Oroscopo di oggi, 5 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 5 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con Venere in Scorpione e Luna in Vergine, il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli.

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, martedì 5 dicembre 2023, annunciamo ufficialmente il passaggio di Venere, pianeta dell'amore, da Bilancia a Scorpione. Per tutto il periodo natalizio saranno i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) ad avere il cuoricino più predisposto ai gesti affettuosi.

Ariete: che tu sia poco sveglio è un dato di fatto con Mercurio contro. Infatti potresti essere tra il 60% di quei dipendenti che ricevono più mansioni al lavoro ma senza alcun aumento di stipendio. Ma tu in fondo lo fai anche volentieri con Venere che si è tolta dall’opposizione e sei tornato ad essere buono, generoso e molto disponibile con tutte le persone che incroci sul tuo cammino. Amore: pieno di dolcezze. Lavoro: non ti pesa assolutamente fare gli straordinari. Fortuna: si è trasformata in bontà. Il consiglio del giorno: offri volentieri una mano anche a chi non lo chiede esplicitamente. Voto: 7 generoso.

Toro: Sai essere decisamente pungete ora che vuoi assolutamente mettere tutto nero su bianco. La Luna di oggi vuole chiarezza e tu che hai una parlantina da giornalista di cronaca nera, grazie a Mercurio, sai come ottenerla in stile interrogatorio. Le tue dichiarazioni sono delle vere bombe come quelle di Morgan sul caso Zo Vivaldi. Il tuo obiettivo è di fare un po’ di piazza pulita. Amore: decisamente preso da altro. Lavoro: hai stillato già il decalogo del perfetto collega. Fortuna: grande sprint per affrontare in modo super efficiente la giornata. Il consiglio del giorno: non pretendere troppo da chi ti sta intorno. Voto 7 molto deciso

Leggi anche Oroscopo del 1 dicembre 2023

Gemelli: la Luna storta di oggi e Venere che non è più la vostra migliore amica sono, per voi, un colpo basso. Avrete voglia di lamentarvi di tutti i piccoli acciacchi fisici e mentali con tutti quelli che conoscete. Invece di perdere tempo dovreste puntare sul comprendere a un livello più consapevole quello che vi sta succedendo. Con Mercurio che è tornato a sorridervi potreste approcciare tutta questa situazione con l’entusiasmo degli scienziati che analizzano il corpo misterioso che ha colpito il pianeta Giove. Capito? Amore: avete bisogno di una piccola pausa. Lavoro: qui ora potete dare il meglio. Fortuna: non deve per forza rincuorarvi. Il consiglio del giorno: non esagerate con dolcetti per risollevare il vostro cuoricino acciaccato. Voto 6 – un po’ pessimisti.

Cancro: poco ti importa se Mercurio è in opposizione secca e tu potresti portare alle merende natalizie la colomba di Pasqua invece del panettone, con la scusa che hanno praticamente lo stesso impasto. Il lato amoroso, in compenso, oggi fa faville grazie a Venere e alla Luna che rimettono a posto tutto il lato sentimentale. Se Spotify dovesse fare una classifica su ‘segni e amore’, tu saresti al primo posto insieme a Taylor Swift come artista più ascoltata al monda e Sfera e Basta per l’Italia. Ora puoi liberamente darci dentro a più non posso. Amore: laurea ad honoris causa. Lavoro: ti senti già in vacanza. Fortuna: un tripudio di buonissimi sentimenti. Il consiglio del giorno: spendi qualche parola gentile a chi è in difficoltà. Voto 6 e mezzo per l’empatia.

Leone: ora che non ti senti più il più figo dello zodiaco con Venere che si è messa di traverso cerchi qualsiasi scusa per tornare a farti ammirare e ascoltare sul red carpet della tua vita. Dovrai stare molto attento perché questa tua voglia di emergere è ingombrante come le dichiarazioni di Fabrizio Corona cerca di buttare ancora fuoco sulla polemica delle scommesse nel calcio italiano. Meglio optare per un po’ di eleganza e savoir faire. Amore: solo nel tempo perso. Lavoro: ti applichi per sentirti dire quanto tu sia bravo dal capo. Fortuna dovrai impegnarti per potertela garantire. Il consiglio del giorno: fai una situazione sui conti di casa prima di spendere tutto il patrimonio per i regali di Natale. Voto 6 e mezzo sobrio.

Vergine: sei davvero ispirata dai pianeti che ti appoggiano e ti danno la capacità di scelte consapevoli, attuali e molto apprezzate. Con Mercurio, Venere e la Luna dalla tua hai la stessa lungimiranza di Lamborghini e di Luxottica che hanno deciso di testare per i dipendenti la settimana lavorativa di quattro giorni mantenendo lo stesso salario. Grazie alla logica e al tuo meraviglioso cuoricino ti proietti agilmente in un futuro splendido, splendente. Amore: riemerge forte e vigoroso. Lavoro: le tue decisioni sono ragionate e ponderate. Fortuna: ti fa alzare dal letto di ottimo umore. Il consiglio del giorno pianifica la tua settimana per ottimizzare lavoro e incontri di piacere. Voto 7 + in piena riorganizzazione.

Bilancia: dovrai stare molto attenta perché con Mercurio contro pare proprio che tu abbia perso tutta la tua diplomazia e anche un filino di buona educazione. Potresti anche tu bidonare uno di quegli appuntamenti imperdibili, tipo la cena organizzata dal capo per un limitatissimo numero di partecipanti. Proprio come i nostri campioni del tennis che hanno vinto la Coppa Davis e non sanno bene quando presentarsi dal Presidente Mattarella, che come un caro parente ha risposto che è sempre pronto ad accoglierli a braccia aperte. Capito? Amore: un po’ meno smagliante del solito. Lavoro: decisamente caotico. Fortuna: dovrai iniziare ad impegnarti un po’ di più con le tue sole forze. Il consiglio del giorno: conferma fin da subito la tua presenza a pranzi e cene sia di lavoro che di piacere. Voto 6 ma non agitarti troppo.

Scorpione: potrebbe essere proprio una delle tue idee geniali quella di aprire un Tool bar che distribuisce gratuitamente i preservativi nel centro di Napoli. Con Mercurio che solletica il tuo super cervello, Venere nel tuo segno e la Luna a favore, la tematica amoroso-erotica è proprio la tua specialità. Ma non solo, perché oltre che darti e donarti totalmente ai sentimenti, tu hai dei sani principi che vuoi condividere e dai a tutti l’opportunità di vivere con maggiore consapevolezza. Più buono e bono di così non si può. Amore: incontenibile. Lavoro: prendi tu in mano le redini di tutto l’ufficio per la gioia di tutti quanti. Fortuna: più aggraziato di Roberto Bolle nel ‘grand jeté’. Il consiglio del giorno: shopping nel tuo sexy shop preferito. Voto 7 e mezzo e grandi sentimenti.

Sagittario: Il tuo sex appeal è decisamente infiammato e tu non ne fai assolutamente un segreto, anzi. Come reazione a questa Luna storta potresti lanciarti in qualche dispettuccio, ma ti ricordo che non sei proprio un maestro comico e qualcuno potrebbe risentire delle tue bravate. Sono quasi certa che potresti essere proprio tu il mattacchione che ha fatto partire l’audio di un film porno durante il sorteggio degli Europei di calcio suscitando ilarità e in alcuni casi disagio. Cerca di rispettare le situazioni e la sensibilità di tutta la tua platea. Amore: un filino eccessivo. Lavoro: sei in super ritardo, prendi la rincorsa. Fortuna: ti salva anche questa volta in corner. Il consiglio del giorno: per regalare un sorriso bastano i tuoi abbracci strepitosi. Voto 7 inarrestabile

Capricorno: ritrovi la sensibilità e la giusta empatia per comunicazioni importanti che saprai gestire con grandissima diplomazia. Venere e la Luna ti regalano grande consapevolezza e delicatezza che saprai assolutamente dosare e gestire con sapienza. Potresti inviare il tuo curriculum presso gli uffici di Alitalia, che ha disperatamente bisogno di un tipo come te nelle risorse umane, dopo l’infelice comunicazione di tagli importanti al personale proprio nelle settimane che precedono il Natale. In queste situazioni tu sai essere davvero l’uomo giusto al momento giusto. Amore: lo vivi a trecentosessanta gradi. Lavoro: disponibile ‘h ventiquattro’. Fortuna: fa in modo che tutto vada per il verso giusto. Il consiglio del giorno: organizza una raccolta fondi a scopo benefico. Voto 8 in trionfo.

Acquario: il tuo spirito guida dovrebbe essere il cestista Riccardo Visconti che sui social racconta la sua vita sportiva fatta di allenamenti, gioie ma anche ‘quello che tutti non vedono’, come scrive nei titoli parlando dell’esclusione dalla nazionale. Il rimedio per te a questa Venere, nuovamente, contro, sarebbe di aprire il tuo cuoricino e dire ad alta voce quello che senti. Mi raccomando inizia con ‘pillole’ per poi arrivare a scrivere un’intera tesi sull’argomento. Amore: lo cerchi in soffitta con i festoni del Natale. Lavoro: credi profondamente in quello che fai e come lo fai. Fortuna: te la devi assemblare da solo come un mobiletto dell’Ikea. Il consiglio del giorno: inizia a scrivere un bel diario privato. Voto 6 – cuoricino tenero

Pesci: in barba alla Luna storta voi oggi potete serenamente infischiarvene dei sassolini nella scarpa e siete certi che tutto sta, nuovamente, procedendo per il verso giusto. Siete molto positivi grazie a Venere e a Mercurio a favore. Vedete segnali positivi di questa ripresa ovunque, anche nella creatività dell’albero di Natale nella stazione St. Pancreas di Londra, realizzato con quattromila libri tutti dipinti a mano. Lasciatevi travolgere da questo vostro lato molto positivo. Amore: vi abbandonate come al cuscino quando andate a dormire. Lavoro: riuscite anche a fare dei veri ‘miracoli’. Fortuna: in totale armonia con il vostro mood. Il consiglio del giorno: datevi alla creatività allo stato puro. Voto 8 – ma solo per l’umore altalenante.