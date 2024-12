video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 8 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 8 dicembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: emozioni forti per far battere il cuore.

Fortuna: è la tua personalissima cheerleader.

Il consiglio del giorno: riporta in auge l’abitudine degli anni '90 di aprire le discoteche la domenica pomeriggio.

Voto: 8 +

Toro

Amore: lasci un pò di spazio sul divano.

Fortuna: vorrebbe motivarti a dedicarti a un po’ di attività fisica, ma senza successo.

Il consiglio del giorno: per buttare la spazzatura o portare il cane, potresti fare l’eroico gesto di abbandonare pigiama e ciabatte.

Voto: 6 scarsino

Gemelli

Amore: date il vostro meglio in camera da letto.

Fortuna: vi fa sentire sempre giovani.

Il consiglio del giorno: per scaricare l’energia in eccesso, concedetevi una corsetta almeno tre volte al dì, preferibilmente a stomaco vuoto.

Voto: 7 per la grinta

Cancro

Amore: lo vivi come una missione.

Fortuna: si sente al sicuro tra le tue braccia.

Il consiglio del giorno: una visita ai mercatini natalizi più famosi di Milano gli “oh bej, oh bej”.

Voto: 7 con tanto affetto.

Leone

Amore: preferisci scaldarti con la copertina del divano.

Fortuna: ti manda ottimi consigli.

Il consiglio del giorno:se ti manca vitamina C, fai il pieno di arance e mandarini: sono deliziosi e perfetti per rafforzare il tuo sistema immunitario.

Voto: 6 +

Vergine

Amore:giochi a nascondino.

Fortuna: prova per te una certa compassione.

Il consiglio del giorno: prepara un semplice scrub fatto in casa, ti bastano : 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaino di zucchero di canna e uno di succo di limone.

Voto: un 5 stremato.

Bilancia

Amore: sa di panna montata.

Fortuna: è fiera dei tuoi progressi.

Il consiglio del giorno: prenditi del tempo per riflettere e fare chiarezza sul percorso che hai intrapreso, così da orientarti di nuovo e capire se sei avvero sulla strada giusta.

Voto: 8

Scorpione

Amore: ci fai un breve pensiero.

Fortuna: ti fa accettare qualche complimento.

Il consiglio del giorno: non dimenticare qualche esercizio per tenere in forma il pavimento pelvico.

Voto: 6 per un pelo

Sagittario

Amore: stai valutando.

Fortuna: ti suggerisce regali innovativi.

Il consiglio del giorno: prepara biglietti di auguri scritti a mano con pennino e calamaio, usando lingue diverse per ciascun destinatario: il risultato sarà un tocco di classe e un effetto sorpresa garantito.

Voto: 7

Capricorno

Amore: sei più tenero di quello che vuoi dare a vedere.

Fortuna: ti esorta a prenderti una pausa dai doveri.

Il consiglio del giorno: comincia ad allenarti con qualche sorriso davanti allo specchio: ti tornerà utile per affrontare con eleganza il pranzo di Natale con la suocera.

Voto: 6 luminoso

Acquario

Amore: generosissimo.

Fortuna: ti accompagna in ogni decisione.

Il consiglio del giorno: Concediti un po’ di shopping online e scegli la comodità della consegna direttamente sullo zerbino di casa.

Voto: 7 per l’inventiva.

Pesci

Amore: Vi commuovete persino leggendo un semplice "buongiorno" sullo schermo.

Fortuna: sostiene la vostra empatia.

Il consiglio del giorno: fate un albero natalizio con le foto dei vostri antenati.

Voto: 7 siete tanto coccolosi.