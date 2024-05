video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 1 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 1 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questa giornata è perfetta per tutti coloro che hanno previsto 24 ore di energia, sport e attività fisiche. Con la Luna nel segno dell'Ariete il segno sfortunato sarà il Cancro, mentre il segno fortunato l'Ariete stesso!

Nell'oroscopo di domani, sabato 1 giugno 2024, le energie tra Gemelli e Ariete saranno davvero esuberanti, estroverse, vivaci e piene di iniziativa. Si prospetta un sabato davvero carico di voglia di fare e di ottimismo. Con la Luna nel segno dell'Ariete il segno sfortunato sarà il Cancro mentre il segno fortunato l'Ariete stesso!

Ariete

Amore: una chiacchierata innocente si trasforma facilmente in qualcosa di più.

Fortuna: la trovi nei dibattiti.

Il consiglio del giorno: inizia quel progetto che rimandi da un po’.

Voto: 9

Toro

Amore: se le incomprensioni, nelle scorse settimane, le risolvevi sotto le lenzuola, oggi preferisci una conversazione a cuore aperto.

Fortuna: giorno perfetto per prendere decisioni importanti.

Il consiglio del giorno: approfitta di questa energia ordinata per fare una lista delle cose da fare e spuntarle una ad una. Sarà molto soddisfacente.

Voto: 8

Gemelli

Amore: tutta questa attenzione vi ha già dato alla testa. A furia di guardavi intorno, il torcicollo è assicurato.

Fortuna: ci siamo già bellamente dimenticati delle sfighe di Saturno.

Il consiglio del giorno: uscite e divertiti con gli amici. Le migliori opportunità le potreste trovare mentre ve la spassate.

Voto : 10

Cancro

Amore: una di quelle giornate che mettono alla prova la profondità del sentimento. Degli altri.

Fortuna: sembra che ti abbia bloccato su tutti i social.

Il consiglio del giorno: la serenità mentale è la chiave per affrontare queste giornate di Marte a sfavore. Cerca un tutorial per imparare la respirazione a narici alternate.

Voto : 5

Leone

Amore: rallenta e goditi tutti i piaceri promessi da Venere e Giove a favore.

Fortuna: nonostante le possibili gaffes e malintesi, cadi in piedi.

Il consiglio del giorno: è il giorno giusto per provare qualcosa di nuovo, ma nulla di troppo impegnativo, la testa è in vacanza.

Voto: 8

Vergine

Amore: è complicato, molto complicato.

Fortuna: vero è che non sei proprio supportata, ma non diventare paranoica.

Il consiglio del giorno: punta tutto sulla tua capacità di pianificazione per ritagliarti una bella pausa.

Voto: 6

Bilancia

Amore: va bene essere selettivi, ma non esageriamo!

Fortuna: fossi in te non mi lamenterei. (Come lamentarsi di avere troppi vestiti tra cui scegliere.)

Il consiglio del giorno: impara l’arte dell’ascolto e non metterla da parte.

Voto:5/6

Scorpione

Amore: hai bisogno ancora di tanta, tanta, tanta comprensione.

Fortuna: decisamente non sfacciata.

Il consiglio del giorno: sii grato per le piccole cose, come i tuoi biscotti preferiti in offerta.

Voto: 6

Sagittario

Amore: è un tiro alla fune tra “diamoci dentro” e “stammi lontano”.

Fortuna: l’indigestione d’ottimismo ti può ingannare.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per la gestione delle tue finanze.

Voto: 6+

Capricorno

Amore: bravissimo a trovare le parole giuste per dire che non ne vuoi sapere.

Fortuna: punti tutto sulla tua pragmaticità.

Il consiglio del giorno: procurati un amuleto d’ametista, rilassante naturale.

Voto: 6

Acquario

Amore: a disposizione per qualsiasi gioco di ruolo.

Fortuna: inaspettata, come trovare 20€ nella tasca di una vecchia giacca.

Il consiglio del giorno: procurati un vecchio mobile da restaurare sfoga la tua creatività.

Voto: 9

Pesci

Amore: ci spiazzate e fate un lunghissimo passo indietro.

Fortuna: sentite che l’aria è cambiata, ma Mercurio a favore vi aiuta a reagire velocemente.

Il consiglio del giorno: provate a scrivere con carta e penna.

Voto: 5/6