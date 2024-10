video suggerito

L’oroscopo di lunedì 14 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Pesci rende la giornata ricca di emozioni e chiarimenti soprattutto per i segni cardinali: il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Eccoci all'oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2024, che sarà molto intenso con l'opposizione perfetta tra Venere e Urano e lo scontro oramai perfetto al grado 21 di Sole, Marte e Chirone. I segni più coinvolti sono i segni cardinali ovvero Cancro. Bilancia, Capricorno e Ariete. Con la Luna in Pesci il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: è un tema che potresti nuovamente riconsiderare.

Lavoro: inizia pianificando il ponte del 1° novembre.

Fortuna: ti senti come a un corso di aggiornamento per riacquisire questa competenza.

Il consiglio del giorno: ti prendi in mano progetti lanciati a metà.

Voto: 7 sollevato

Toro

Amore: difficile ma molto passionale.

Lavoro: sembra proprio che tu abbia la testa tra le nuvole.

Fortuna: è un concetto impossibile da cogliere come i geroglifici senza stele di rosetta.

Il consiglio del giorno: opta è per per calma e compostezza.

Voto 7 ma caotico.

Gemelli

Amore: siete come in dieta strettissima.

Lavoro: si è rallentato come i telefoni durante le tempeste magnetiche.

Fortuna: si è presa un periodo di vacanza.

Il consiglio del giorno: stop alla paranoia.

Voto 5 e mezzo per i troppi pensieri.

Cancro

Amore: sei su una monoposto che corre a 300 all’ora.

Lavoro: riesci addirittura a sviluppare la telepatia.

Fortuna: si scatena come quando parte la ‘Macarena’ ed è impossibile stare fermi.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti con il tuo ritrovato entusiasmo.

Voto 8 e mezzo brillante.

Leone

Amore: è in revisione come le macchine ogni 2 anni.

Lavoro: mettiti comodo e lascia fare agli altri.

Fortuna: al momento è un concetto astratto.

Il consiglio del giorno: non andare troppo in sbattimento.

Voto 6 – agitato.

Vergine

Amore: come il Tronky, croccante fuori e tenera dentro.

Lavoro: zelante e precisa al millimetro.

Fortuna: non funziona sempre a richiesta.

Il consiglio del giorno: non pretendere l’impossibile dagli altri.

Voto 5 e mezzo rigidona.

Bilancia

Amore: casto e puro come quello degli angeli.

Lavoro: ti prendi un momento di pausa.

Fortuna: ti conforta come un cuscino di piume da abbracciare per addormentarti.

Il consiglio del giorno: cerca la tua lingerie sexy in fondo al cassetto.

Voto 6 ma poco convinta.

Scorpione

Amore: fai concorrenza al ‘Rocco’ nazionale.

Lavoro: basta la bella presenza per far lavore tutti serenamente.

Fortuna: hai vinto alla lotteria.

Il consiglio del giorno: dedica tutto il tuo tempo libero al tuo innamorato.

Voto 9 meraviglioso sotto ogni suo aspetto.

Sagittario

Amore: un sfida titanica.

Lavoro: non è detto che tutte le ciambelle riescano con il buco.

Fortuna: purtroppo non è come l’abbonamento all’ATM.

Il consiglio del giorno: meditazione per avere una mente più serena.

Voto 5 e mezzo tormentato.

Capricorno

Amore: ti soddisfa proprio come piace a te.

Lavoro: ti senti di nuovo pronto a indossare i panni del grande capo.

Fortuna: perfettamente allineata con le tue iniziative.

Il consiglio del giorno: doppio petto eleganti già dalla mattina.

Voto 8 in forma.

Acquario

Amore: frivolo e senza alcun impegno.

Lavoro: vorresti partire per un periodo sabbatico.

Fortuna: ti porta a un party fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: abbraccia questo stile ribelle.

Voto 6 voglia di divertirti.

Pesci

Amore: dei veri professionisti.

Lavoro: non avete neppure bisogno di impegnarvi, vi viene tutto benissimo.

Fortuna: potete schioccare le dita e ottenere tutto quello che volete.

Il consiglio del giorno: sognate in grande.

Voto 9 al top.