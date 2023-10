L’oroscopo di oggi 12 ottobre 2023 e le previsioni astrali di Ginny per tutti i segni L’oroscopo di oggi, giovedì 12 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Marte è sorretto da Saturno e il Sole si oppone a Chirone. Chirone è un asteroide che simboleggia la nostra ferita di nascita, quel qualcosa che dobbiamo superare per crescere e liberarci dalle nostre catene. Il segno fortunato sarà la Vergine e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Sei già rincuorato dal fatto che Marte finalmente si è tolto dall’opposizione, e tu ti senti finalmente più disinvolto e coraggioso. Fino a ieri avresti avuto anche tu bisogno di Aldo, il cane assistente dentista che garantisce un po’ di tranquillità ai pazienti più piccoli quando devono fare un controllino ai denti. Ora sei pronto a tutto, anche alle sfide che ti porrà la Luna nei prossimi giorni, ma puoi tranquillamente pensarci da domani.

Amore: torna la voglia di effusioni piccanti.

Lavoro: non sei ancora il primo della classe ma bisogna subito premiarti per l’impegno.

Fortuna: sei così fiducioso delle tue capacità che indossi addirittura le scarpette per andare a correre.

Il consiglio del giorno: puoi addirittura andare al cinema al secondo spettacolo con la certezza che questa volta non ti addormenterai.

Voto: 6 e mezzo incoraggiante

Toro

Puoi concederti qualsiasi divagazione dal tema, con Venere che ti sostiene in qualsiasi scelta anche su quelle poco gettonate. Puoi anche tu presentarti a una serata di Gala come Sarah Jessica Parker, con le scarpe ‘spaiate’ ma pur sempre di Louboutin. In queste scelte ardite la Luna ti consiglia sempre che si può osare ma con un certo stile e garbo.

Amore: è una vera certezza.

Lavoro: anche se le tue scelte sono anticonvenzionali tu porti sempre a casa il risultato.

Fortuna: è come la vacanza al caldo in pieno inverno, irrinunciabile.

Il consiglio del giorno: acquista un nuovo paio di scarpe con tacco vertiginoso.

Voto 8 + da red carpet

Gemelli

I ritmi frenetici che vi hanno coinvolti per tutta l’estate, e questo inizio di autunno si stanno finalmente smorzando e avete più tempo per riflettere e per dedicarvi a buoni propositi, con Mercurio che vi solletica l’ingegno. Anche il Parlamento Europeo deve essere proprio del vostro stesso mood, visto che ha lasciato per mesi che i prezzi di voli e bagagli si scatenassero e ora sta cercando di porre un timido rimedio chiedendo proprio lo stop al sovrapprezzo dei trolley e borsoni da cabina. C’è proprio la necessità di mettere un po’ d’ordine.

Amore: modalità decluttering.

Lavoro: attenti e ponderati. Era ora!

Fortuna: siete orientati più all’impegno che ai colpi di fortuna.

Il consiglio del giorno: caffè e quotidiano per iniziare la giornata con i ritmi lenti.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Devi stare molto attento a questo Mercurio contro, perché per te è molto facile prendere dei veri ‘abbagli’. Infatti, potresti essere facilmente cascato nella fake news del web che collegava l’It Alert suonato su tutti i telefonini italiani, qualche giorno fa, come presagio di una Apocalisse Zombie. Tu che hai anche ritrovato l’appoggio di Marte, sei pronto a trasformati in Alice di Resident Evil e vuoi assolutamente sconfiggere il male.

Amore: che si dia inizio a danze notturne.

Lavoro: le papere sono all’ordine del giorno.

Fortuna: la bella presenza è certamente un’ottima carta da giocare.

Il consiglio del giorno: non appassionarti troppo alla serie ‘The walking dead’.

Voto 7 – ma super forzuto

Leone

Punta tutto sul tuo ingegno ed intelletto, come quello degli architetti e ingegneri che hanno ideato City Wave, l’edificio a forma di onda più sostenibile d’Italia, che renderà ancora più futuristico il paesaggio di City Life a Milano. Mercurio è sempre pronto a sfornare ottime e avveniristiche idee, ma tu inizi ad arrancare con Marte contro che ti obbliga a ponderare le energie. Qui oltre che agli integratori per il cambio di stagione, bisogna proprio imparare a dosarsi attentamente.

Amore: ti basta stare mano nella mano.

Lavoro: nella teoria non ti batte nessuno.

Fortuna: è più fastidiosa di un sassolino nella scarpa.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre il riscaldamento muscolare prima di giocare una partita a tennis.

Voto 6 – a riposo

Vergine

Più che dare un senso logico all’incrocio in corso Monforte, che pare essere un vero rebus, vorresti dare un supporto di stile, perché la cromia scelta ti pare non esaltare la bellezza e le caratteristiche di questo scorcio milanese. Ti senti stilista dentro e fuori, con Venere e anche la Luna che ti hanno incoronata la regina di stile e bon ton. Non ti importa la funzionalità ma un impatto visivo che resti iconico.

Amore: maestrina sexy.

Lavoro: ti impegni ore per sceglie i colori giusti su powerpoint e excel.

Fortuna: ti da sempre le dritte giuste.

Il consiglio del giorno: fai una seduta di armocromia.

Voto 8 + tutto abbinato

Bilancia

Solo tu che hai Mercurio nel tuo segno, potresti trovare la soluzione perfetta per impedire che New York, la grande Mela, sprofondi di circa due millimetri all’anno. Ora che la passione e la determinazione infuocante di Marte ti hanno salutato, puoi dedicarti, seguendo i tuoi tempi equilibrati, a tematiche importanti che possono portare prestigio e addirittura fare la differenza. Sei anche pronta a fare nottata in ufficio pur di ottenere il risultato e lo fai pure con il sorriso.

Amore: c’è voglia di novità.

Lavoro: ti impegni per essere la prima della classe.

Fortuna: è una tendenza destinata a perdurare.

Il consiglio del giorno: prepara un tuo speach per il TedEx.

Voto 7 +

Scorpione

Ti senti battagliero come Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che raduna una folla per impedire la potatura selvaggia dei tigli di piazzale Baiamonti a Milano. Marte fa capolino nel tuo segno, e tu che hai già riacquistato grande sicurezza con Luna e Venere a favore, ti proclami paladino della giustizia e della consapevolezza. Questo ti assicuro che è solo l’inizio della tua grande ripresa.

Amore: amante appassionato.

Lavoro: sei un vero trascinatore di folle.

Fortuna: ti entusiasmi al primo trillo della sveglia.

Il consiglio del giorno: rispolvera il megafono che utilizzavi durante le manifestazioni studentesche.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Venere e la Luna contro ti obbligano ad una vera e propria pulizia di stagione, quella che si dovrebbe fare in procinto dell’inverno per arrivare con gli armadi ordinati e riscoprire tutti i tuoi capi preferiti e darti la giusta ispirazione per uno shopping più ‘conscious’. Proprio come sta facendo il vicepresidente della Camera Rampelli, che ha deciso di mettere in soffitta il quadro che raffigura Napoleone a Montecitorio, perché poco rappresentativo della nostra Nazione essendo stato, per il popolo italiano, unicamente un grande conquistatore.

Amore: temperature da pieno inverno.

Lavoro: con la ragione puoi fare molto ma non tutto.

Fortuna: ti senti come il calzolaio con le scarpe bucate.

Il consiglio del giorno: riorganizza l’assetto di tutto il tuo salotto.

Voto 6 –

Capricorno

Sei disposto a fare tutto per il tuo benessere personale, anche ad immergerti nell’acqua gelata per riattivare il metabolismo e il sistema di difese di tutto il tuo corpo, come consigliano i guru del web (e anche Fabio Volo). Ti avviso subito che potresti anche non dover per forza provare questo genere di sfide fisiche, perché Marte torna a sostenerti e tu già dalla sveglia mattutina ti senti rinato e prontissimo a fronteggiare la giornata con una determinazione incontrastabile. Proprio come piace a te.

Amore: sei nuovamente catalogato come sex machine.

Lavoro: riesci ad occuparti di cinque argomenti diversi contemporaneamente.

Fortuna: fai sollevamento pesi con la tua determinazione.

Il consiglio del giorno: preparati a una giornata in gran spolvero.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Marte si mette di traverso e tu perdi, per il momento, tutta quella sicurezza che pensavi ormai di aver fatto totalmente tua. Tornano le incertezze, come quelle della mamma che regala un braccialetto con gps per controllare tutti gli spostamenti delle figlie. Se da una parte senti che hai i nervi scoperti, dall’altra arriva Mercurio prontissimo a dirti che con logica e qualche strategia potrai comunque tenere qualsiasi situazione sotto controllo.

Amore: ti fa sobbalzare il cuore come ai teenager.

Lavoro: sai sempre come far quadrare perfettamente i conti.

Fortuna: è come il compito in classe a sorpresa, ma tu in fondo sei sempre ben preparato.

Il consiglio del giorno: cena con tutta la tua famiglia, anche con nonni e nipoti.

Voto 6 –

Pesci

I sentimenti sono per voi un vero enigma, con Venere e la Luna contro, tanto che non potete proprio capire la spinta di quegli innamorati che scalfiscono il Colosseo con iniziali e cuoricini pensando che così il loro amore possa durare per sempre. Il lato che più vi fa sinceramente arrabbiare è che, una volta scoperto lo sfregio, ci debba essere l’impossibilità, da parte dei colpevoli, di ripagare il danno, perché pare che i dettagli di pagamento siano ignoti anche agli operatori del settore. Con Marte che torna a splendere sul vostro cielo siete pronti all’azione e a riscuotere i denari, come lo sceriffo di Nottingham le tasse salatissime delle contea di Sherwood.

Amore: focosissimi.

Lavoro: le regole per voi sono integerrime.

Fortuna: vi sentite invincibili.

Il consiglio del giorno: guardate il film ‘Tre metri sopra il cielo’ che parla di amore, lucchetti e Ponte Milvio.

Voto 6