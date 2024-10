video suggerito

L'oroscopo di lunedì 21 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 21 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna in questa giornata.

L'oroscopo di domani, lunedì 21 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: la situazione si fa molto interessante.

Lavoro: sei bravissimo, a far lavorare gli altri.

Fortuna: sei ricomparso tra i suoi ‘favourites’.

Il consiglio del giorno: distribuisci, come le caramelle ai bambini, sorrisi e battute divertenti.

Voto: 7 e mezzo libero di esprimerti sinceramente.

Toro

Amore: la ‘toccata e fuga’ non fa proprio per te.

Lavoro: segui il tracciato senza dubbi.

Fortuna: speri sia una bacchetta magica che risolva tutte le tue scocciature.

Il consiglio del giorno: non farti troppe domande.

Voto 6 ma non di più.

Gemelli

Amore: spensierato e senza troppo impegno come quello dei liceali.

Lavoro: è come trascorrere ore in ‘sala giochi’.

Fortuna: sempre pronta ad accompagnavi nelle vostre ‘scorribande’.

Il consiglio del giorno: divertitevi senza limiti.

Voto 7 e mezzo in formissima.

Cancro

Amore: giochi piccanti sotto le lenzuola.

Lavoro: procedi a passo deciso senza incontrare alcun ostacolo.

Fortuna: si manifesta nel tuo impegno costante in qualsiasi campo.

Il consiglio del giorno: fai sfoggio di tutta la tua sicurezza.

Voto 7 ben piantato.

Leone

Amore: pensavi ti avesse ghostato, invece no.

Lavoro: ti presenti solo per i gossip in pausa pranzo.

Fortuna: si collega perfettamente alle tue necessità come il caricatore con la presa elettrica.

Il consiglio del giorno: mostra la tue gentilezza a 360 gradi.

Voto 7 rinato.

Vergine

Amore: non sempre è un match perfetto.

Lavoro: non puoi sempre stare in ‘cattedra’.

Fortuna: vorrebbe rilassarti come un massaggino alle tempie ma pare sia impossibile.

Il consiglio del giorno: niente polemiche inutili.

Voto 5 sempre a puntualizzare.

Bilancia

Amore: fidanzatina perfetta.

Lavoro: tu ci metti comprensione e dolcezza che sono sempre un valore aggiunto.

Fortuna: ti regala lo charme delle modelle dei rotocalchi.

Il consiglio del giorno: serata con le tue amiche di sempre.

Voto 7 e mezzo fichissima.

Scorpione

Amore: ti concedi solo se ne sa più di te.

Lavoro: perfetto per giochini di potere.

Fortuna: prima di esporsi vuole sempre sapere cosa pensi.

Il consiglio del giorno: i segreti a volte vanno confidati.

Voto 7 e mezzo potentissimo.

Sagittario

Amore: lo vorresti tenere chiuso nella cassetta di sicurezza.

Lavoro: ti attivi dopo chiacchiere e convenevoli.

Fortuna: al momento non si abbina perfettamente al tuo look.

Il consiglio del giorno: serata a teatro per distrati.

Voto 5 e mezzo sulla difensiva.

Capricorno

Amore: fai di tutto per renderlo felice.

Lavoro: hai sempre e tutto sotto controllo.

Fortuna: ti accompagna in tutte le tue missioni.

Il consiglio del giorno: valuta bene la fattibilità dei tuoi programmi.

Voto 6 e mezzo in moto.

Acquario

Amore: ti fa proprio impazzire, ma di gioia.

Lavoro: sei solo impegnato nelle relazioni amorose.

Fortuna: pronta a moltiplicare tutta la tua gioia.

Il consiglio del giorno: segui le good vibes.

Voto 8 e mezzo ripresissimo.

Pesci

Amore: scalatori in flip flops.

Lavoro: qui procede tutto come una linea retta.

Fortuna: non vi ha abbandonato è solo in ‘ricarica’.

Il consiglio del giorno: accettate piccole modifiche.

Voto 5 no paranoia.