L'oroscopo di oggi 17 agosto 2023: Toro e Cancro al top Nell'oroscopo di oggi, giovedì 17 agosto 2023, c'è ancora tanta voglia di tirare fuori tutto quello che ci emoziona dentro. La Luna crescente e Marte e Mercurio trigono a Urano sembrano proprio non volerne sapere di zittirsi. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci.

L'oroscopo di oggi, giovedì 17 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi la Luna in Vergine sta prendendo forza in fase crescente, mentre Marte e Mercurio, anche loro nel segno zodiacale della Vergine, sono trigoni ad Urano. Ancora tanta voglia di buttare fuori! Con questa Luna in Vergine il segno fortunato sarà il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Ti senti amato e voluto come il Colosseo che per Ferragosto ha registrato il pieno di vendite: circa 23000 biglietti. Ma tu non ti preoccupi perché nel tuo cuoricino c'è posto per tutti! Basta mettersi in fila e tu l'amore lo concedi gratis.

Amore: sei sempre il più sdolcinato della spiaggia.

Lavoro: hai ancora troppa voglia di coccole per ripensare al lavoro.

Salute: ti senti un fisicaccio da paura.

Il consiglio del giorno: scriviti un decalogo della gratitudine da rileggere nei tempi di insofferenza cosmica.

Voto: 7

Toro

Non permetti certo a nessuno di metterti i piedi in testa e tutti, alla fine, saranno costretti ad ammettere che hai davvero ragione. Un po' come il maestro Beppe Vessicchio che vince la causa contro la Rai per il diritto d'autore. Riscatta tanti artisti insomma. Anche tu sei pronto a farti portavoce dei diritti, Toro.

Amore: i sentimenti sono ancora centellinati, tocca meritarseli per davvero.

Lavoro: quanto vorresti anticipare il rientro, hai il cervello che scoppia di idee.

Salute: a bomba

Il consiglio del giorno: mi raccomando scrivi tutte le idee che popolano la tua testolina!

Voto 8

Gemelli

Sembra proprio che oggi tutti ce l'abbiano con te. Avrà pensato la stessa cosa un famoso Gemelli, Donald Trump, che viene incriminato per la quarta volta e con 13 capi di imputazione. Il bello è che non ti vengono nemmeno le parole per difenderti. Lascia fare anche tu agli avvocati e invoca la facoltà di non rispondere. Ci pensi dopodomani con la Luna a favore.

Amore: oggi con anche la Luna storta cambi idea ogni dieci secondi, anche riguardo al partner.

Lavoro: per fortuna hai ancora qualche giorno di riposo.

Salute: di sicuro non ti iscriverai in palestra con questo umore.

Il consiglio del giorno: goditi il relax delle parole crociate con lo schema facilitato.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Quello che dici tu è sempre tutto giusto anche se non sempre sei consapevole del ragionamento che hai fatto. Ti senti un po' come la koala Matilda che pare azzecchi i pronostici per il campionato di calcio femminile. Anche a te le idee giuste si presentano come fossero oracoli.

Amore: senti tanto calore e non sono solo le temperature.

Lavoro: hai intenzione di organizzare tutto per bene.

Salute: ti senti pronto anche per grandi impegni sportivi da settembre in poi.

Il consiglio del giorno: cerca uno sport che possa davvero coinvolgerti.

Voto 8

Leone

Dove ci sei tu sembra che ci sia proprio un tesoro. Sei un po' come Damiano dei Maneskin che sbuca senza preavviso ad una festa della birra in Maremma generando scompiglio. Ecco, aspettatelo anche al bar dove fai colazione. Sarà che tutta questa Venere ti rende amatissimo. Tu però non hai voglia di avere i fari puntati addosso, hai ancora cose da viverti profondamente.

Amore: oggi hai bisogno di riassicurazioni, che ti si dica "ti amo" almeno due volte all'ora.

Lavoro: hai la sensibilità per ripensare alle relazioni lavorative con occhi diversi.

Salute: ti senti proprio bene!

Il consiglio del giorno: non dimenticarti di scrivere messaggini dolci a chi ami.

Voto 8

Vergine

Ti senti come JLo che a Capri canta I Will Survive a squarciagola e tutti attorno restano ammaliati. Come sculetti tu nessuna mai, almeno non questa estate. Oggi con anche la Luna nel tuo segno, crescente per di più quindi molto energica, sei davvero affascinante.

Amore: sei da grandi decisioni e dichiarazioni, anche in amore.

Lavoro: che nessuno osi mettersi tra te e i tuoi progetti.

Salute: senti di poter fare tutto!

Il consiglio del giorno: svegliati presto per mettere le tue idee nero su bianco con calma.

Voto 9

Bilancia

Ti senti di amare tanto ma forse per qualcuno non è abbastanza Bilancia. Potresti sentirti oggi come il cliente che ha lasciato solo 500 euro di mancia ed è stato richiamato dalla cameriera a Saint Tropez. Qualcuno potrebbe lamentarsi dei tuoi troppi pochi baci.

Amore: sei la miglior dispensatrice di coccole di tutto il pianeta.

Lavoro: le domande importanti vengono a galla, prenditi tempo per cercare risposte giuste.

Salute: hai bisogno di rispettare i tuoi ritmi lenti.

Il consiglio del giorno: prenditi due ore al giorno per non fare assolutamente nulla.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Ci sono amori che finiscono, qualche volta anche solo temporaneamente. Ecco, anche per te potrebbe esserci in questi giorni qualche genere di amore che senti avere bisogno di un grande cambiamento. Ti senti un po' come Mancino che si dimette da ct della nazionale per incomprensioni. Non essere così drastico ma valuta di mettere i tuoi bisogno sul tavolo delle trattative.

Amore: è ancora meglio non parlarne. Non sei ancora pronto ad affrontare l'argomento.

Lavoro: ti senti pronto a grandi progetti.

Salute: hai muscoli d'acciaio e energie da vendere.

Il consiglio del giorno: metti ordine tra le idee così come nei cassetti di casa.

Voto 7

Sagittario

Oggi senti che ci sono cose da rimettere in ordine nella tua vita e, se necessario, sei anche pronto a demolire qualcosa come è recentemente successo alla villa di Al Capone a Miami. Marte a sfavore ti rende stanco di sopportare cose ma anche insofferente. I pensieri sono confusi ma tutti d'accordo sul fatto che da settembre c'è da rivedere l'elenco delle priorità.

Amore: oggi hai bisogno di lasciar fare a chi ami. Speri che ti si sorprenda.

Lavoro: ti pesa tutto, anche una email automatica ricevuta.

Salute: hai bisogno di riposo.

Il consiglio del giorno: fai richieste dirette di essere coccolato oggi.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Si hanno davvero grandi aspettative su di te oggi Capricorno. Un po' come se ne hanno su Silvio Berlusconi Boahene, il calciatore di 17 anni di origine ghanese che gioca nel campionato di Eccellenza. Un nome impegnativo, diciamo. Ecco anche tu oggi sentirai che su di te si giocano tutte le nostre aspettative. Sei il nostro bomber, insomma!

Amore: oggi sei davvero travolgente e nessuno riuscirà (o vorrà) resisterti.

Lavoro: adori avere tutto sotto controllo e ti riesce anche meglio del solito.

Salute: strafai, anche con gli sforzi fisici.

Il consiglio del giorno: fatti un sacco di selfie!

Voto 10

Acquario

Ti lamenti davvero di tutto e anche del caro benzina oggi. Non che tu non ne abbia ragione: i pianeti si stanno impegnando nel darti fastidio. Come sempre ti consiglio di dedicarti a te stesso anziché brontolare su quello che non puoi modificare. Vedrai che prima o poi il tuo cuoricino tornerà in una zona di comfort.

Amore: ne dai poco ma ne vuoi anche ricevere poco in cambio. Insomma stai bene anche senza.

Lavoro: ti sembra di non avere idee innovative. E nemmeno idee mediamente interessanti.

Salute: le energie non sono proprio il tuo forte.

Il consiglio del giorno: leggiti un grande classico, magari un fantasy.

Voto 6

Pesci

Oggi con anche la Luna storta Pesciolone ti senti proprio di cadere a picco come il rublo russo. anche nel tuo caso speri che qualcuno faccia il miracolo per te, magari inserendo moneta virtuale. O amore virtuale, nel tuo caso. Insomma che ti si dia una mano perché tu oggi non sopporti davvero nessuno e quasi neanche te stesso.

Amore: va solo a senso unico: per ora sei solo in grado di riceverne. E poco per volta.

Lavoro: i pensieri sono rallentatissimi.

Salute: ti senti solo svogliatissimo.

Il consiglio del giorno: affitta una canoa in solitaria.

Voto 5