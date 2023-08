L’oroscopo di oggi 23 agosto 2023: Acquario segno sfortunato non protesta nemmeno più! Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 23 agosto 2023, si festeggiano le ultime ore della stagione del Leone e le prime della stagione della Vergine. Il segno fortunato del giorno è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è l’Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 23 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione stesso mentre il segno sfortunato è l'Acquario che oramai non protesta nemmeno più!

Ariete

Sei forse un po' troppo sfacciato Ariete. Sarà che ti senti fichissimo e che non ti rendi conto di quando invadi il territorio sentimentale ed emotivo di chi ti sta attorno magari con poco garbo. Non ti sconvolgerebbe infatti l'idea di imprenditori americani che anche in Europa vorrebbero commercializzare le copie dei formaggi famosi. Contieniti!

Amore: Cotto a puntino.

Lavoro: T’interessi d’alta finanza.

Salute: Laurea in Nutrizione e Benessere honoris causa.

Il consiglio del giorno: Contatta un’associazione di volontariato per contribuire alla comunità.

Voto: 7

Toro

Con anche la Luna sorta oggi oltre a Venere sempre a sfavore ti senti solo e abbandonato come una chiesa. Pare infatti che ad oggi solo 1 persona su 5 frequenti le chiese e soprattutto poco abitualmente. Forse avresti bisogno di un pochetto di spiritualità per superare questo periodo intenso!

Amore: Situationship.

Lavoro: Sei bravo. Conta fino a 100.

Salute: “La sanità mentale è un’imperfezione.” Charles Bukowski, Compagno di sbronze, 1972

Il consiglio del giorno: Evita il confronto. I social presentano standard di bellezza irrealistici.

Voto 4

Gemelli

Sei proprio svogliato e nessuno riuscirà a farti cambiare idea. Faresti anche tu come il titolare di una masseria pugliese che ha deciso di chiudere per ferie proprio nel mese di agosto. Preferisce meno stress al maggior guadagno. Tu non hai dubbi oggi: al primo che si offre per evitarti qualche incombenza tu dici subito di sì!

Amore: Alla ricerca di conferme.

Lavoro: Il capo potrebbe notare che è un po’ che vi date alla macchia.

Salute: Siete in riserva.

Il consiglio del giorno: Per le decisioni importanti, prendetevi del tempo extra.

Voto 2

Cancro

Vuoi davvero fare di tutto per andare incontro alle esigenze di chi ti sta di fianco e cercherai tutte le strade per far vivere tutti al meglio. Ad esempio: c'è un bar a Savona in cui se ti presenti portando da casa tazzina e cucchiaino, il caffè espresso ti viene fatto pagare solo 70 centesimi. Poca cosa forse ma un gesto di accortezza!

Amore: Sei grato per tutto l’amore che hai nella vita.

Lavoro: Impiegato del giorno.

Salute: Pronto ad affrontare le sfide con entusiasmo.

Il consiglio del giorno: Condividi la tua felicità.

Voto 9+

Leone

Nonostante la Luna storta di oggi avrai comunque sempre voglia di dolcezze. Potresti fare come la segretaria Elly Schlein che alla festa de l'Unità si è esibita in un pezzo blues con la chitarra. Anche per te oggi le emozioni sono tante e se cercherai di comunicarle con ogni mezzo, anche artistico.

Amore: Che qualcuno ti dica quanto sei insostituibile, subito!

Lavoro: Qualsiasi scusa è buona per competere.

Salute: Il giramento di palle non è ancora considerato invalidante, ce la puoi fare!

Il consiglio del giorno: Fai a maglia. È meditativo e molto creativo.

Voto 3

Vergine

Ti senti proprio come Margot Robbie che pare stia guadagnando moltissimo in queste settimane col successo del film Barbie del quale è non solo protagonista ma anche co produttrice. Anche tu ti sfreghi le mani ma non dimentichi mai i sentimenti. Insomma siamo felici del tuo successo perché non te ne vanti per nulla.

Amore: Prometti faville, ma che le lenzuola siano immacolate!

Lavoro: Dichiariamo aperta la stagione dell’iperanalisi!

Salute: Occhio che se non ti fermi, somatizzi!

Il consiglio del giorno: Lascia che siano gli altri a mettere in ordine.

Voto 9

Bilancia

Dato che tu con questa Venere a favore di amore e famiglia ne hai davvero voglia, ti farai paladina della difesa della pensione dei nonni. Pare infatti che più nonni sono in pensione e più facilmente si decida di fare figli appoggiandosi ovviamente al loro aiuto. E che nessuno osi intromettersi nei tuoi progetti di costruzione sentimentale!

Amore: Amore Zen.

Lavoro: Oggi vuoi rendere la vita facile agli altri.

Salute: Scegli la semplicità.

Il consiglio del giorno: Prenota un massaggio Thai di coppia, se non hai un partner, trova qualcuno con cui condividerlo.

Voto 7

Scorpione

Hai come l'impressione che nessuno possa capire veramente quel tumulto che ti smuove dentro. Si sa che a te le cose semplici non ti sono mai piaciute, soprattutto nelle emozioni. Adesso però un pochetto mi pare che esageri! Hai un'intuito da vero detective e una grande capacità di arrivare al nocciolo di ogni sentimento, tuo e degli altri.

Amore: Radio sintonizzata sulle emozioni altrui.

Lavoro: Non ti pagano per fare il detective sul web.

Salute: La salute è importante, ma anche il cioccolato.

Il consiglio del giorno: Stabilisci confini emotivi più chiari. Quali emozioni appartengono a te e quali appartengono agli altri?

Voto 7+

Sagittario

Ti dai volentieri alla macchia ed eviti di metterti in mostra sperando di passare inosservato. E' comunque una tattica! Preferisci che ci si chieda che fine tu abbia fatto oggi piuttosto che metterti in mostra. Insomma stai nella tua tana. Sei un po' come la Venere di Santanchè, come è stata chiamata la Venere del Botticelli usata per la campagna del turismo "Welcome to Meraviglia". Anche di questa icona pare non ci siano più tracce sui social da diverse settimane.

Amore: Nel dubbio, non scegli.

Lavoro: Hai aggiunto “spostare la pigrizia” alla lista delle cose da fare, e poi hai rinunciato.

Salute: Datti una mossa.

Il consiglio del giorno: Prenditi il tempo per riflettere sulla vita, il significato dell'esistenza e il senso della tua esistenza con gli amici, una birretta e dei popcorn.

Voto 3

Capricorno

Senti di essere amato e giustamente apprezzato per la tua intelligenza ed efficienza. Sei un po' come il cotone made in Italy che sta crescendo forte e sano e quasi pronto per il raccolto: un'idea intelligentissima. Ecco, anche tu sei applaudito nella tua genialità!

Amore: Realista dal cuore caldo.

Lavoro: Potresti conquistare il mondo.

Salute: Il Pelìde Achille s’inchina alla tua resistenza.

Il consiglio del giorno: Compra delle piante e crea delle rigogliose oasi verdi di cui prenderti cura.

Voto 9

Acquario

Ti senti truffato dai pianeti questa estate, proprio come molti automobilisti che sono caduti nella truffa del monopattino. Ci sono infatti malintenzionati che fingono di essere stati tamponati e investiti da automobili mentre viaggiavano sul monopattino. Ecco Acquario, va bene che avresti voglia di urlare contro il mondo intero ma cerca di non dare colpe inesistenti al di fuori.

Amore: Porti il ghosting a nuovi livelli.

Lavoro: Indeciso se andare o restare.

Salute: C’e suspence su quale sarà il prossimo dolorino.

Il consiglio del giorno: Scegli un’attività e mettici tutta la tua passione.

Voto 1.

Pesci

In questi giorni con Mercurio ancora a sfavore e che a breve sarà anche retrogrado, ti senti interessante come la notizia che il pulsante di fine chiamata su iPhone sta per essere spostato. Ti pare proprio di non avere nulla da dire di coinvolgente e che le idee si tengano bene alla larga dalla tua testolina. Ti consiglio di non sforzarti e ascoltare questo insolito silenzio.

Amore: State mettendo in dubbio anche le scelte fatte al nido.

Lavoro: Non vi soddisfa.

Salute: Stanchi di essere stanchi.

Il consiglio del giorno: Esplorate nuovi hobby assurdi: dall'allevare lombrichi, al lancio del coltello, al trascinamento di tronchi nel bosco, c'è un hobby assurdo per ogni crisi esistenziale.

Voto 3