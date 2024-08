video suggerito

L’oroscopo di domani sabato 17 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 17 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Giove e Saturno si scontrano coinvolgendo anche Venere che dal canto suo amplifica le energie. Il segno fortunato é il Capricorno mentre il segno sfortunato il Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L’oroscopo di domani, sabato 17 agosto 2024: mentre Giove e Marte in Gemelli favoriscono il divertimento, la quadratura di Saturno in Pesci provoca tensioni tra la spensieratezza e la ricerca di un orientamento interiore più spirituale. Venere in Vergine amplifica ulteriormente queste energie, aumentando la sensibilità emotiva generale. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

Ariete

Amore: ti piace fare il macho.

Fortuna: il distributore automatico ti da due snack al prezzo di uno.

Il consiglio del giorno: canta a squarciagola, è terapeutico.

Voto: 6

Toro

Amore: due spaghetti alle vongole e un bicchiere di vino.

Fortuna: un ghiacciolo super rinfrescante a disposizione nel frigorifero.

Il consiglio del giorno: dedicati ad un passatempo divertente e non impegnativo rigorosamente in famiglia.

Voto: 6 +

Gemelli

Amore: Ti trovano sexy anche con queste espressioni un po' dark.

Fortuna: rullo di tamburi al tuo passaggio.

Il consiglio del giorno: divertiti ma cerca di rimanere centrato.

Voto: 7

Cancro

Amore: un po' sul melo, un po' sul pero.

Fortuna: l’ultima fetta di torta è tutta per te.

Il consiglio del giorno: fatti una nuotatina tranquilla facendoti cullare dalle onde.

Voto: 5 e mezzo.

Leone

Amore: via questo, un altro più fresco.

Fortuna: è tutta riflessa nello specchio.

Il consiglio del giorno: look aggressive per l’ happy hour.

Voto: 8

Vergine

Amore: te lo meriti tutto quanto.

Fortuna: ti ha bloccata su tutti i social network.

Il consiglio del giorno: concediti un massaggio rilassante direttamente dal lettino.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: ha giusto il tempo di una doccia veloce.

Fortuna: vinci ad ogni lancio di monetina.

Il consiglio del giorno: quando c’è sentimento non c’è mai pentimento.

Voto: 8 +

Scorpione

Amore: vi scambiate emoji affettuose.

Fortuna: vi guardate con simpatia.

Il consiglio del giorno: rimani nel presente senza troppe seghe mentali.

Voto: 6

Sagittario

Amore: prenditi un giorno libero.

Fortuna: provi a connetterti ma non c’è il segnale.

Il consiglio del giorno: prova a contare fino a 10 o almeno arriva fino a 5.

Voto: 4

Capricorno

Amore: si lascia guidare.

Fortuna: essere amato indipendentemente da ciò che fai.

Il consiglio del giorno: benissimo essere di supporto agli altri ma concediti almeno un momentino in solitaria per ricaricare le energie.

Voto: 8 e mezzo

Acquario

Amore: ti piace stuzzicare.

Fortuna: in ripresa.

Il consiglio del giorno: non tirare troppo la corda!

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: ti stanca anche solo l’idea.

Fortuna: ogni volta che chiami qualcuno la linea cade.

Il consiglio del giorno: manda una mail in cui richiedi una dose extra di vacanza.

Voto: 4 +

