L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2023: arriva la Luna Nuova in Scorpione L’oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 novembre 2023 vede i segni d’aria (Acquario, Bilancia e Gemelli) riappropriarsi della propria fortuna. Ma la Luna Nuova in Scorpione in arrivo lunedì ci farà sentire molte tensioni emotive.

L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2023 parte subito con la Luna nuova in Scorpione, che è sempre un buon momento per chiuderci in noi stessi come marinai nel sottomarino del nostro cuoricino. A parte questo, nulla da segnalare dato che i pianeti veloci si erano gia spostati a metà della settimana scorsa per cui Mercurio sta in Sagittario e Venere in Bilancia. Ok??

Oroscopo settimanale 13 – 19 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Abbiamo oramai capito che questi non sono certo giorni da dedicare all’amore, ai sentimenti e alle emozioni perché spesso traviserai qualsiasi cosa riguardi questi argomenti. Tutta colpa della Venere a sfavore che ti rende davvero intrattabile. L’unico pianeta sul quale potrai contare é mercurio che però amplifica il tuo bisogno di pensieri cervellotici che non sempre saranno di aiuto. Insomma in questi giorni sarà bene prenderti con i guanti.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per te che spesso invidi la leggerezza spontanea di chi davanti a qualsiasi tipo di problema sorride e si stappa una birra, questa settimana inizierà con la luna nuova in opposizione e ti sembrerà davvero tutto insopportabile. Dubiterai di riuscire ad arrivare al venerdì ma, sappi, ce la farai alla grande soprattutto perché le cose già da martedì migliorano. Quindi stringi i denti e se possibile nel primo giorno della settimana prendi ferie, inventando qualsiasi scusa! però, se vuoi un consiglio, cancella tutti gli appuntamenti possibili dalla tua agenda e dedicati all’ozio, che comunque ti viene benissimo.

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Abbiamo ormai capito che questo per te è davvero un gran bel momento! So che te lo godrai alla grande. Così, se Venere é a tuo favore e ti rende più dolce qualsiasi momento della giornata, mercurio in opposizione potrebbe addirittura farti gioco perché per un cervellotico come te mettere per qualche tempo i neuroni in stand-by non sarà certo una brutta idea… Quindi abbandonati ai sensi, alle emozioni e all’istinto perché anche se tu sei un tipo decisamente spontaneo spesso ti lasci coinvolgere da un turbinio di ipotesi.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti un po’ solo e poco amato per colpa di questa Venere a sfavore e la luna nuova nel segno zodiacale che ami, quello dello scorpione, non farà che amplificare qualsiasi genere di emozione stia transitando nel tuo cuoricino. Quindi se da un lato la possibilità che tu scoppi a piangere nel mezzo di qualsiasi situazione, fosse anche una serata al cabaret, è altissima in compenso avrai una straordinaria capacità di comprendere davvero quello che sentono le persone intorno a te. Sei magico!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tieni duro nei primissimi giorni della settimana e cerca di non metterti in una condizione nella quale perdere la pazienza potrebbe essere definitivo e drastico. Tra Marte e la luna nuova entrambi a sfavore rischi davvero di fare di qualsiasi rapporto come una pallina di carta con la quale fare centro nel cestino. Se però riesci a zittire tutti i tuoi nervosismo per qualche ora sappi che il resto della settimana sarà decisamente in discesa con addirittura qualche picco di romanticismo.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa storia di aver abbandonato completamente la razionalità, sulla quale solitamente si basa la tua vita, potrebbe addirittura renderti tutto più semplice e tu più simpatica! Se così fosse mi farai delle domande, fossi in te. In tutti i casi sappi che sì probabilmente non è il momento giusto per prendere decisioni lavorative e addirittura sarebbe il caso di assumere uno stagista, in compenso l’amore va a gonfie vele e tu sei come un marinaio col vento tra i capelli.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tutto sembra andare esattamente come piace a te: quindi non solo alla perfezione ma anche in orario, secondo i piani e con un ottimo outfit! Questo accade quando Venere e mercurio sono perfettamente in sintonia col tuo segno zodiacale e tu fai viaggiare parallelamente la mente e il cuore.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La settimana inizia con la luna nuova proprio nel tuo segno zodiacale e tu da un lato non ti trattieni e vai a scavare in profondità nel tuo cuoricino come se avessi una trivella per cercare il petrolio. Dall’altro però senti che anche tutti gli altri intorno a te finalmente provano qualcosa di vagamente simile alle emozioni che ti trascini dietro da sempre. Un po’ sei soddisfatto, un po’ ti consoli è un po’ dai indicazioni su come sopravvivere, data l’esperienza!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio resta nel tuo segno zodiacale e la cosa ti piace parecchio perché quando sai di poter contare sulle tue facoltà intellettuali sei sicuro di riuscire a risolvere qualsiasi situazione. Non dobbiamo sottovalutare però l’influenza che avrà questa luna nuova di lunedì sul tuo segno zodiacale: amplificherà le domande esistenziali, le ferite se ci sono e ti chiederà davvero di fermare l’esibizionismo verso l’esterno per concentrarti sul tuo io più intimo. Forse risulterai meno affascinante ma sarà di sicuro una bellissima esperienza per te.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’unico pianeta che resta a tuo sfavore è Venere che in effetti ti rende davvero faticoso qualsiasi rapporto con l’esterno ma anche con i tuoi sentimenti e le tue emozioni. Come dire che preferirai vivere in solitudine, o con una ristretta cerchia di amici fidati, tutto quello che ti porterà a galla questa luna nuova che ti vuole davvero attento ai minimi sobbalzi del tuo cuoricino. Sfrutta questa meravigliosa occasione.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere a favore ti rende comunque tutto più dolce e tu di questo ne hai davvero bisogno perché se c’è una cosa che hai la sensazione di aver perso via negli ultimi mesi è proprio l’importanza di un abbraccio silenzioso e il desiderio di avere di fianco qualcuno a cui poter stringere la mano in silenzio. Proprio questo avrai bisogno di fare soprattutto con la luna nuova in scorpione di lunedì ma, qualsiasi cosa succeda, ricordati che il peggio è passato.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per un segno profondo come te che non vede l’ora di nuotare nelle emozioni più intime e delicate, anche qualora fossero faticose e ogni tanto scure, questa luna nuova sarà fantastica. Avrai l’impressione di schiudere tutto il tuo istinto emotivo proprio nel momento in cui sulla ragione non puoi davvero contare. Probabilmente non l’avresti fatto lo stesso ma di sicuro questa volta dovrai seguire soltanto il cuore.

Voto 7