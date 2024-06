video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 16 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 16 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’é ancora tanta voglia di condivisione nell’oroscopo di domenica 16 giugno! Occhio solo alle illusioni sentimentali con Venere quadrata a Nettuno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’oroscopo di domani, domenica 16 giugno 2024, continua ad avere un trionfo di pianeti nell’elemento aria ma Venere inizia a quadrarsi a Nettuno. Dobbiamo stare attenti a dove e come indirizziamo l’amore perché questo aspetto porta spesso a fraintendimenti! Il segno sfortunato è il Pesci mentre il segno fortunato é il Gemelli.

Ariete

Amore: Mercurio e Venere ti aiutano a trovare il modo di danzare insieme senza pestare troppi piedi.

Fortuna: la chiave per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle è la calma, questa sconosciuta.

Il consiglio del giorno: scendi a qualche compromesso per amore del divertimento.

Voto: 6

Toro

Amore: come un pasto cucinato con amore: nutriente e pieno di calore.

Fortuna: non sottovalutare l'importanza di un approccio disciplinato.

Il consiglio del giorno: imposta una nuova scheda d'allenamento.

Voto: 8

Gemelli

Amore: romantici giocherelloni, così ci illudete!

Fortuna: le opportunità sono molte, riuscirete a non distrarvi troppo?

Il consiglio del giorno: semplicemente, uscite e divertitevi, non credo ci sia bisogno di consigliarvelo.

Voto : 9

Cancro

Amore: intimità e sicurezza, oggi, sono particolarmente sexy.

Fortuna: chi si accontenta gode.

Il consiglio del giorno: dividi la giornata in due parti uguali: riorganizzazione e riposo.

Voto : 6

Leone

Amore: romantico cantastorie sotto le stelle.

Fortuna: rispondi agile colpo su colpo agli sbattimenti di Marte.

Il consiglio del giorno: organizza un bel brunch tra amici per essere l’anima della festa già prima di mezzogiorno.

Voto: 8

Vergine

Amore: ultimo giorno per sfruttare al meglio fruste e completini di latex.

Fortuna: anche oggi, se ne riparla domani.

Il consiglio del giorno: dedicati alla revisione del tuo budget, a organizzare il tuo spazio di lavoro o alla ricerca di nuove opportunità di crescita personale e professionale.

Voto: 6

Bilancia

Amore: fascino e grazia, insomma, sei una fata.

Fortuna: quante porte da aprire con ottimismo!

Il consiglio del giorno: segui un seminario interessante o dedicati ad un progetto a cui affezionarti.

Voto: 10

Scorpione

Amore: vedi alla voce Bramacharya, castità.

Fortuna: nessuna ricetta magica.

Il consiglio del giorno: prenditi cura di te e metti da parte tutte le tue bamboline vodoo.

Voto: 5

Sagittario

Amore: devi iniziare a soppalcare la tua friendozone per fare spazio a tutta questa gente.

Fortuna: avanza con i piedi di piombo.

Il consiglio del giorno: inventati un tuo nuovo, personalissimo cocktail.

Voto: 6 –

Capricorno

Amore: ti rotoli sotto le lenzuola come se il letto fosse in discesa!

Fortuna: tieni gli occhi aperti sulle piccole gioie della giornata.

Il consiglio del giorno: scegli la playlist giusta per trasformare i compiti noiosi in qualcosa di divertente.

Voto: 6 –

Acquario

Amore: 99% intelletto, 1% mutande.

Fortuna: curiosità e scoperte.

Il consiglio del giorno: goditi appieno il momento.

Voto: 8

Pesci

Amore: bypassate la testa e andate dritti al sodo.

Fortuna: richiede tanta introspezione e altrettanta intuizione.

Il consiglio del giorno: sbizzarritevi con il body painting.

Voto: 5 e mezzo