leone proprio nei giorni della maggior energia conviviale attorno a te. Sembra proprio che l'universo ti voglia dire che questa non è l'estate della leggerezza ma piuttosto dei pensieri profondi, del capire dove sei e dove vuoi andare. Il bello, ricordatelo, è che tu sei un acquario quindi di natura pronto al cambiamento e alla messa in discussione. Questo non dimenticartelo mai, nemmeno quando Venere e la Luna cercano di indagare nel tuo cuore.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per un segno zodiacale come te fatto di profondità e di sentimenti delicatissimi, vivere la fase lunare della luna nuova mentre Marte mercurio sono in opposizione significa essere costantemente sull'orlo di una crisi di nervi. Come sempre, sai che io sono assolutamente favorevole al dire quello che si pensa e prova anche se, qualche volta, come adesso, potrebbe stupire gli altri e persino te stesso.

Voto 5 e mezzo