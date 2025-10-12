L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: Bilancia e Gemelli pronti ad accogliere l’amore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre, Venere entra in Bilancia, portando con sé un’energia di armonia e desiderio di equilibrio nelle relazioni. Tuttavia, il pianeta dell’amore, si oppone subito a Nettuno creando un velo di confusione che potrebbe rendere difficile distinguere tra realtà e idealizzazione, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Martedì Plutone in Acquario riprende il moto diretto, favorendo il processo di trasformazione profonda avviato nei mesi scorsi, soprattutto per i nati i primi giorni dei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario), mentre Venere formerà un trigono con Urano in Gemelli, aprendo spiragli inattesi e sorprendenti nelle dinamiche affettive e sociali, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario).

Questo slancio innovativo viene rafforzato dal trigono che Venere farà a Plutone mercoledì, che spingerà, soprattutto i segni d’aria, verso scelte di autenticità. La seconda parte della settimana vedrà venerdì il Sole in Bilancia in quadratura a Giove in Cancro, un cielo che potrebbe portare al rischio di esagerazioni o di contrasti tra ciò che appare giusto e ciò che, invece, è più comodo e naturale. Sabato, infine, il Sole si opporrà a Chirone in Ariete, illuminando ferite antiche ma dando anche l’occasione di riconoscerle e trasformarle in punti di forza.

Oroscopo della settimana 13-19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 13-19 ottobre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai presente quando ti dicono “respira, conta fino a dieci e poi rispondi”? Ecco, questa settimana ti basterà arrivare a contare fino a tre, perché con Venere in opposizione e Giove sempre storto, sarai pronto a discutere pure col tuo barista di fiducia solo perché ti ha servito il caffè senza chiederti prima cosa volessi (come se non fosse un'abitudine quotidiana!). Marte pure ti sollecita e ti dà quella spinta che ti serve per rimetterti in moto, anche se c’è il rischio che la tua energia vada a bruciare tutto ciò che è intorno a te, invece che trasformarsi in slancio creativo. La differenza la farà la tua intenzione.

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Giornate non serenissime, amico Toro, tanto che chi ti chiede un consiglio rischia di ricevere una risposta così tagliente che nemmeno un coltello da sushi. Ti senti come un cameriere a fine turno con ancora dodici tavoli da sparecchiare: nervi tesi, sorrisi di circostanza e una voglia crescente di lanciare il grembiule e andartene a casa. L’amore e le relazioni, poi, sono un campo minato: le persone ti parlano e tu hai la sensazione che ogni frase nasconda un sottotesto e ogni gesto un doppio fine. E così reagisci d’istinto, magari alzando un po’ troppo i toni o chiudendo la conversazione con un “come vuoi” che in realtà significa tutt’altro. E rimani così, sulla soglia, con le braccia incrociate e il broncio.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ve le ricordate le Frizzy Pazzy, le gomme in granuli che frizzavano e vi facevano ridere da soli davanti allo specchio dalle smorfie che facevate, proprio perché frizzantissime? Beh, dipende dalla vostra età anagrafica… ma questa settimana voi siete proprio così: frizzanti e pungenti. In amore siete una scarica elettrica a cui nessuno sa resistere. C’è chi proverà a starvi dietro, ma la verità è che il vostro fascino sta proprio in quella combinazione esplosiva di leggerezza e genialità. E quando vi lasciate andare, anche solo un po’, scoppia la magia: dolce e rumorosa proprio come una manciata di Frizzy Pazzy.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se qualcuno ti vedesse all’opera questa settimana, penserebbe che tu stia partecipando a una gara di equilibrio: un piede su una pila di libri, una mano che regge la tazza del tè, l’altra che cerca di sistemare l’ultima tessera del domino prima che tutto cada. E, naturalmente, le tessere del domino alla fine cadranno. Ma che importa? Marte e Venere ti rendono affascinante anche nei momenti in cui sbagli incastro e se i piani saltano, spesso è proprio lì che succede qualcosa di vivo. Ti arrabbi, sbuffi, poi ridi (forse) e scopri che l’armonia perfetta è sopravvalutata: molto meglio un po’ di disordine ma vissuto con pathos.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Meglio non stuzzicarti, Leone: con Marte e Mercurio in quadratura sembri il Gordon Ramsay dello zodiaco, pronto a fulminare chiunque osi mettere troppa (o troppo poca) salsa nel tuo piatto perfetto. Le parole ti escono affilate come la lama dell'affettatrice e l’idea di “lasciar correre” non rientra nel menù della settimana. Chi ti circonda farebbe bene a parlarti solo se armato di diplomazia o di dolcetti. Però, c’è un piccolo però, Venere dalla Bilancia inizia a mandarti un soffio più gentile, quasi fosse un ventilatore in una stanza afosa e ti ricorda che anche il re della giungla può accettare una carezza, se arriva nel momento giusto.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Lo sappiamo, Venere ti ha mollata e un po’ di malinconia c’è, inutile negarlo. Ma non ti lasci abbacchiare, perché Marte e Mercurio ti mantengono pronta ad agire e a parlare se e dove serve. Vuoi continuare a goderti le tue piccole, grandi conquiste, senza far caso al fatto che la dea dell’amore abbia deciso di fare un giro altrove. E quindi programmi le giornate caotiche con la tua solita precisione e vai avanti con le tue routine. E non sorprenderti se chi ti sta accanto rimane comunque affascinato da te, carissima Vergine, perché anche senza il sostegno di Venere resti irresistibile.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere torna a casa e tu, senza troppi giri di parole, riscopri il gusto di piacerti e di piacere. Voi della prima decade siete le più colpite: vi si riaccende il radar del fascino, quello che fa girare la testa senza che dobbiate muovere un dito. Dopo settimane in modalità “tisana alla camomilla”, tornate in versione spettacolo di nuoto sincronizzato: perfettamente coordinate, scintillanti, con ogni gesto che è una coreografia di grazia e seduzione. Non c’è nulla di forzato, solo una naturale eleganza che attira sguardi. L’amore, stavolta, non si limita a fare il tifo sugli spalti, ma si tuffa con te, senza esitazioni.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei sempre una gran forza della natura, caro Scorpione, con quella tua capacità di analisi profonda, azione ben ragionata e messa in atto con magnetismo e passione. Con Venere che passa in Bilancia, sei invitato, però, anche a rallentare, a guardarti dentro, a essere ancora più introspettivo per cercare un’armonia maggiore quando ti relazioni con l’altro. Questa settimana sai muoverti tra intensità e ascolto meditativo e, come un esperto sommelier delle emozioni, riconosci ogni sfumatura e ogni retrogusto.

Voto 8/9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti un po’ in “fase retromarcia”, non per paura, ma per guardare meglio cosa hai seminato in questo periodo. Marte e Mercurio ti spingono in territori meno conosciuti della tua anima, dove le certezze scricchiolano come una porta mal oleata e i pensieri rimbalzano da un lato all’altro. Ma tutto questo non è un male, anzi, è la tua spedizione notturna nel sottosuolo dell’anima. Ti aggiri con la torcia come un esploratore curioso, pronto a scoprire tesori sepolti sotto le tue stesse esitazioni. E quando riemergerai sarà con una nuova fame di futuro che non si spegnerà facilmente.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sembravi essere tornato in carreggiata così bene… ma non ti puoi rilassare un attimo che, zac!, Venere passa in Bilancia e inizia a guardarti un po’ di traverso, Nulla che tu non sappia gestire, ma quella morbidezza nei rapporti che avevi guadagnato evapora come neve al sole. Ti irrigidisci come un servosterzo guasto che rende ogni manovra una piccola lotta e diciamo che questa settimana anche la diplomazia la lasci volentieri nel cassetto insieme ai buoni propositi.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se penso alla tua settimana, caro Acquario, ho l’immagine di qualcuno che prova a riordinare la scrivania, ma che dopo solo cinque minuti non si ricorda più dove ha riposto le cose. È come se il tuo cervello assomigliasse a un archivio caotico, pieno di post-it che cadono qua e là, perché la colla dell’adesivo è diventata secca. Questo perché Mercurio e Marte ti confondono le idee e rischiano anche di spingerti a fare mosse un po’ troppo impulsive. Ma meno male che c’è Venere, che dal segno amico della Bilancia, arriva a rimettere un po’ d’ordine. Ti fa respirare e ti fa credere di nuovo in quello che sei capace di creare. E allora sì, magari non saprai ancora da dove cominciare, ma almeno hai di nuovo voglia di provarci.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Finalmente l’opposizione di Venere si è tolta dai piedi e voi, Pesci cari, potete respirare e dare libero sfogo ai vostri desideri. La vostra carica di fascino è al massimo, siete empatici, magnetici, intrigranti e capaci di rendere affascinanti anche i momenti più complicati. Le situazioni che prima vi facevano titubare ora le affrontate con un sorriso malizioso, come chi sa che può improvvisare e uscirne comunque vincitore. È un buon periodo per osare e per mandare segnali chiari senza sentirsi in colpa. Quindi, miei bei Pescioloni, che cosa aspettate?

Voto 8 e mezzo