video suggerito

L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 settembre 2024: siate pazienti con Gemelli e Pesci L’oroscopo dell’11 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri come sarà la tua giornata. Il quarto di Luna crescente in Sagittario potrebbe portare nervosismo. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell’oroscopo di oggi, 11 settembre 2024, mentre continua lo scontro tra Giove e il Sole, Marte e Mercurio si spalleggiano: c’è voglia di dire forte e chiaro quello che non ci piace. Siamo anche al quarto di Luna crescente in Sagittario, che zitta non ci sta. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna di oggi ti consola come la decisione del presidente Maduro di anticipare il Natale al primo di ottobre per accontentare i venezuelani. Hai proprio bisogno di questo momento di leggerezza perché ti senti appesantito da Marte e da Venere contro. Considera questa giornata come una piccola vacanza o un regalo che ti fanno gli astri. Approfittane per dedicarti unicamente a quello che ti piace. Tutte le preoccupazioni rimandale a domani.

Amore: puoi farne una indigestione.

Lavoro: sei offline.

Fortuna: la riabbracci come quando incontri una vecchia amica.

Il consiglio del giorno: shopping tra le vie del centro, ma non esagerare.

Voto: 7 rinato.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 10 settembre 2024

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Guardi dall’alto in basso quelle comitive che stanno invadendo Firenze e che spendono più tempo nel ‘mangia e bevi’ piuttosto che darsi all’arte. Tu hai molta ‘fame’ ma di cultura e bisogna foraggiare il tuo super cervello che ha messo il turbo grazie a Mercurio. Anche se il cibo e il buon vino sono estremamente nobili e importanti, tu vai oltre. Per conquistarti non si passa più dalla gola ma dalla dalla parola.

Amore: solo se ti attizza intellettualmente.

Lavoro: sei il mago del ‘ricorso’ perché vuoi sempre avere ragione.

Fortuna: la porti in giro e per musei.

Il consiglio del giorno: accetta chi ha un’idea diversa dalla tua.

Voto 7 e mezzo bacchetti tutti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

C’è un forte senso di dissonanza per colpa di Mercurio in quadratura e della Luna in opposizione. Dovrete abituarvi a quei gusti ‘agrodolci’ stile cucine orientali che possono anche regalare grandi sorprese. Esattamente come la collaborazione, che ha suscitato parecchio stupore, tra gli artisti britannici Central Cee e Raye. Vi tocca aprirvi al nuovo e vedrete che questa esperienza sarà addirittura arricchente.

Amore: uscite dalla consolidata di routine.

Lavoro: non tutte le ciambelle escono con il buco.

Fortuna: il tasto per accenderla al momento è fuori servizio.

Il consiglio del giorno: uscire fuori dal coro sarà una vera scoperta.

Voto 5 e mezzo spiazzati.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Stare con le mani in mano non fa proprio per te. Hai un'estrema necessità di fare e di produrre. Mercurio e Marte ti spingono a uscire dal tuo comodo guscio e ti vedremo insolitamente iperattivo. Non hai alcuna intenzione di riposarti proprio come gli ultra settantenni in Giappone che alla pensione preferiscono lavorare ed essere sempre impegnati. Con questa nuova carica riuscirai a completare tutti i task giornalieri e anche quelli settimanali in un battibaleno.

Amore: è un allenamento a cui non sai rinunciare.

Lavoro: testa bassa e poche chiacchiere.

Fortuna: la sostituisci alla determinazione che ti contraddistingue.

Il consiglio del giorno: prendi una pausa caffé con i colleghi.

Voto 7 e mezzo indaffarato.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Oggi è la giornata giusta per ricordarsi bene chi sei e tutto quello che hai ottenuto grazie a un’estate sfavillante. Lo so che sei concentrato solo sulla tua perdita, lievissima, di tono fisico e mentale. Venere e la Luna a favore mettono bene in evidenza quanto tu debba ringraziare gli astri. Sei al pari di Selena Gomez che di recente, grazie a ingaggi e ad un ottimo intuito, è entrata nel gruppo dei super miliardari a poco più di trent’anni. Oggi niente lamentele, devi solo scintillare.

Amore: romanticone come nei film anni '60.

Lavoro: ricordi a tutti chi comanda con un solo sguardo.

Fortuna: acconciatura perfetta anche quando ti alzi dal letto.

Il consiglio del giorno: non dubitare di te stesso.

Voto 8 e mezzo di nuovo nei tuoi panni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Serietà e grande severità saranno le caratteristiche principali di questa giornata. Ti senti ancora più integerrima per colpa della Luna storta. Potresti esagerare come il ministro dell’educazione di Hong Kong che invita i giovani a giocare a badminton invece di rotolarsi animosamente sotto le lenzuola. Ricorda che ogni tanto anche ti devi regalare qualche svago e non essere sempre così seria e determinata.

Amore: dura il tempo della ricreazione corta a scuola.

Lavoro: il tuo accessorio preferito è la matita rossa-blu delle insegnanti.

Fortuna: ti passa la pietra pomice per fare uno scrub alla lingua.

Il consiglio del giorno: concediti relax in tuta almeno quando sei a casa.

Voto 5 e mezzo brontolona.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dovresti investire tutte le tue energie, che scarseggiano un po’ per colpa di Marte, sull’amore in tutte le sue sfumature. Con Venere nel tuo segno e la Luna a favore, tutto quello che gravita tra affetti e pruriti tra le mutande ti può dare grandissima soddisfazione. Pensa che proprio attorno all’eros e ai ‘friccicorii’ vari il proprietario di OnlyFans ha creato un impero con cui guadagna miliardi di dollari. Con questo input ti vedo già pronta a metterti all’opera.

Amore: è la tua missione quotidiana.

Lavoro: iperproduttiva solo se l’argomento ti piace.

Fortuna: la seduci con parole dolcissime.

Il consiglio del giorno: l’amore prima di tutto.

Voto 7 morbida.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Che tu abbia ritrovato il fiuto per gli affari non ci sono assolutamente dubbi. Come Lorenzo Cavalli che ha colto al volo la giusta intuizione mettendosi a produrre lo Yubari King, il melone più costoso al mondo che arriva dal Giappone. Con Mercurio a favore sarà facilissimo per te tenere la contabilità anche su cifre da capogiro visto che il prezioso frutto è venduto a migliaia di euro. Tu non hai bisogno né di calcolatrice né di fare la prova del nove perché quando si parla di guadagni controlli tutto a mente.

Amore: non vedi l’ora di farlo impazzire.

Lavoro: tutto secondo i tuoi piani.

Fortuna: fa lievitare il conto in banca.

Il consiglio del giorno: non ne hai proprio bisogno.

Voto 8 avanti tutta.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vai dove ti porta il cuore, come direbbe Susanna Tamaro. I tuoi punti di forza risiedono nei sentimenti, ben radicati grazie a Venere e alla Luna a favore. Questo è un super potere che ti permette di esaltare i tuoi talenti. Proprio come è successo a Clelia Sessa la giovanissima ventenne, appassionata di vela dall’infanzia, diventata la prima donna ad entrare nella squadra della celebre Luna Rossa. La strada è ben segnalata, tu devi solo seguirla.

Amore: ti fa battere il cuore come un romanzo ‘Harmony’.

Lavoro: metti in evidenza tutti i tuoi punti di forza.

Fortuna: apre il sentiero su nuovi orizzonti.

Il consiglio del giorno: ascolta sempre le tue intuizioni.

Voto 8 con le idee più chiare.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Ti senti su un percorso ad ostacoli, dove può essere davvero semplice inciampare. Devi ben calibrare i tuoi punti di forza e stare all’allerta con Marte in opposizione. Mercurio a favore sa come affrontare di buon grado la nuvoletta grigia di Fantozzi. Proprio come le azzurre Sabatini e Contraffatto che alla caduta in finale alle Paralimpiadi sottolineano l’importanza e la magia di partecipare a questo grandissimo evento. Tu sai bene che c’è sempre il ‘ Sunnyside of the Street’ e sai benissimo dove trovarlo.

Amore: non risponde perfettamente ai tuoi comandi.

Lavoro: è come il gioco ‘The floor is lava’.

Fortuna: il sorriso è l’approccio giusto a qualsiasi situazione.

Il consiglio del giorno: stretching mattutino per sciogliere i muscoli.

Voto 6 + rigido.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Non c’è alcun dubbio che tu abbia nuovamente riacquistato il buon senso e quella capacità di riconoscere quella sottile linea tra ciò che è giusto è sbagliato. Sei guidato e illuminato da Venere e dalla Luna a favore. Possiedi quelle capacità uniche che hanno fatto sì che Nga Wai Hono venisse eletta come nuova regina dei Maori, la seconda donna in tutta la storia a guidare il regno. Può riprendere il timone in mano e procedere in una navigazione con vento in poppa e mare calmo.

Amore: è esattamente come piace a te.

Lavoro: la collaborazione è la tua strategia perfetta.

Fortuna: la serenità è un dono da godere pienamente.

Il consiglio del giorno: cenetta con gli amici di sempre.

Voto 7 in armonia con il cosmo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Siete spaesati e stupiti esattamente come i passeggeri sul traghetto Olbia-Civitavecchia che si svegliano di notte con l’acqua fino alle caviglie a causa del forte maltempo. Lo so che con Mercurio contro e la Luna storta vi siete immedesimati in Rose, protagonista del mitico Titanic. Mi raccomando ’no panic’ e soprattutto contate fino a dieci prima di arrivare a conclusioni azzardate e in alcuni casi un po’ estreme.

Amore: è un film che ormai vi ha annoiato.

Lavoro: vi spaventa come scalare il Monte Bianco senza attrezzatura.

Fortuna: è un termine oscuro e fumoso, al momento.

Il consiglio del giorno: c’è sempre una porta-zattera pronta a mettervi al sicuro dal mare tempestoso della vostra mente.

Voto 5 troppo fantasiosi.