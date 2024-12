video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 7 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 7 dicembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: tutti ti cercano, tutti ti vogliono.

Fortuna: ti schiocca un bacio da farti girare la testa.

Il consiglio del giorno: se ti escono frasi troppo audaci rimedia con un bacio più casto.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: hai barlumi di speranza.

Fortuna: Venere opposta ha oscurato il tuo ottimismo.

Il consiglio del giorno: è il momento di sfoggiare il pigiamone di pile con gli orsacchiotti.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Amore: vi fate dei grandi film mentali su ciò che potrebbe essere.

Fortuna: ha sempre un occhio di riguardo per voi.

Il consiglio del giorno: Se dovete prendere una decisione, cercate di evitare i colpi di testa e riflettete con calma prima di agire, o almeno provateci.

Voto: 5 –

Cancro

Amore: emotivo e sognante.

Fortuna: ti fa prendere le cose con più filosofia.

Il consiglio del giorno: se vuoi bene a qualcuno, è proprio il momento di dirlo, anche con un post-it colorato appiccicato allo specchio del bagno.

Voto: 6 abbondante

Leone

Amore: hai l’aria da bad boy.

Fortuna: vibra, come i tuoi sex toys.

Il consiglio del giorno: gioca d’anticipo: rispolvera qualche film classico di Natale per entrare nel mood delle feste.

Voto: 6 +

Vergine

Amore: meglio starti alla larga.

Fortuna: frequentate locali diversi.

Il consiglio del giorno: so che ti senti come una chitarra tirata troppo, ma tranquilla: hai tutte le carte in regola per superare questo momento. Magari inizia con un bel respiro profondo… o, se non basta, urla in un cuscino, funziona meglio di quanto pensi.

Voto: 5 e un abbraccio

Bilancia

Amore: ricevere attenzioni è di nuovo un piacere.

Fortuna: la tua BBF.

Il consiglio del giorno: sei così di buonumore che ti fermi a chiacchierare con chiunque, dagli sconosciuti al bar ai piccioni sul marciapiede.

Voto: 10 con lode.

Scorpione

Amore: ti fai molte domande, parecchie senza senso.

Fortuna: ti guarda con occhio perplesso.

Il consiglio del giorno: dai un’occhiata a qualche tutorial sulle basi della maglia (maglia dritta, maglia rovescia). Magari scoprirai di avere un talento innato… o perlomeno riuscirai a creare un pezzo unico da sfoggiare durante le vacanze,.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: ti senti un pò frenato (colpa della Luna)

Fortuna: ha il trolley pronto.

Il consiglio del giorno: viaggiare è per te una necessità, quasi come respirare. Allora, che aspetti?

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: ti senti ancora il cuore gonfio.

Fortuna: provi gratitudine.

Il consiglio del giorno: sfrutta la scia di questo momento favorevole per procurarti gli ultimi decori natalizi.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: sei un po’ capriccioso con il partner.

Fortuna: ha la netta sensazione che a volte ci sia il suo zampino.

Il consiglio del giorno: visto il tuo amore per il green, acquista un albero di natale vero con radici in vaso che potrai ripiantare dopo le feste, oppure creane uno con materiale riciclato.

Voto: 7 +

Pesci

Amore: avete voglia di abbracci.

Fortuna: vi suggerisce qualche idea creativa.

Il consiglio del giorno: vorreste vivere una favola, ma potete sempre accontentarvi di una serata sul divano con Netflix e un pacco di popcorn: dopotutto, anche Cenerentola ha avuto la sua pausa prima del ballo.

Voto: 5 +