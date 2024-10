video suggerito

L’oroscopo di domenica 27 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 27 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: sembra tu abbia messo la testa a posto e vuoi fare le cose per bene.

Fortuna: te la sei guadagnata.

Il consiglio del giorno: Marte ti rende pigro ma non dimenticarti gli esercizi quotidiani per mantenerti in forma.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: sguardo seducente e cuore morbidoso.

Fortuna: ti potrebbe dare una mano a scrivere messaggini di senso compiuto.

Il consiglio del giorno: un pò di jogging al parco prima di pranzo.

Voto: 5+

Gemelli

Amore: non è il vostro momento.

Fortuna: vi sentite un pò abbandonati.

Il consiglio del giorno: concedetevi quel piccolo extra e investite in un buon massaggio rilassante. Potrebbe rivelarsi uno sfizio essenziale per il vostro benessere e la vostra serenità.

Voto: 5 –

Cancro

Amore: conosci i desideri del tuo partner.

Fortuna: non hai bisogno del suo appoggio.

Il consiglio del giorno: prova a immergerti nei principi del Thai chi. La sua saggezza può offrirti lezioni ben più profonde e utili di quanto tu possa immaginare, anche nella vita quotidiana.

Voto: 8

Leone

Amore: c’è…ma come si chiama?!

Fortuna: una spintarella nella giusta direzione te la da.

Il consiglio del giorno: scrivi bianco su nero gli appuntamenti della prossima settimana, così da non dimenticare nulla.

Voto: 5 +

Vergine

Amore: non ancora fuori pericolo ma ti godi la tregua.

Fortuna: la tua impeccabile capacità di ragionamento.

Il consiglio del giorno: se hai deciso di scusarti, almeno fallo sul serio… niente mezze frasi o occhi al cielo, mi raccomando.

Voto: 7 –

Bilancia

Amore: ti riscalda il cuore.

Fortuna: si intensifica quando sei in compagnia dei tuoi amici.

Il consiglio del giorno: prepara un dolce da portare ai tuoi colleghi in ufficio , domani, per iniziare la settimana con gioia e un tocco di dolcezza.

Voto: 7

Scorpione

Amore: come i fuochi d’artificio a Ferragosto.

Fortuna: è un plus.

Il consiglio del giorno: forse tu non sei esattamente la persona giusta a cui chiederlo… ma hai già comprato la zucca da intagliare!?

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: ti consoli ordinando il tuo piatto preferito.

Fortuna: continua a sembrare irraggiungibile.

Il consiglio del giorno: fantastica sul tuo prossimo viaggio.

Voto: 6 scarso.

Capricorno

Amore: qualche scivolone sotto le coperte.

Fortuna:avresti bisogno di un suo intervento ma sei troppo orgoglioso per chiederlo.

Il consiglio del giorno: da vedere su Netflix la serie “another self ”, ma non ti spoilero nulla.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: l’animo romantico c’è.

Fortuna: c’è ma non la valuti abbastanza.

Il consiglio del giorno: valuta seriamente l'acquisto di una coperta con le maniche, anche se può sembrare un po' “cringe".

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore:non vi sentite pronti.

Fortuna: Rassicurante come un messaggio della banca che inizia con "Abbiamo rilevato un'attività insolita sul tuo conto…"

Il consiglio del giorno: una giornata di totale disintossicazione dai social, per liberarvi da inutili frustrazioni e irritazioni.Niente notifiche che interrompono il silenzio, nessun commento sgradito o post irritante.

Voto: 6