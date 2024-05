video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 2 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 2 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La luna è ancora in Acquario e saluta l’opposizione di Venere a Plutone, che in questi giorni ci ha resi più sospettosi in fatto di sentimenti, soprattutto per i segni fissi ovvero Leone, Toro, Scorpione e Acquario. Il segno fortunato l’Acquario mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, giovedì 2 maggio 2024, sentiamo ancora gli ultimi strascichi della quadratura di Venere a Plutone tra Toro e Acquario, che ha portato a galla qualche verità nascosta o fatto riaffiorare tensioni di coppia. La Luna in Acquario sempre in fase calante rende il segno fortunato l'Acquario stesso mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: super performante.

Lavoro: le idee geniali sono proprio il tuo forte.

Fortuna: ti appoggia in ogni cosa.

Il consiglio del giorno: ogni tanto fermati per vedere quanta strada hai fatto.

Voto: 7 + pieno di energie.

Toro

Amore: un vero padre famiglia.

Lavoro: la serietà è la tua firma.

Fortuna: comunque vada, sarà un successo.

Il consiglio del giorno: vai a vedere un concerto ma quelli di musica classica.

Voto 7 sensibilissimo.

Gemelli

Amore: come i pappagallini inseparabili.

Lavoro: sapete come cogliere la palla al balzo.

Fortuna: tutta dalla parte giusta, ovvero la vostra.

Il consiglio del giorno: la seduzione è uno dei vostri punti di forza, sfruttatela.

Voto 7 e mezzo farfalloni.

Cancro

Amore: sentimenti puri e romantici.

Lavoro: simpatico solo con chi conosci da una vita.

Fortuna: per te è solo tra quei quattro amici alla partita di calcetto.

Il consiglio del giorno: lascia perdere programmi impossibili come viaggi estivi itineranti.

Voto 6 e tanto riposo.

Leone

Amore: dieta obbligata.

Lavoro: sai sempre come far quadrare i conti.

Fortuna: sai la forma per creartela da solo.

Il consiglio del giorno: rispolvera il calcolo delle probabilità.

Voto 6 razionale.

Vergine

Amore: pronta a far faville.

Lavoro: la puntualità per te è tutto.

Fortuna: nessuno sforzo, ti viene tutto con grande naturalezza.

Il consiglio del giorno: acquista una nuova valigia per il tuo prossimo viaggio.

Voto 7 bilanciata.

Bilancia

Amore: livello ‘scuola materna’.

Lavoro: ‘c’è sempre qualcosa da imparare’ è il tuo nuovo mantra.

Fortuna: vorresti farle gestire tutti i tuoi sbattimenti.

Il consiglio del giorno: punta all’indipendenza.

Voto 6 e mezzo desiderio di comodità.

Scorpione

Amore: stai bene nel tuo guscio.

Lavoro: la collaborazione è al momento un mistero.

Fortuna: la puoi scovare nei piccoli gesti di gentilezza.

Il consiglio del giorno: offri tu il caffé ai tuoi colleghi.

Voto 6 – timido.

Sagittario

Amore: disponibilissimo ventiquattro ore su ventiquattro.

Lavoro: le interruzioni e le divagazioni sono il tuo forte.

Fortuna: è un’ottima consigliera.

Il consiglio del giorno: ogni tanto ricordati di fare prima il tuo lavoro che quello degli altri.

Voto 7 + gentilissimo.

Capricorno

Amore: tanta voglia di tenerezza.

Lavoro: è tutto molto confuso.

Fortuna: c’è ma non sai come sfruttarla.

Il consiglio del giorno: opta sempre per il cartaceo.

Voto 7 svampito.

Acquario

Amore: c’è sempre molta ‘simpatia’.

Lavoro: ti piace poter dire sempre la tua.

Fortuna: anche lei ti deve sempre dare ragione.

Il consiglio del giorno: opta sempre per la gentilezza.

Voto 7 agguerrito.

Pesci

Amore: imbattibili seduttori.

Lavoro: attentissimi e iper produttivi.

Fortuna: per voi è sinonimo di gioia da condividere con chi amate.

Il consiglio del giorno: cenetta romantica in un ristorantino speciale.

Voto 7 e mezzo gioiosi.