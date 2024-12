L’oroscopo di domani, sabato 21 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: generoso come te.

Fortuna: ti allaccia le scarpette.

Il consiglio del giorno: dai suggerimenti a chiunque sia in crisi con gli ultimi regali.

Voto: 8 buonissimo

Toro

Amore: indeciso.

Fortuna: le app che consegnano cibo direttamente a casa.

Il consiglio del giorno: sfrutta l’influsso di questa Luna per inviare gli auguri anche a chi non ti è proprio simpatico, ma con cui è meglio mantenere la cortesia.

Voto: 5

Gemelli

Amore: fareste di tutto per il vostro cibo preferito.

Fortuna: vi fa trovare sotto l’albero il regalo che desiderate.

Il consiglio del giorno: usate questa energia per essere produttivi, magari impacchettando gli ultimi regali che vi sono rimasti.

Voto: 6

Cancro

Amore: ti emoziona.

Fortuna: scoppietta nel caminetto acceso.

Il consiglio del giorno: crea un angolino di casa tutto per te, per rifugiarti tutte le volte che ne avrai bisogno.

Voto: 7

Leone

Amore: solo sessioni brucia calorie.

Fortuna: è l’unica che ti può abbracciare.

Il consiglio del giorno: mi raccomando che il panettone sia artigianale e rigorosamente provvisto di canditi.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: il tuo buon umore insospettisce il partner.

Fortuna: stipulate un accordo di collaborazione temporanea.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo istinto (sì, anche tu ne hai uno)

Voto: 7 [[ ti si vuole bene

Bilancia

Amore: tutto per te.

Fortuna: è tra gli invitati alla tua tavola.

Il consiglio del giorno: per una tavola di Natale elegante, punta su una palette di colori classici come oro, rosso e bianco, aggiungi un centrotavola di candele e rami di pino, e completa con segnaposto personalizzati, magari scritti a mano.

Voto: 8 +

Scorpione

Amore: lo stupisci.

Fortuna: festeggia questi attimi di entusiasmo.

Il consiglio del giorno: organizza una serata intima con la tua dolce metà.

Voto: 6 e mezzo ( ringrazia la Luna )

Sagittario

Amore: fai un pò il capriccioso.

Fortuna: un volo low cost scontatissimo.

Il consiglio del giorno: allenati ad usare il tuo istinto anche in giornate come questa, se dovessi sbagliare c’è sempre Mercurio ad aggiustare il tiro.

Voto: 7 –

Capricorno

Amore: ne disponi in quantità.

Fortuna: ti ricorda l’importanza della vulnerabilità.

Il consiglio del giorno: rivedere “ canto di Natale “ muniti di fazzoletti.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: ti senti come un liceale imbranato.

Fortuna: ti sussurra parole tenere.

Il consiglio del giorno: le vacanze stanno per iniziare ufficialmente, ma mantenere costanza negli allenamenti è sempre una scelta saggia e azzeccata.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: non lo volete vedere neanche stampato sulle cartoline di auguri.

Fortuna: vi sta serenamente alla larga.

Il consiglio del giorno: per distendere i nervi un massaggio rilassante con oli essenziali, magari alla lavanda o all’eucalipto, può fare miracoli.

Voto: 4